El adolescente sintió que se le encogía el corazón. Se quedó en blanco.

Le había enviado la foto desnudo que la chica quería, y ahora ella le exigía dinero. Lo amenazó con enviar la foto a su familia, a sus amigos y a su jefe, y así arruinarle la vida por completo.

“Mi mente ya no podía pensar”, le dijo a The Associated Press. “Ni siquiera podía comprender la situación en la que me encontraba”.

Ya no creía que al otro lado del teléfono hubiera una morena de curvas generosas y sonrisa dulce. Pero nunca se imaginó que algún día descubriría quién era.

El adolescente quedó atrapado en una estafa que cada vez apunta más a los jóvenes: la sextorsión. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) ha advertido sobre un aumento en los casos de sextorsión de menores con fines económicos, en los que se amenaza con divulgar imágenes privadas de las víctimas a menos que envíen dinero. Este año va camino de ser el peor de la historia.

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Para agosto, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) había recibido más de 40,000 denuncias de sextorsión financiera, frente a un total de 50,000 en todo el año pasado. Las consecuencias pueden ser mortales: decenas de jóvenes se han quitado la vida tras ser víctimas de sextorsión.

La mayoría de los delitos de sextorsión nunca se resuelven. Sin embargo, la AP y FRONTLINE se encontraron en Lagos con el estafador de la adolescente: un estudiante nigeriano de voz suave llamado Ayomide.

“Estafar no está bien”, dijo Ayomide, quien, con poco más de 20 años, no es mucho mayor que su víctima. “Me siento mal. Pero, como hombre, hay que ganar dinero”.

Ayomide compartió los historiales de chat de algunas de sus estafas exitosas, entre ellas la de su víctima en Canadá. La AP no publica los nombres de las víctimas menores de edad y se puso en contacto con el adolescente después de que cumpliera 18 años. Él habló bajo condición de anonimato para relatar acontecimientos traumáticos que ni siquiera había compartido con su familia.

Ayomide le dijo que, si no quería que publicaran su foto, tendría que pagar. Presa del pánico, el adolescente dijo que envió 500 dólares.

“¿Ya terminamos?”, recuerda haber preguntado. “Sigamos cada uno por su lado”.

La respuesta se le ha quedado grabada en la mente: “Todavía no. No es tan sencillo”.

“No hay nada de qué avergonzarse por ser un Yahoo Boy”

Ayomide forma parte de una próspera subcultura en Nigeria, en la que las estafas se han normalizado —impulsadas, según algunos, por el legado del colonialismo—. Los “Yahoo Boys” —como se conoce localmente a los estafadores en línea— están contribuyendo a impulsar un aumento global de la sextorsión al aprovechar las redes sociales y la infraestructura de pagos occidentales para chantajear a sus víctimas, según descubrieron AP y FRONTLINE. A pesar de que las tasas de sextorsión alcanzan niveles récord, las medidas que han tomado algunas de las principales plataformas de redes sociales para aumentar la privacidad solo han hecho que los adolescentes sean más vulnerables, según muestran los datos.

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“Estos delincuentes se están volviendo cada vez más agresivos”, afirmó Charles Smith, agregado policial del FBI en Abuja. “Le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos, a cualquier niño que tenga acceso a una computadora o a Internet”.

La proporción de estudiantes de secundaria y preparatoria de Estados Unidos que afirman haber sido víctimas de sextorsión se ha triplicado en la última década, hasta alcanzar casi el 15%, según investigadores de la Universidad de Wisconsin-Eau Claire y la Universidad Atlántica de Florida. También descubrieron que los adolescentes víctimas de sextorsión tienen nueve veces más probabilidades de intentar suicidarse. Más de 60 adolescentes menores de 18 años de todo el mundo se han quitado la vida tras sufrir sextorsión económica desde finales de 2021, según Paul Raffile, analista de ciberseguridad.

