Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump advierte a Cuba que llegue a un acuerdo antes de que sea “demasiado tarde”

El presidente lanza una dura advertencia a la isla tras la destitución de Nicolás Maduro

11 de enero de 2026 - 12:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump asiste a una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Photo/Alex Brandon) (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WEST PALM BEACH, Florida - El presidente Donald Trump lanzó el domingo otra advertencia al gobierno de Cuba, mientras el cercano aliado de Venezuela se prepara para posibles disturbios generalizados después de que Nicolás Maduro fue depuesto como líder de Venezuela.

RELACIONADAS

Cuba, uno de los principales beneficiarios del petróleo venezolano, se ha quedado ahora sin esos envíos, ya que las fuerzas estadounidenses siguen incautando buques cisterna en un intento de controlar la producción, el refinado y la distribución mundial de los productos petrolíferos del país.

Trump dijo en las redes sociales que Cuba vivió durante mucho tiempo del petróleo y el dinero de Venezuela y había ofrecido seguridad a cambio, “¡PERO YA NO!”

“NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO YENDO A CUBA - ¡CERO!”. dijo Trump en el post mientras pasaba el fin de semana en su casa del sur de Florida. “Sugiero encarecidamente que hagan un trato, ANTES DE QUE SE SEA DEMASIADO TARDE”. No explicó qué tipo de acuerdo.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

El gobierno cubano dijo que 32 de sus militares murieron durante la operación estadounidense del pasado fin de semana que capturó a Maduro. El personal de los dos principales organismos de seguridad de Cuba se encontraba en Caracas, la capital venezolana, como parte de un acuerdo entre Cuba y Venezuela.

“Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años”, dijo Trump el domingo. “Venezuela tiene ahora a los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del Mundo (¡de lejos!), para protegerlos, y protegerlos los protegeremos”.

Donald Trump revela la captura de Nicolás Maduro y lanza un ataque sorpresivo en Venezuela

Donald Trump revela la captura de Nicolás Maduro y lanza un ataque sorpresivo en Venezuela

Así se vieron las múltiples explosiones que retumbaron en Caracas.

Trump también respondió a la publicación en redes sociales de otra cuenta que predecía que su secretario de Estado, Marco Rubio, será presidente de Cuba: “¡A mí me suena bien!” , dijo Trump.

Trump y altos funcionarios de la administración han adoptado un tono cada vez más agresivo hacia Cuba, que se había mantenido a flote económicamente gracias a Venezuela. Mucho antes de la captura de Maduro, graves apagones marginaban la vida en Cuba, donde la gente soportaba largas colas en gasolineras y supermercados en medio de la peor crisis económica de la isla en décadas.

Trump ha dicho anteriormente que la economía cubana, golpeada por años de un embargo estadounidense, se deslizaría aún más con la destitución de Maduro.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Breaking NewsCubaVenezuelaNicolás MaduroDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
