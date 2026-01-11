¿De dónde era realmente Carlos Gardel? Un documento de 1920 aclara el gran misterio

El histórico debate sobre la nacionalidad de Carlos Gardel suma un nuevo dato concluyente: un documento hallado por la Comisión Gardel Rioplatense —integrada por investigadores y gestores culturales de ambas orillas del Río de la Plata— reafirma la identidad uruguaya del máximo cantor en la historia del tango.

La investigación se dio a conocer en diciembre, pero cobró notoriedad pública este jueves, a partir de un artículo publicado por el semanario Búsqueda, que dio cuenta del hallazgo.

Según había detallado la Comisión Gardel Rioplatense en un comunicado del 11 de diciembre —fecha en la que el cantante hubiese cumplido 138 años—, el 8 de octubre de 1920, “siendo aún un hombre sin documentos y sin reconocimiento filial”, Gardel compareció ante el Consulado de Uruguay en Argentina y realizó una declaración de inscripción.

El trámite quedó registrado en el folio 907 del Registro de Nacionalidad del Consulado de Uruguay en Buenos Aires, bajo el número 10,052, donde se consigna formalmente su nacionalidad. En ese documento, Gardel declaró haber nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, indicó que su profesión era la de artista y fijó como domicilio porteño la calle Rodríguez Peña 451. Además, consta que era hijo de Carlos —sin apellido consignado— y de María Gardel, ambos uruguayos y ya fallecidos para esa fecha.

PUBLICIDAD

El acta también consigna que los testigos del trámite fueron los uruguayos Juan Lagisquet y José Razzano, músico y compositor que integró un dúo con Gardel durante más de una década y que, hasta 1933, fue además responsable de sus negocios. El certificado fue expedido con el número 20,393.

En 2020, El País dialogó con la investigadora y escritora argentina Martina Iñíguez —integrante de la Comisión Gardel Rioplatense—, quien aportó otros elementos documentales sobre la nacionalidad del artista, fallecido en 1935.

Iñíguez explicó entonces que la única documentación legal utilizada por Gardel a lo largo de su vida lo definía como “jurídicamente argentino naturalizado”, y que en ella constaba su nacimiento el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó, como hijo de Carlos y María Gardel. Esos datos son los que ahora quedan reafirmados a partir del nuevo documento hallado.

“Mi mayor hallazgo fue haber probado que cursó su primer grado inferior en Montevideo”, señaló la investigadora. “Fue fotografiado en una escuela montevideana mientras cursaba ese primer año”. En base a esa investigación, en julio de 2018 la Intendencia de Montevideo colocó una placa en homenaje a Gardel en la calle Durazno 1476, donde funcionó la escuela N.º 27, a la que asistió entre 1891 y 1893.

Más allá de la documentación oficial, el propio Gardel se refirió explícitamente a su nacionalidad en al menos tres ocasiones durante 1933. En una entrevista con La Tribuna Popular, publicada el 1.º de octubre, aseguró: “Nací en Tacuarembó, lo que por sabido es ocioso aclarar”. Tres días más tarde reiteró esa afirmación en otra entrevista, donde además dijo tener 46 años. El 25 de octubre, en diálogo con El Telégrafo, volvió a definirse sin ambigüedades: “Uruguayo y nacido en Tacuarembó”.

PUBLICIDAD

A estos testimonios se suma un documento tramitado poco antes de su muerte. El 20 de abril de 1935, Gardel solicitó una cédula de identidad venezolana para actuar en ese país, en la que declaró nuevamente haber adquirido la nacionalidad argentina y haber nacido en Uruguay.

En julio del año pasado, Iñíguez participó de las Jornadas Gardelianas de Montevideo, donde refutó otra de las teorías más difundidas en torno a la figura del cantor: la que sostiene que en realidad se trataba de Charles Romuald Gardes, hijo natural de una planchadora francesa que lo habría llevado a Argentina cuando tenía apenas dos años.