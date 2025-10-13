Opinión
Feriados
13 de octubre de 2025
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump está en Israel para promover un alto el fuego que cree podría llevar la paz a Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos busca consolidar el fin del conflicto en la Franja de Gaza

13 de octubre de 2025 - 7:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente israelí, Isaac Herzog, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, recibieron a Donald Trump en la pista de aterrizaje mientras una banda militar tocaba. (Evan Vucci)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tel Aviv - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba en Israel el lunes para celebrar el alto el fuego mediado por Estados Unidos y el acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás antes de continuar hacia Egipto para una cumbre clave que espera consolide el fin de la guerra y allane el camino para una paz más duradera en el Oriente Medio.

“Este es un gran día, este es un nuevo comienzo” , dijo Trump a los periodistas después de llegar al Knéset. “Y creo que nunca ha habido un evento como este, nunca he visto nada igual”.

Recibió varias ovaciones de pie de los legisladores israelíes mientras se preparaba para dar un discurso tras reunirse con familiares de los rehenes. También podría detenerse en el Centro Médico Sheba para reunirse con algunos de los rehenes.

Veinte personas fueron liberadas el lunes como parte de un acuerdo destinado a poner fin al conflicto que comenzó el 7 de octubre de 2023 con el ataque de milicianos liderados por Hamás. A primera hora de la tarde, Israel también comenzó a liberar prisioneros palestinos.

Se habló de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se sumaría a Trump en Egipto, junto con más de dos docenas de otros líderes. Egipto incluso anunció su asistencia después de que Netanyahu hablara con el presidente egipcio, Abdul Fatá el Sisi.

Sin embargo, la oficina de Netanyahu dijo más tarde que no asistiría porque la cumbre estaba demasiado cerca de la festividad judía de Simjat Torá.

“Amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”

El líder estadounidense planeaba declarar “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio” en un discurso ante los legisladores y añadir que “dentro de generaciones, esto será recordado como el momento en que todo comenzó a cambiar”, según extractos publicados por la Casa Blanca.

Trump también insistirá en que “Israel ha ganado todo lo que se puede ganar por la fuerza de las armas” y que “es hora de traducir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio final de la paz y la prosperidad”.

En un gesto hacia Irán, que libró una breve guerra con Israel a principios de este año, Trump planea decir que “la mano de la amistad y la cooperación siempre está abierta”.

El presidente israelí, Isaac Herzog, y Netanyahu recibieron a Trump en la pista mientras una banda militar tocaba. En la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, donde se han celebrado manifestaciones continuas durante dos años de guerra, la multitud vitoreó a Trump.

Amir Ohana, el presidente del Knéset, dio la bienvenida a Trump al parlamento diciendo “hemos anhelado este día”. Algunas personas en la galería llevaban sombreros rojos que decían “Trump, el presidente de la paz”.

Un momento frágil

El momento sigue siendo frágil, con Israel y Hamás aún en las primeras etapas de implementación de la primera fase del plan de Trump.

La primera fase del acuerdo de alto el fuego exige la liberación de los últimos 48 rehenes retenidos por Hamás; la liberación de cientos de prisioneros palestinos retenidos por Israel; un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza, y una retirada parcial de las fuerzas israelíes de las principales ciudades de Gaza.

Con familias llenas de alegría por las inminentes reuniones y palestinos ansiosos por un aumento de la asistencia humanitaria, Trump cree que hay una ventana estrecha para remodelar la región y restablecer las relaciones tradicionalmente tensas entre Israel y sus vecinos árabes.

“La guerra ha terminado, ¿de acuerdo?” Trump dijo a los periodistas que viajaban con él a bordo del Air Force One.

“Creo que la gente está cansada de esto”, expresó, enfatizando que creía que el alto el fuego se mantendría por esa razón.

El presidente republicano dijo que la posibilidad de paz fue habilitada por el apoyo de su gobierno a la campaña israelí contra aliados de Irán como Hamás en Gaza y Hezbollah en Líbano.

La Casa Blanca dijo que los progresos también continúan porque los estados árabes y musulmanes están demostrando un nuevo interés en resolver el conflicto israelí-palestino más amplio y, en algunos casos, profundizando las relaciones con Estados Unidos.

En febrero, Trump había predicho que Gaza podría ser remodelada en lo que llamó “la Riviera del Oriente Medio”. Pero el domingo a bordo del Air Force One, fue más moderado.

“No sé lo de la Riviera durante un tiempo”, dijo Trump. “Está destrozada. Esto es como un sitio de demolición”. Pero dijo que esperaba algún día visitar el territorio. “Me gustaría poner mis pies en él, al menos”, comentó.

Trump visitará primero Israel para reunirse con las familias de los rehenes y dirigirse al Knéset, el parlamento israelí, un honor que se extendió por última vez al presidente George W. Bush en 2008.

Camino de Egipto

El presidente luego se detiene en Egipto, donde él y el presidente egipcio, Abdul Fatá el Sisi, liderarán una cumbre en Sharm el Sheij con líderes de más de 20 países sobre la paz en Gaza y el Oriente Medio en general.

Tanto Israel como Egipto anunciaron que Trump recibiría los más altos honores civiles de sus países.

La tregua sigue siendo tenue y no está claro si las partes han llegado a algún acuerdo sobre la gobernanza de Gaza después de la guerra, la reconstrucción del territorio y la demanda de Israel de que Hamás se desarme. Las negociaciones sobre esos temas podrían romperse, e Israel ha insinuado que podría reanudar las operaciones militares si no se cumplen sus demandas.

La activista sueca Greta Thunberg llega al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos en Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, después de ser deportada de Israel por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel publicó en X que “los deportados eran ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, el Reino Unido, Serbia y Estados Unidos”.Israel dijo que había aceptado la propuesta de Trump, y Hamás había dicho que acepta algunos aspectos.
1 / 17 | Tras ser interceptados: la llegada de Greta Thunberg y otros activistas al aeropuerto de Atenas. La activista sueca Greta Thunberg llega al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos en Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, después de ser deportada de Israel por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza. - Joan Mateu Parra

Gran parte de Gaza ha sido reducida a escombros y los aproximadamente dos millones de residentes del territorio continúan luchando en condiciones desesperadas. Bajo el acuerdo, Israel acordó reabrir cinco cruces fronterizos, lo que ayudará a facilitar el flujo de alimentos y otros suministros a Gaza, partes de las cuales están experimentando hambruna.

Aproximadamente 200 tropas estadounidenses ayudarán a apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego como parte de un equipo que incluye naciones socias, organizaciones no gubernamentales y actores del sector privado.

Donald Trump Israel Hamas Franja de Gaza Palestina
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
