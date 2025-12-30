Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos sanciona a 10 personas y empresas de Irán y Venezuela por comercio de drones y misiles

30 de diciembre de 2025 - 3:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las sanciones del martes incluyen a una empresa venezolana y a su presidente, acusados de comprar aviones no tripulados iraníes. (Leo Correa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- Estados Unidos impuso sanciones a 10 personas y firmas de Irán y Venezuela por supuestamente contribuir al programa iraní de comercio de drones y balística que, según el gobierno de Trump, amenaza a Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio.

El Departamento del Tesoro dijo que las últimas medidas tienen por objeto apoyar las sanciones reimpuestas por las Naciones Unidas a Irán por su programa nuclear, apretando aún más a la República Islámica. Irán insiste desde hace tiempo en que su programa nuclear es pacífico.

Las sanciones del martes incluyen a una empresa venezolana y a su presidente, acusados de comprar aviones no tripulados iraníes; a tres hombres iraníes relacionados con intentos de adquirir sustancias químicas utilizadas en misiles balísticos; y a un grupo de personas y empresas radicadas en Irán relacionadas con Rayan Fan Group, un holding sancionado anteriormente por Estados Unidos.

Escombros tras un ataque contra un edificio residencial en Teherán, Irán, el viernes 27 de junio de 2025. Muchas viviendas cercanas quedaron destruidas o gravemente dañadas, quedando inhabitables. Un pez dorado fue rescatado con vida de entre los escombros tras una de las explosiones más fuertes de la última noche de la guerra, en Teherán, Irán, el martes 24 de junio de 2025. Una familia se reúne para cenar en la ciudad de Rasht, al noroeste de Teherán, cerca del mar Caspio.
1 / 22 | Miradas que hablan: el lado más humano de los 12 días de la guerra entre Irán e Israel. Escombros tras un ataque contra un edificio residencial en Teherán, Irán, el viernes 27 de junio de 2025. Muchas viviendas cercanas quedaron destruidas o gravemente dañadas, quedando inhabitables. - The Associated Press

En febrero, el presidente Donald Trump reimpuso una campaña de “máxima presión” sobre Irán en un esfuerzo por bloquear su desarrollo de armas nucleares. La campaña incluyó ataques liderados por Estados Unidos contra tres instalaciones de enriquecimiento iraníes criticadas este verano, tras una semana de conflicto abierto entre Israel e Irán, desencadenado por un repentino aluvión de ataques de Israel contra la estructura nuclear y militar de Irán.

Esta semana, Trump advirtió a Irán de que Estados Unidos podría llevar a cabo nuevos ataques militares si el país intenta reconstituir su programa nuclear mientras mantenía conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Florida.

“El Tesoro está haciendo que Irán y Venezuela rindan cuentas por su agresiva y temeraria proliferación de armas mortíferas en todo el mundo”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “Seguiremos tomando medidas rápidas para privar del acceso al sistema financiero estadounidense a quienes permitan el complejo militar-industrial de Irán”.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
