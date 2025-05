Su padre lo llevó demasiado tarde a un hospital en la capital de Somalia , Mogadiscio. Víctima de complicaciones relacionadas con la desnutrición, el niño no sobrevivió.

La muerte a principios de este mes en el Hospital Banadir capturó la agonía de un número creciente de somalíes que no pueden alimentar a sus hijos, y la de los trabajadores de la salud que están viendo desaparecer cientos de millones de dólares en apoyo de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump .

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) alguna vez proporcionó el 65% de la ayuda extranjera de Somalia, según el doctor Abdiqani Sheikh Omar, ex director general del Ministerio de Salud y ahora asesor del gobierno.

Save the Children, el mayor proveedor no gubernamental de servicios de salud y nutrición para niños en Somalia, dijo que las vidas de 55,000 niños estarán en riesgo para junio, ya que cierra 121 centros de nutrición que ya no puede financiar.