Yahoo Boys

Al igual que otros “Yahoo Boys” con los que se reunieron AP y FRONTLINE, Ayomide dijo que aprendió de sus amigos a usar su celular para chantajear a extranjeros. Todos los estafadores hablaron con la condición de que no se publicaran sus nombres completos debido a su actividad ilegal.

Algunos aspirantes a estafadores en Nigeria se unen a los llamados “Hustle Kingdoms”, grupos de jóvenes que viven y trabajan juntos bajo la dirección de un estafador experimentado que se queda con una parte de las ganancias. Las universidades también se han convertido en lugares de capacitación para los estafadores.

La sextorsión ha resultado ser tan lucrativa que está llamando la atención de grupos del crimen organizado en África Occidental y el Sudeste Asiático, según Interpol y la organización sin fines de lucro International Justice Mission, que rastreó denuncias de sextorsión infantil hasta complejos dedicados a las estafas en Camboya, Laos y Myanmar.

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“No hay nada de qué avergonzarse por ser un Yahoo Boy”, dijo Adedeji Oyenuga, profesor de criminología en la Universidad Estatal de Lagos. “Es motivo de orgullo”.

Para muchos en Nigeria, las estafas son simplemente otra forma de ganarse la vida en un país donde más del 90% de los trabajadores no tienen empleos estables y formales. Las canciones de éxito celebran a los “Yahoo Boys” y los videos en las redes sociales muestran cómo estafar a los occidentales ricos como una forma de obtener riqueza rápida y ostentosa.

Pero Ayomide parece estar fuera de lugar en los clubes nocturnos que surgen de las calles oscuras y polvorientas de las afueras de Lagos, donde los jóvenes lanzan billetes nuevos a la multitud vibrante y hermosa para demostrar cuánto tienen para gastar.

Se describió a sí mismo como un “chico tranquilo” y dijo que estaba haciendo una pasantía en una barbería mientras cursaba una carrera en ciencias de la computación. Dijo que prefería cortar el cabello antes que estafar, pero que las cuentas no le salían bien.

Sus papás venden ropa en un mercado local, dijo. Le tocaba a él conseguir 110,000 nairas (82 dólares) para pagar la matrícula escolar y 250,000 nairas (186 dólares) para su renta anual en una economía donde el 70% de la población vivía con menos de 4.20 dólares al día el año pasado, según el Banco Mundial.

Según Oyenuga y otros, algunos padres nigerianos ven el delito cibernético como una oportunidad profesional atractiva para sus hijos. Los padres han empujado a sus hijos a formar parte de los “Hustle Kingdoms” y han arreglado matrimonios entre sus hijas y los “Yahoo Boys”, afirmó.

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Oyenuga recibió una llamada una noche, ya tarde, del padre de un estudiante, quien le pidió al profesor que ayudara a su hijo a convertirse en un “Yahoo Boy”, según contó. Oyenuga intentó —sin éxito— orientar al estudiante de ingeniería hacia el comercio de divisas.

“Para los padres, es la pobreza”, dijo. “Solo quieren que sus hijos tengan éxito”.

Para los propios “Yahoo Boys”, las estafas suelen ser una etapa temporal, una forma de ganar lo suficiente para abrirse camino en la economía legítima.

Ayomide dijo que no le había contado a su mamá sobre su trabajo porque sabe que ella no lo aprobaría. Se comprometió a dejar de estafar en el plazo de un año y pensó que, con el tiempo, ganaría lo suficiente como barbero para mantenerse a flote. Su sueño, dijo, es ser ingeniero y trabajar en aviones en el aeropuerto.

“En Nigeria todo gira en torno al dinero”, dijo Ayomide. “Pero rezo para que todo salga bien”.

Los extorsionadores sexuales usan tecnología estadounidense para chantajear a los niños

El método de Ayomide era sencillo: hacerse pasar por una mujer hermosa, seguir a cientos de hombres y chicos extranjeros en TikTok y entablar conversación con aquellos que lo seguían de vuelta: “¿Cómo te llamas?”, “¿Estás solo hoy?”, “¿Quieres divertirte?”. Luego, trasladaba la conversación a una app de mensajes privados.

