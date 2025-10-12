Análisis: Irán se tambalea tras el alto el fuego en Gaza

Mientras Oriente Medio en general acoge con beneplácito un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, Irán se encuentra en uno de sus momentos más débiles desde su Revolución Islámica de 1979.

Durante varias décadas, Teherán ha operado su autodenominado “Eje de la resistencia” apoyando a grupos rebeldes y naciones aliadas contra Israel y Estados Unidos. Pero mientras Tel Aviv bombardeaba la Franja de Gaza, también atacó en el extranjero a importantes líderes de grupos insurgentes como Hamas, Hezbollah del Líbano e incluso a la cúpula del programa militar y nuclear de Irán, matando a muchos y afectando su capacidad de contraatacar.

El presidente Donald Trump se prepara para viajar a Oriente Medio, donde probablemente será elogiado por Israel y las naciones árabes, mientras que Irán no estará en la mesa, ya que aún lucha por recuperarse de la guerra de 12 días emprendida en junio.

PUBLICIDAD

Será crucial la forma en que responda la teocracia de Teherán en las próximas semanas y meses, ya sea que eso signifique arremeter o intentar reconstruir su debilitada economía en casa.

“Sin duda, este no es un momento de orgullo para Irán”, afirmó Ali Vaez, director del proyecto Irán en el International Crisis Group. “Su sistema de alianzas en la región está en ruinas, pero eso no significa que el ‘Eje de la resistencia’ haya desaparecido”.

“Como un jugador en bancarrota”

Los medios estatales iraníes han intentado describir el alto el fuego en Gaza como una victoria para Hamas, a pesar de que, en la guerra, la Franja de Gaza quedó destruida y más de 67,000 palestinos han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre civiles y combatientes, pero dice que alrededor de la mitad de los muertos son mujeres y niños.

Un fiel iraní sostiene la bandera de su país frente a un retrato del difunto fundador revolucionario, el ayatolá Jomeini, durante una manifestación antiisraelí después de las oraciones del viernes en la calle Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica), en Teherán, Irán, el viernes 10 de octubre de 2025. (Vahid Salemi)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dio la bienvenida a “cualquier decisión... que garantice detener el genocidio de los palestinos”. El ministro de la agencia, Abbas Araghchi reiteró esa postura el sábado, diciendo a la televisión estatal que Hamás decidió aceptar el acuerdo y que Teherán “siempre ha apoyado cualquier plan, cualquier acción que conduzca a detener los crímenes, el genocidio” por parte de Israel contra el pueblo de Gaza.

Quizás lo más revelador es que un asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, sugirió que el alto el fuego solo produciría conflictos en otras partes de la región.

PUBLICIDAD

“¡El inicio del alto el fuego en Gaza podría ser el fin tras bambalinas del alto el fuego en otros lugares!" escribió en X Ali Akbar Velayati, asesor de Jamenei, refiriéndose a Hezbollah, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen y a Irak.

El temor a más ataques israelíes, particularmente en Irán, sigue siendo agudo en la mente del público, ya que gran parte de las defensas aéreas iraníes probablemente fueron destruidas por Israel en junio. Jamenei no ha reanudado su rutina habitual de pronunciar discursos semanales ante el público. Sin ninguna explicación, Irán omitió la realización de una importante conmemoración militar que marca el fin de la guerra entre Irán e Irak en septiembre, en la que altos funcionarios suelen asistir a un desfile de drones y lanzamisiles.

La economía iraní también ha sufrido debido a las sanciones internacionales y a la caída de los precios globales de los energéticos.

“Irán siempre se ha centrado en sus intereses, ya no tenemos recursos, nuestra economía se ha debilitado”, comentó el analista Saeed Leilaz, que reside en Teherán. “Nuestro apoyo a Hamás fue una reacción contra Estados Unidos para desviar conflictos de nuestras fronteras”.

Otros son menos optimistas.

