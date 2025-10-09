Opinión
9 de octubre de 2025
85°tormenta
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Descubren retrato desaparecido de legendaria espía durante la Segunda Guerra Mundial

Madame Kitty, considerada como la Mata Hari de los nazis, administraba un famoso burdel en Berlín bajo el Tercer Reich

9 de octubre de 2025 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El retrato, que muestra a una mujer pelirroja de mediana edad maquillada y bien vestida, viajó este jueves al tercer piso del edificio berlinés del número 11 de la calle Giesebrechtstrasse ( donde estuvo ubicado el "Salón Kitty") gracias a Julia Schrammel y Urs Brunner, autores que llevan años investigando sobre la madame del burdel de los nazis. (JULIA SCHRAMMEL)
Por AFP
Agencia de noticias

El retrato de Madame Kitty, la Mata Hari de los nazis que cuidaba la casa de citas más famosa de Berlín bajo el Tercer Reich, desaparecido durante mucho tiempo, fue hallado hace poco en la capital alemana y se presentó el jueves a la prensa.

RELACIONADAS

Instalado en el tercer piso de una elegante casa del centro, su salón era en realidad un verdadero centro de espionaje.

“Entre 1939 y 1942, diplomáticos, periodistas extranjeros y altos dignatarios nazis eran espiados sin saberlo por las pupilas de Madame Kitty”, indicó a AFP el nuevo propietario del cuadro, Urs Brunner, autor con Julia Schrammel del libro “Kitty’s Salon”.

Estos dos austriacos que buscaban desde hace tiempo el retrato fueron recientemente contactados por una berlinesa que compró hace más de 25 años el cuadro en un anticuario sin saber su origen.

“Gracias a fotos, sabíamos que el cuadro existía y que no estaba en manos de la familia. En la época, escribí a todas las casas de subastas y a todos los anticuarios de Berlín.

Haberlo encontrado es de gran importancia para nosotros. Solo hay unas cuantas fotos de Kitty, y todas son en blanco y negro", señaló Schrammel.

Encuentran una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Hong Kong

Encuentran una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Hong Kong

Para desenterrarla y desactivarla, la policía instaló un perímetro de seguridad y evacuó a unas 1,200 personas que estaban en tiendas, restaurantes y oficinas del concurrido barrio de negocios de Wanchai

Pintora y coleccionista, la expropietaria cedió el cuadro a “un precio muy razonable” pues “comprende que no hacemos esto con fines comerciales”, agregó Brunner.

Dijo que quiere donarlo a un museo.

El cuadro sigue rodeado de misterios pues no tiene fecha y el nombre del pintor “P. Fuchs” es desconocido, subrayó Brunner, quien lo hará analizar por expertos.

En su retrato, Madame Kitty “parece tener unos cuarenta años (...) pero se hacía siempre pasar por más joven de lo que era”, agregó.

Brunner señaló que la cortesana “no era una nazi convencida” sino “una oportunista” que se aprovechaba de las cosas.

“No era miembro del NSDA y tenía relaciones amistosas con judíos”, agregó.

Kitty murió en 1954 sin haber sido nunca perseguida por la justicia.

Breaking NewsNazisSegunda Guerra MundialAlemaniaBerlín
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