Según él, por cada 50 personas a las que Ayomide sigue en TikTok, unas 10 lo siguen a él, y cinco de ellas están dispuestas a platicar.

Según Ayomide, una vez que atrapa a alguien, le hace comprar tarjetas de regalo de Apple o Steam, las cuales luego canjea por dinero en moneda local mediante CardBrother, una aplicación de reventa de tarjetas de regalo dirigida a usuarios nigerianos.

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Steam anunció que este año retirará gradualmente las tarjetas de regalo físicas, en parte como respuesta al abuso por parte de los estafadores.

Apple afirmó que informa a los usuarios sobre los riesgos de las estafas con tarjetas de regalo, lo cual incluye una advertencia en la página de inicio dedicada a las tarjetas de regalo. Apple señaló que eliminó a CardBrother de su tienda de aplicaciones este año tras descubrir que estaba vinculado a otra cuenta involucrada en actividades fraudulentas.

La aplicación seguía disponible en Google Play, donde había alcanzado más de un millón de descargas. El desarrollador de CardBrother no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

Google afirmó que realiza 10,000 verificaciones de seguridad en cada aplicación y analiza 350 mil millones de aplicaciones al día. Google eliminó la aplicación CardBrother después de que AP señalara su dirección ficticia en Estados Unidos y un número de teléfono inactivo.

Ayomide también se aprovechó de PayPal, pagándoles a personas que actuaban como “mulas” y que había encontrado en WhatsApp para que usaran sus cuentas.

La agencia AP proporcionó a PayPal tres cuentas que Ayomide utilizó para extorsionar a sus víctimas. PayPal indicó que las cuentas habían sido restringidas poco después de su creación. La empresa afirmó que está comprometida a ofrecer una plataforma segura e invierte en sistemas para impedir actividades sospechosas. Meta señaló que cuenta con sistemas para detectar conductas maliciosas en WhatsApp y que bloquea millones de cuentas cada año.

Uno de los personajes más exitosos de Ayomide fue Ava, una joven atenta con un cuerpo extraordinario.

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El adolescente canadiense dijo que tenía 15 años cuando Ava lo siguió en TikTok.

El simple hecho de intercambiar mensajes parecía inofensivo. Además, fue fácil eludir la prohibición de TikTok de enviar mensajes directos a cuentas de menores de 16 años al inventarse una fecha de nacimiento al registrarse.

Ava le pidió al adolescente que continuaran su conversación en una aplicación de mensajería encriptada llamada Zangi.

Dijo que llamó a Ava, pero que por una razón u otra nunca logró comunicarse con ella. A veces ella lo llamaba de vuelta, pero cuando él contestaba, lo único que oía era a una mujer que decía: “hola… hola… hola”.

Más tarde, se daría cuenta de que no debería haber seguido a Ava hasta Zangi y de que, probablemente, la voz era una grabación.

Ava le dijo que a una chica le costaba confiar en la gente en Internet. ¿Podría enviarle una copia de su licencia de conducir?

Sí, podría.

Ayomide tenía ahora un arma en sus manos: una copia del permiso de aprendizaje del adolescente, con su dirección y fecha de nacimiento.

Ayomide copió una foto de desnudo que había encontrado en Internet y se la envió al adolescente, diciéndole que era de Ava.

“Por supuesto, en mi mente de 15 años, quería más”, le dijo a AP.

Entonces Ava le pidió una a cambio. Una noche, él se la envió.

“¡Vaya, qué bonito!”, respondió Ayomide.

Ayomide seguía un plan muy bien elaborado —y despiadadamente eficaz—. Los defensores de la seguridad infantil afirman que las aplicaciones con mensajería directa son el lugar donde los niños suelen ser blanco de los sextorsionadores, quienes rápidamente los trasladan a plataformas encriptadas.

