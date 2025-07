Pero la carretera en realidad no pertenece a Winfrey, y los esfuerzos para abrir la carretera al público comenzaron poco después de que se emitiera la alerta de tsunami.

HECHO: Esto es falso. A pesar de ser comúnmente conocida como “la carretera de Oprah”, la porción de Kealakapu Road es de propiedad privada, pero no de Winfrey. Pertenece a Haleakala Ranch, que también es dueña del terreno que rodea la carretera, dijo su presidente Scott Meidell a The Associated Press. Winfrey tiene un acuerdo de servidumbre con el rancho, que le permite usar y hacer ciertas mejoras en la carretera, dijo su representante a la AP en un comunicado. La actriz y presentadora ha pavimentado la carretera como parte del acuerdo, dijo Meidell.