“Irán es como un jugador en bancarrota después de ganar un poco de dinero en las primeras rondas”, dijo Amir Kazemi, un estudiante universitario de Teherán. “Cuando Hamas atacó a Israel, Irán estaba feliz por ello. Pero ahora, después del alto el fuego, Irán no encuentra nada en su bolsillo”.

PUBLICIDAD

Mujeres conversan frente a pancartas con retratos del difunto jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, general Mohammad Hossein Bagheri (derecha) y del difunto comandante de la Guardia Revolucionaria, general Hossein Salami, quienes murieron en un ataque israelí en junio, durante una conmemoración por el primer aniversario de la muerte de los líderes de Hezbolá, Hassan Nasrallah y Hashem Safieddine, quienes murieron en ataques aéreos israelíes en Beirut, en Teherán, Irán, el jueves 2 de octubre de 2025. (Vahid Salemi)

Oriente Medio luce muy diferente

En los años posteriores a la revolución iraní, su gobierno teocrático buscó exportar su ideología revolucionaria chií más ampliamente en Oriente Medio. Después de su devastadora guerra de la década de 1980 con Irak, eso se transformó en un esfuerzo más por proporcionar un nivel de disuasión mientras las naciones árabes a su alrededor adquirían sofisticadas bombas, aviones de guerra y tanques estadounidenses a los que Teherán no podía acceder debido a las sanciones.

La presencia militar de Estados Unidos en todo el golfo Pérsico también se expandió después de la Guerra del Golfo de 1991, mientras las naciones árabes otorgaban derechos de base a las fuerzas estadounidenses, provocando la constante ira de Teherán.

El auge del “Eje de la resistencia” llegó en los caóticos años después de la invasión a Irak en 2003, liderada por Estados Unidos, y la subsiguiente caída de Yemen en una guerra civil. Entonces, podía contar con Hezbollah, el autócrata sirio Bashar Assad, los hutíes, grupos rebeldes iraquíes e incluso Hamás, un grupo combatiente suní.

Hoy, Oriente Medio luce muy diferente.

En Siria, los rebeldes derrocaron a Assad el año pasado, los ataques israelíes mataron a los principales líderes de Hezbollah y Hamas, mientras que los grupos armados iraquíes se desvanecieron en el fondo. Los hutíes de Yemen, aunque aún son capaces de lanzar ataques contra Israel y el transporte comercial en el corredor del mar Rojo, ahora son blanco de ataques israelíes cada vez más precisos.

Y la guerra de 12 días en junio probablemente dejó a Irán sin la posibilidad de enriquecer uranio para su programa nuclear, temido durante mucho tiempo por Occidente debido a que podría ser convertido en arma.

PUBLICIDAD

“Colapso de la influencia regional”

Irán, mientras tanto, no ha recibido ningún apoyo importante de China o Rusia, a pesar de que probablemente proporciona a Beijing petróleo con descuento y a Moscú los drones que utiliza en su guerra en Ucrania. Teherán también ha evitado confrontar a las mujeres que abandonando cada vez más el hijab, o pañuelo en la cabeza, ejecutando, en cambio, a prisioneros que ya tiene a un ritmo no visto en décadas.

Fieles iraníes sostienen banderas iraníes y palestinas durante una manifestación antiisraelí después de sus oraciones del viernes en la calle Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica), en Teherán, Irán, el viernes 10 de octubre de 2025. (Vahid Salemi)

“El alto el fuego refleja el colapso de la influencia regional de Teherán tras el desmoronamiento de su poderoso ‘Eje de la resistencia’ desde 2024”, dijo Ali Fathollah-Nejad, director del Centro para Oriente Medio y el Orden Global, con sede en Berlín. “El alto el fuego liberará capacidades militares israelíes que ahora se utilizarán contra los intereses iraníes, ya sea en el Líbano contra Hezbollah o directamente contra Irán”.

Por su parte, Trump aprovechó que Irán aceptara el alto el fuego calificando al hecho como una “noticia estupenda”. Sin embargo, no ha habido ningún movimiento hacia la renovación de negociaciones públicas con Teherán sobre su programa nuclear.