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Los cambios que han implementado las empresas para mejorar la privacidad están haciendo que los niños sean más vulnerables

Los datos indican que los cambios de diseño que algunas plataformas de redes sociales han implementado para aumentar la privacidad están haciendo que los adolescentes sean más vulnerables. Después de que TikTok ampliara la función de mensajes directos y permitiera a los usuarios intercambiar imágenes el año pasado, las denuncias de sextorsión financiera en la plataforma se dispararon, según muestran los datos de la línea de ayuda canadiense Cybertip.ca compartidos con la AP.

TikTok Estados Unidos señaló que recuerda a los usuarios que compartan imágenes solo con personas en las que confían y que, de acuerdo con las normas del sector en Estados Unidos, no exige una prueba de edad para crear una cuenta. La empresa agregó que, dado que los mensajes no cuentan con cifrado de extremo a extremo, la plataforma resulta menos atractiva para los actores malintencionados.

La difusión del cifrado de extremo a extremo, que permite que solo el remitente y el destinatario tengan acceso a los mensajes, ha despertado la preocupación de los defensores de los derechos de los niños. Según la legislación de Estados Unidos, cuando las empresas tienen conocimiento de casos de abuso sexual infantil, incluida la sextorsión, deben reportar esos incidentes al NCMEC.

Pero las plataformas no pueden denunciar lo que no ven.

El NCMEC señaló que la expansión del cifrado de extremo a extremo dificultó la detección de posibles abusos y contribuyó a una caída del 19% en el número total de denuncias en 2024.

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“Esto crea un auténtico “Oeste Salvaje””, dijo Lauren Coffren, directora ejecutiva de la División de Niños Explotados del NCMEC. “Puedo imaginarme lo que no sabemos y es aterrador”.

Meta, la empresa de redes sociales más grande del mundo, completó en 2024 la implementación del cifrado de extremo a extremo por defecto en Facebook Messenger. La empresa, que presenta más denuncias ante el NCMEC que ninguna otra, afirmó que estaba al tanto de las preocupaciones sobre la seguridad infantil y que solo implementó el cifrado por defecto después de haber desarrollado nuevas funciones de seguridad.

“Trabajamos con determinación para combatir la sextorsión, desarticulando redes de estafadores y apoyando a las autoridades en el enjuiciamiento de estos”, afirmó Meta en un correo electrónico. “Estos delincuentes decididos hacen todo lo posible para evitar ser detectados”.

El legado de la esclavitud, la corrupción y los sacrificios rituales alimenta a los estafadores en Nigeria

Las exigencias comenzaron una semana después de que se hubieran intercambiado fotos explícitas, recordó la adolescente canadiense. Tras el primer pago, Ayomide siguió presionándola para que le diera más.

“Lo único que necesitan es una foto”, le dijo a AP.

Sólito y asustado, se encontraba llorando por las noches. No veía una salida.

“Si se lo contara a alguien, tendría que sufrir las consecuencias de la vergüenza y de que toda mi identidad quedara arruinada de por vida”, dijo. “Pero, al mismo tiempo, sentía que, si no obedecía las órdenes de esa persona, eso iba a pasar de todos modos”.

Mientras Ayomide lo presionaba para que le diera más dinero, el adolescente se sumía cada vez más en el aislamiento. Dijo que tenía miedo de denunciar el delito porque no quería que su familia se enterara.

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“No tenía ninguna esperanza en mi vida”, dijo. “Este tipo me decía que nadie estaba ahí para mí, que no tenía a nadie. Me llamaba su esclavo”.

El legado de la esclavitud es una de las razones por las que los estafadores prosperan hoy en día en Nigeria, según el reverendo Lateef OgoOluwa Bakre, un pastor que lleva dos décadas dedicándose a la atención espiritual de los “Yahoo Boys”.

“Muchos de nosotros creemos que los colonizadores nos engañaron”, dijo. “Abusaron de nuestros padres, trataron muy mal a nuestros antepasados y les extorsionaron. Por eso, estos tipos sienten que ahora nos toca a nosotros”.

