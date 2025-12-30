Estados Unidos sanciona a 10 personas y empresas de Irán y Venezuela por comercio de drones y misiles
30 de diciembre de 2025 - 3:31 PM
Washington- Estados Unidos impuso sanciones a 10 personas y firmas de Irán y Venezuela por supuestamente contribuir al programa iraní de comercio de drones y balística que, según el gobierno de Trump, amenaza a Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio.
El Departamento del Tesoro dijo que las últimas medidas tienen por objeto apoyar las sanciones reimpuestas por las Naciones Unidas a Irán por su programa nuclear, apretando aún más a la República Islámica. Irán insiste desde hace tiempo en que su programa nuclear es pacífico.
Las sanciones del martes incluyen a una empresa venezolana y a su presidente, acusados de comprar aviones no tripulados iraníes; a tres hombres iraníes relacionados con intentos de adquirir sustancias químicas utilizadas en misiles balísticos; y a un grupo de personas y empresas radicadas en Irán relacionadas con Rayan Fan Group, un holding sancionado anteriormente por Estados Unidos.
En febrero, el presidente Donald Trump reimpuso una campaña de “máxima presión” sobre Irán en un esfuerzo por bloquear su desarrollo de armas nucleares. La campaña incluyó ataques liderados por Estados Unidos contra tres instalaciones de enriquecimiento iraníes criticadas este verano, tras una semana de conflicto abierto entre Israel e Irán, desencadenado por un repentino aluvión de ataques de Israel contra la estructura nuclear y militar de Irán.
Esta semana, Trump advirtió a Irán de que Estados Unidos podría llevar a cabo nuevos ataques militares si el país intenta reconstituir su programa nuclear mientras mantenía conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Florida.
“El Tesoro está haciendo que Irán y Venezuela rindan cuentas por su agresiva y temeraria proliferación de armas mortíferas en todo el mundo”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “Seguiremos tomando medidas rápidas para privar del acceso al sistema financiero estadounidense a quienes permitan el complejo militar-industrial de Irán”.
