Crisis iraní: asciende a 10 el número de muertos por protestas

Dubái, Emiratos Árabes Unidos- El líder supremo de Irán insistió el sábado en que “los alborotadores deben ser puestos en su lugar” tras una semana de protestas que han sacudido a la República Islámica, dando probablemente luz verde a las fuerzas de seguridad para reprimir agresivamente las manifestaciones.

Los primeros comentarios del ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, se producen mientras la violencia en torno a las manifestaciones desencadenadas por la alicaída economía iraní ha causado la muerte de al menos 10 personas. Las protestas no muestran signos de detenerse y se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a Irán el viernes de que si Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos “acudirá en su rescate.”

Aunque todavía no está claro cómo y si Trump intervendrá, sus comentarios provocaron una respuesta inmediata y airada, con funcionarios dentro de la teocracia amenazando con atacar a las tropas estadounidenses en Oriente Medio. También adquieren nueva importancia después de que Trump dijera el sábado que el ejército estadounidense capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, un viejo aliado de Teherán.

Las protestas han sido las mayores en Irán desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial desencadenó manifestaciones en todo el país. Sin embargo, las protestas aún no han sido tan generalizadas e intensas como las que rodearon la muerte de Amini, que fue detenida por no llevar su hiyab, o pañuelo en la cabeza, a gusto de las autoridades.

Women wave national flags as they hold up posters of the late commander of the Iran's Revolutionary Guard expeditionary Quds Force, Gen. Qassem Soleimani, who was killed in a U.S. drone attack in 2020 in Iraq, during a ceremony commemorating his death anniversary at the Imam Khomeini grand mosque in Tehran, Iran, Thursday, Jan. 1, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

Jamenei hace sus primeros comentarios sobre las protestas

La televisión estatal emitió unas declaraciones de Jamenei ante una audiencia en Teherán en las que trataba de separar las preocupaciones de los iraníes que protestaban molestos por el desplome del rial de los “alborotadores”.

“Hablamos con los manifestantes, los funcionarios deben hablar con ellos”, dijo Jamenei. “Pero no hay ningún beneficio en hablar con los alborotadores. Los alborotadores deben ser puestos en su sitio”.

También reiteró una afirmación constante de funcionarios iraníes de que potencias extranjeras como Israel o Estados Unidos estaban impulsando las protestas, sin ofrecer ninguna prueba. También culpó al “enemigo” del desplome del rial iraní.

“Un puñado de personas incitadas o contratadas por el enemigo se ponen detrás de los comerciantes y tenderos y corean consignas contra el Islam, Irán y la República Islámica”, ha declarado. “Esto es lo más importante”.

Las filas paramilitares de la Guardia Revolucionaria iraní incluyen la fuerza Basij, totalmente voluntaria, cuyos miembros motoristas han reprimido violentamente protestas como el Movimiento Verde de 2009 y las manifestaciones de 2022. La Guardia sólo responde ante Jamenei.

Se cree que los funcionarios de línea dura del país han estado presionando para que se dé una respuesta más agresiva a las manifestaciones, mientras que el Presidente Masoud Pezeshkian ha intentado entablar conversaciones para abordar las demandas de los manifestantes.

Pero las sangrientas medidas de seguridad a menudo siguen a estas protestas. Según los informes, en las protestas por una subida del precio de la gasolina en 2019 murieron más de 300 personas. La represión de las protestas Amini de 2022, que duraron meses, se saldó con más de 500 muertos y más de 22,000 detenidos.

“Irán no tiene una oposición interna organizada; es probable que los manifestantes actúen de forma espontánea”, afirmó el Eurasia Group en un análisis el viernes. “Aunque las protestas podrían continuar o aumentar (sobre todo porque las perspectivas económicas de Irán siguen siendo nefastas), el régimen conserva un amplio aparato de seguridad y probablemente reprimiría esa disidencia sin perder el control del país.”

A woman shows a portrait of the late commander of Iran's Revolutionary Guard expeditionary Quds Force, Gen. Qassem Soleimani, who was killed in a U.S. drone attack in 2020 in Iraq, on her smartphone during a ceremony commemorating his death anniversary at the Imam Khomeini grand mosque in Tehran, Iran, Thursday, Jan. 1, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

Muertes durante la noche en las protestas

Dos muertes durante la noche del sábado supusieron un nuevo nivel de violencia. En Qom, sede de los principales seminarios chiíes del país, estalló una granada que mató a un hombre, informó el diario estatal IRÁN. Citaba a funcionarios de seguridad que afirmaban que el hombre llevaba la granada para atacar a la población de la ciudad, situada a unos 130 kilómetros al sur de la capital, Teherán.

Videos en línea de Qom supuestamente mostraron incendios en la calle durante la noche.

La segunda muerte se produjo en la ciudad de Harsin, a unos 370 kilómetros al suroeste de Teherán. Allí, según el periódico, un miembro del Basij, el brazo totalmente voluntario de la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní, murió en un ataque con arma de fuego y cuchillo en la ciudad de la provincia de Kermanshah.

Las manifestaciones han llegado a más de 100 localidades en 22 de las 31 provincias iraníes, informó la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.