12 de noviembre de 2025
Diagnósticos de tuberculosis alcanzan récord mundial

La Organización Mundial de la Salud informó de una mejora del cribado tras la pandemia, mientras que las muertes disminuyen

12 de noviembre de 2025 - 5:03 PM

En 2024 se diagnosticó tuberculosis a unos 8.3 millones de personas en todo el mundo. (Mahesh Kumar A.)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York- El número de personas diagnosticadas de tuberculosis en todo el mundo volvió a aumentar el año pasado, eclipsando el total récord de 2023, según informaron el miércoles responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En 2024 se diagnosticó tuberculosis a unos 8.3 millones de personas en todo el mundo. No todas las infecciones se diagnostican y las nuevas cifras representan el 78% del número estimado de personas que realmente enfermaron el año pasado, señaló la OMS.

Los funcionarios de la OMS consideran que el aumento es un indicio de que el cribado y el tratamiento están mejorando tras las interrupciones de la atención sanitaria durante la pandemia de COVID-19. A escala mundial, el número de muertes causadas por la tuberculosis descendió en 2024 a 1.23 millones, frente a los 1.25 millones del año anterior.

ARCHIVO - Esta fotografía de microscopio de 1966, proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., muestra bacilos de Mycobacterium tuberculosis, el organismo responsable de causar la tuberculosis.
ARCHIVO - Esta fotografía de microscopio de 1966, proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., muestra bacilos de Mycobacterium tuberculosis, el organismo responsable de causar la tuberculosis. (Elizabeth S. Mingioli)

Los casos de tuberculosis en Estados Unidos siguieron aumentando el año pasado, alcanzando el nivel más alto en más de una docena de años, según datos preliminares publicados a principios de este año. La gran mayoría de los casos de tuberculosis se diagnostican en personas nacidas en otros países.

La tuberculosis está causada por una bacteria que ataca los pulmones y se propaga por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda. Se calcula que aproximadamente una cuarta parte de la población mundial tiene tuberculosis, pero sólo una pequeña parte desarrolla síntomas. Puede ser mortal si no se trata, y es una de las principales causas de muerte en todo el mundo.

La OMS publica cada año un informe sobre la tuberculosis. El último se basa en datos de 184 países. La financiación de la lucha contra la enfermedad ya estaba estancada, y a los expertos les preocupa un posible retroceso en la batalla tras los recientes recortes de gastos del gobierno estadounidense y otros financiadores.

Breaking NewsTuberculosisEstados UnidosOrganización Mundial de la SaludCOVID-19
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