Los “Yahoo Boys” a veces acuden a líderes espirituales locales para que les realicen rituales que creen que les ayudarán a ganar más dinero, una práctica conocida como “Yahoo Plus”.

Los estafadores que buscan poderes ocultos han llevado dinero a lugares como Owode Egba, una aldea al noreste de Lagos. Entre quienes han prosperado se encuentra Akeem Olajide, un adivino de Ifá, o babalawo.

Frente a su humilde casa de concreto hay dos altares, repletos de huesos, plumas y grasa de sacrificios anteriores. Cuando los Yahoo Boys acuden a él en busca de riqueza, hace todo lo posible por ayudarlos.

“Yo también quiero ganar dinero”, explicó. “Lo que tenga, lo usaría para ayudar a esa persona a tener éxito, y cuando esa persona tenga éxito, volverá y me recompensará”.

El día anterior, un “Yahoo Boy” que había acudido a él en busca de ayuda con un “cliente” que no colaboraba le había dado 20,000 nairas (15 dólares) como agradecimiento, según contó. Señaló su motocicleta —un regalo de otro “Yahoo Boy” que había prosperado gracias a sus servicios, según explicó—.

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Olajide levantó la tapa de una olla de esmalte blanco astillada en la habitación en penumbra donde trabaja. En su interior, flotaban trozos de una paloma en un líquido negro y espeso: una ofrenda para ganarse el favor de las fuerzas de la riqueza y la prosperidad en nombre de un cliente, explicó Olajide.

El líquido de la olla estaba repleto de gusanos. Una buena señal: cuantos más gusanos, más dinero.

Las autoridades nigerianas han condenado la propagación de Yahoo Plus. Además, las fuerzas de seguridad nigerianas han colaborado con el FBI para combatir las estafas transnacionales, incluida una operación de gran repercusión lanzada en 2023 que condujo a la detención de 22 presuntos extorsionadores sexuales; aproximadamente la mitad de ellos presuntamente involucrados en casos que terminaron en un suicidio.

“Tengan la seguridad de que Nigeria ya no será un refugio seguro para los estafadores ni para las actividades delictivas”, afirmó Olanipekun Olukoyede, presidente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria, en una entrevista excepcional concedida a AP/FRONTLINE. Ha calificado a los “Yahoo Boys” de “vergüenza nacional”.

A pesar del aumento de las medidas de aplicación de la ley, muchos “Yahoo Boys” siguen operando con impunidad.

Godspower y Junior, otros dos estafadores, dijeron a AP y FRONTLINE que habían tenido problemas con la policía. Ambos afirmaron que pagaron un soborno y fueron puestos en libertad.

Los funcionarios de la EFCC reconocieron que la corrupción es un problema en Nigeria, al igual que en otros lugares, pero afirmaron que los responsables son sancionados.

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“Mira, incluso entre mi personal, no me voy a sentar aquí a decirte que todos son santos”, dijo Olukoyede. “Pero en cuanto nos enteramos, los denunciamos y los sancionamos. Hacemos lo que tenemos que hacer”.

Bakre, el pastor, ha adoptado un enfoque diferente para combatir las estafas. Con su ministerio “Zion of Love”, abrió una escuela gratuita cerca de la casa del babalawo para alejar a los niños de una vida de delincuencia.

La escuela está ubicada cerca de una casa frente a la cual hay dos autos de lujo estacionados; una riqueza que proviene de estafas, según dijo el pastor.

“A la gente se le admira por lo que tiene”, dijo. “Ya no importa de dónde provenga lo que han obtenido”.

Él cree que la solución es la educación.

Una noche de agosto, tres docenas de niños se reunieron, entre risitas ahogadas y pasos arrastrados, en la sencilla sala donde aprenden matemáticas, lectura, escritura e inglés —piedras angulares, según cree el pastor, para la autoestima y la fe en un futuro prometedor—.

