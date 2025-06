Del reto a la fortaleza: cómo manejar el TDAH en el trabajo y convertirlo en una fortaleza

Didier es ahora la presidenta de la junta directiva de Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, una organización sin fines de lucro de defensa y apoyo. Su comprensión refleja las experiencias de otros adultos que se preguntan si tienen TDAH después del diagnóstico de un niño.

Encontrar comunidad

Ser diagnosticado con TDAH no siempre conduce a una solución rápida. Si bien los médicos a menudo recomiendan medicamentos y terapia, no todos pueden tomar medicamentos, y esas vías no necesariamente eliminan todos los síntomas.