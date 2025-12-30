Estados Unidos sanciona a 10 personas y empresas de Irán y Venezuela por comercio de drones y misiles

1 / 22 Miradas que hablan: el lado más humano de los 12 días de la guerra entre Irán e Israel

Escombros tras un ataque contra un edificio residencial en Teherán, Irán, el viernes 27 de junio de 2025. Muchas viviendas cercanas quedaron destruidas o gravemente dañadas, quedando inhabitables.

The Associated Press