Los niños decían que los “Yahoo Boys” eran malos porque fumaban y realizaban rituales malignos, y que el dinero que tenían ahora no les duraría mucho. Una niña de 9 años, muy inteligente y delgada como un clavo, llamada Warisat Ayodele, lo expresó de manera concisa: “Son ladrones”.

Pagar a un extorsionador no hará que desaparezca

Ayomide creó un video de noticias falsas usando la foto de la adolescente.

“Le preparé una especie de noticia de última hora falsa solo para asustarlo”, dijo Ayomide.

El adolescente seguía bloqueando a Ayomide en línea, pero Ayomide volvía a aparecer al instante.

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“Ni siquiera un minuto después, recibirás un correo electrónico o un mensaje de un número desconocido que dirá: ‘¿Por qué me bloqueaste? No bloquees este número. Solo estás empeorando mucho más la situación’”, explicó.

Le dejó de hablar a Ayomide en Zangi. Ayomide lo encontró en WhatsApp.

“Hola (emoji de saludo con la mano). ¿Cómo estás hoy?”, escribió Ayomide en WhatsApp el 13 de septiembre de 2024.

“Hola”, respondió el adolescente.

“Jajaja”, respondió Ayomide con un emoji de risa a más no poder.

“Oyyy”, escribió el adolescente.

Meta y Zangi afirmaron que sus aplicaciones de mensajería con cifrado de extremo a extremo están diseñadas para proteger a las personas de contactos no deseados. Los usuarios de WhatsApp deben tener el número de teléfono de otra persona, mientras que los de Zangi necesitan un número privado de 10 dígitos asignado por la plataforma para conectarse.

Ambas plataformas afirmaron que animan a los usuarios a bloquear y denunciar a los contactos no deseados.

Meta afirmó que colabora con otras empresas del sector, entre otras cosas a través de la red Lantern, una iniciativa voluntaria financiada por la industria para compartir información sobre la explotación infantil en línea. Sin embargo, las intervenciones en tiempo real son poco frecuentes.

Ayomide había captado al adolescente, quien creía que estaba compartiendo sus datos personales con alguien en quien podía confiar. La AP revisó más de 200 mensajes de WhatsApp que Ayomide le envió a la víctima en Canadá. A mediados de enero de 2025, Ayomide comenzó a bombardearlo con ráfagas de más de una docena de mensajes a la vez por WhatsApp:

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“Ay, te crees muy listo, ¿no? No te olvides de que tengo toda tu información. Si me bloqueas otra vez, esto te va a meter en problemas, ¿de acuerdo?”, escribió.

Cada vez que el niño pagaba para que le borraran su foto, Ayomide le pedía más. “No lo hice solo porque quisiera más dinero”, declaró Ayomide a AP y FRONTLINE.

“¿Tu mamá está bien? Se va a sentir muy decepcionada (emoji llorando) de haberte traído al mundo cuando vea tus fotos desnudo en Internet”, escribió.

Le mandó al adolescente capturas de pantalla amenazantes de sus seguidores en TikTok y de su identificación.

“No tengo dinero, así que no me lo pidas”, respondió el adolescente.

“Oye, qué tonto eres. Estoy tratando de ayudarte”, dijo Ayomide. “Si me das una buena razón, no lo volveré a publicar y te dejaré en paz”.

Esas palabras lo hicieron preguntarse si tal vez quedara una pizca de decencia en la persona al otro lado del teléfono. Escribió su respuesta: “Está bien, te lo diré, y por favor, escucha”.

—Está bien —dijo Ayomide.

“Si tú tuvieras 16 años, ¿te gustaría que un tipo cualquiera te amenazara todos los días y te hiciera sentir ansioso cada día de tu vida?”, escribió. “Probablemente no, porque tienes cosas mejores que vivir en tu juventud que un tipo cualquiera que ponga en peligro toda tu carrera por el dinero que tanto te ha costado ganar”.

La respuesta de Ayomide fue rápida y despiadada: “Tú te lo buscaste”.

No era más que otra trampa.

