NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Descubren zona prehistórica en el Sinaí con pinturas rupestres de humanos primitivos

Se documentó un grupo de inscripciones realizadas en árabe, lo que constituye una importante evidencia del uso continuado del sitio

12 de febrero de 2026 - 2:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las escenas y los dibujos rupestres, según el estudio preliminar, se dividieron en varios grupos cronológicos; el grupo más antiguo, realizado en el techo del refugio rocoso con pintura roja data de entre el 10,000 y el 5,500 a. C. (Ministerio de Antigüedades de Egipto )
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Cairo- Una misión arqueológica egipcia reveló una destacada zona prehistórica en la península del Sinaí, en Egipto, de extraordinario valor histórico y artístico que cuenta con dibujos realizados con pintura roja en un refugio rocoso, cuya datación se estima entre el 10,000 y el 5,500 a. C. y correspondiente a actividades de humanos primitivos.

“La misión arqueológica egipcia del Consejo Supremo de Antigüedades, que trabaja en el sur del Sinaí, ha descubierto uno de los yacimientos arqueológicos más importantes, de valor histórico y artístico excepcional, que no fue descubierto antes”, anunció este jueves el Ministerio de Antigüedades de Egipto.

En un comunicado, el ministerio señaló que las escenas y los dibujos rupestres, según el estudio preliminar, se dividieron en varios grupos cronológicos; el grupo más antiguo, realizado en el techo del refugio rocoso con pintura roja data de entre el 10,000 y el 5,500 a. C. y representa escenas de diversos animales, reflejando la vida en aquellos tiempos antiguos.

Además, incluye escenas talladas que muestran a un cazador con arco para cazar cabras montesas, acompañado de varios perros de caza, en un relieve que “refleja los estilos de vida y las actividades económicas de las sociedades humanas primitivas”.

Otros grupos de pinturas incluyen escenas de camellos y caballos de diversas formas, montados por personas armadas, por lo cual algunos de estos están acompañados por inscripciones nabateas, que indican “períodos históricos posteriores” y la presencia de diversas interacciones culturales y de civilización en la región.

También se documentó un grupo de inscripciones realizadas en árabe, lo que constituye una importante evidencia del uso continuado del sitio durante los primeros períodos islámicos y posteriormente.

Según la nota, la misión egipcia pudo documentar completamente el sitio, que incluye un refugio rocoso de arenisca formado naturalmente que se extiende por más de 100 metros en el lado oriental del monte de Um Erak, con una profundidad que varía entre dos y tres metros, mientras que la altura de su techo varía de aproximadamente un metro y medio a medio metro.

El sitio del monte de Um Erak está situado en una zona arenosa a unos 5 kilómetros al noreste del templo faraónico de Serabit al Jadim y de las zonas mineras de cobre y turquesa, en una distinguida ubicación estratégica con vistas a una amplia zona abierta.