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Así es como se derrota a un extorsionador sexual

El adolescente sabía que tenía que adoptar un enfoque diferente. Decidió enviar un último pago y luego, pasara lo que pasara, eso sería el final.

Envió capturas de pantalla como prueba de la transferencia por PayPal.

“Borra todo lo que tengas de mí ahora mismo. Adiós”, escribió.

—Espera —respondió Ayomide—. Nunca me dejas terminar de hablar.

Pero ya no quería seguir escuchando. Tenía un plan: no diría nada que surgiera del miedo. De hecho, no diría nada en absoluto.

“Estos tipos se alimentan del miedo. Se alimentan de tu propio miedo y les encanta la sensación de poder”, declaró a AP.

Ahora le tocaba a Ayomide sentirse desesperado. PayPal había bloqueado la cuenta que estaba usando y no podía retirar su dinero.

El objetivo de Ayomide nunca había sido publicar la foto. Publicarla significaría una derrota. Le envió más de 100 mensajes de WhatsApp a la adolescente en el transcurso de 11 días.

“No importa cuántos pensamientos te pasen por la cabeza ni cuánto miedo sientas, cada vez que él intente enviarte un mensaje o hablar contigo, simplemente ignóralo por completo”, se dijo a sí mismo el adolescente.

Se esforzó por mantener el silencio.

Un ultimátum tras otro se desvaneció en el silencio. Ayomide había perdido su poder.

El adolescente había ganado.

Ayomide afirmó que nunca publicó la foto del canadiense. Dijo que había recibido unos cientos de dólares, pero el adolescente le dijo a AP que la cantidad se acercaba más a los 2,000 dólares. Ninguno de los dos tenía registros completos de los pagos, y AP no tuvo forma de verificar las cantidades.

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Ayomide y otros estafadores le dijeron a AP y a FRONTLINE que, si las víctimas no pagan, las dejan en paz.

El FBI y los defensores de la seguridad infantil afirman que este es un consejo acertado: la mejor manera de vencer a los extorsionadores sexuales es ignorarlos. Instan a los niños y adolescentes en situación de riesgo a que hablen con alguien que pueda ayudarlos —un padre, un maestro, un amigo o una línea de ayuda para la seguridad infantil— y denuncien el delito.

“Si los niños pagan, las amenazas continúan inevitablemente”, dijo Lindsay Lobb, directora de servicios de apoyo del Centro Canadiense para la Protección Infantil (C3P), una organización sin fines de lucro. “A estas personas solo les interesa el dinero. No les interesa compartir tu imagen”.

Menos de 1 de cada 10 jóvenes que sufrieron sextorsión económica informaron a C3P que sus imágenes habían sido compartidas. Lobb agregó que, cuando se publica una foto, ahora es posible lograr que esas imágenes sean retiradas.

Ayomide dijo que se sentía mal por lo que le había hecho al adolescente canadiense y que, si tuviera la oportunidad, se disculparía.

“Quizás deberíamos limitarnos a ser amigos”, les dijo a AP y FRONTLINE. “Lamentaba haberle causado daño”.

El adolescente le dijo a AP que no podía tomar en serio la disculpa de un maestro de la manipulación.

“Dudo que se sintiera mal”, dijo. “No puedes mostrarles compasión a estos tipos porque de eso es de lo único que se alimentan”.

Epílogo

Casi dos años después de haber escapado de la estafa, al adolescente todavía le persigue lo que pasó. Dijo que todavía se le acelera el corazón cuando recibe solicitudes aleatorias para hablar.

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Según contó, hace poco fue blanco de otro estafador: alguien que se hacía pasar por una mujer japonesa y le preguntó si vivía cerca. Esta vez, ya sabía exactamente qué hacer.

“Simplemente dije que no, que nunca había tenido nada que ver con ellos, y bloqueé el número”, declaró a AP.

Un año después de que Ayomide se comprometiera a dejarlo, se había unido a un grupo de otros “Yahoo Boys” en su universidad.