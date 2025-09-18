Donald Trump sugiere que tropas de Estados Unidos podrían regresar a base en Afganistán

Washington— El presidente Donald Trump sugirió el jueves que está trabajando para restablecer la presencia de Estados Unidos en la base aérea de Bagram en Afganistán, cuatro años después de que la caótica retirada de Estados Unidos del país dejara la base en manos de los talibanes.

Trump planteó la idea durante una conferencia de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer, al concluir una visita de estado al Reino Unido, y la vinculó a la necesidad de que Estados Unidos contrarreste a su principal rival, China.

“Estamos tratando de recuperarla”, dijo Trump sobre la base en un aparte a una pregunta sobre el fin de la invasión rusa de Ucrania.

Si bien Donald Trump describió su llamado a que el ejército de Estados Unidos restablezca una posición en Afganistán como ‘noticia de última hora’, el presidente republicano ya había planteado la idea. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las preguntas sobre si ella o el Pentágono han realizado alguna planificación para regresar a la extensa base aérea, que fue fundamental para la guerra más larga de Estados Unidos.

Durante su primera presidencia, Trump fijó los términos para la retirada de Estados Unidos al negociar un acuerdo con los talibanes. El conflicto de 20 años llegó a su fin de manera inquietante bajo el mandato del presidente Joe Biden: el gobierno afgano respaldado por Estados Unidos se derrumbó, un espantoso atentado mató a 13 soldados estadounidenses y a otras 170 personas, y miles de afganos desesperados descendieron al aeropuerto de Kabul en busca de una salida antes de que el último avión estadounidense partiera sobre el Hindu Kush.

El desastre de Afganistán fue un revés importante apenas ocho meses después de la presidencia demócrata de Biden, de la que le costó recuperarse.

Los detractores republicanos de Biden, incluido Trump, lo aprovecharon como un momento clave en una presidencia fallida. Esas críticas han persistido hasta el día de hoy, incluso tan recientemente como la semana pasada, cuando Trump afirmó que la medida envalentonó al presidente ruso Vladimir Putin a invadir Ucrania en febrero de 2022.

“Él nunca habría hecho lo que hizo, excepto que no respetaba el liderazgo de Estados Unidos”, dijo Trump, hablando de Putin.

“Acaban de pasar por el desastre total de Afganistán sin ninguna razón. Íbamos a salir de Afganistán, pero íbamos a dejarlo con fuerza y dignidad. Íbamos a mantener la base aérea de Bagram, una de las bases aéreas más grandes del mundo. Se la dimos a ellos por nada”.

No está claro si Estados Unidos tiene alguna conversación directa o indirecta nueva con el gobierno talibán sobre el regreso al país. Pero Trump insinuó que los talibanes, que han tenido problemas con una crisis económica, legitimidad internacional, divisiones internas y grupos militantes rivales desde su regreso al poder en 2021, podrían estar dispuestos a permitir que regrese el ejército de Estados Unidos.

“Estamos tratando de recuperarla porque necesitan cosas de nosotros”, dijo Trump sobre los talibanes.

El presidente repitió su opinión de que una presencia estadounidense en Bagram es valiosa debido a su proximidad a China, el competidor económico y militar más importante de Estados Unidos.

“Pero una de las razones por las que queremos esa base es, como saben, está a una hora de donde China fabrica sus armas nucleares” dijo Trump. “Así que están sucediendo muchas cosas”.

Si bien Estados Unidos y los talibanes no tienen lazos diplomáticos formales, las partes han mantenido conversaciones sobre rehenes. Un hombre estadounidense que fue secuestrado hace más de dos años mientras viajaba por Afganistán como turista fue liberado por los talibanes en marzo.

La semana pasada, los talibanes también dijeron que llegaron a un acuerdo con los enviados estadounidenses sobre un intercambio de prisioneros como parte de un esfuerzo por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Afganistán.

Los talibanes no dieron detalles de un intercambio de detenidos, y la Casa Blanca no comentó sobre la reunión en Kabul ni sobre los resultados descritos en un comunicado de los talibanes. Los talibanes publicaron fotografías de sus conversaciones, mostrando a su ministro de Relaciones Exteriores, Amir Khan Muttaqi, con el enviado especial de Donald Trump para la respuesta a rehenes, Adam Boehler.

Funcionarios del Comando Central de Estados Unidos en el Medio Oriente y el Pentágono, incluida la oficina del secretario de Defensa Pete Hegseth, remitieron las preguntas sobre el restablecimiento de una presencia en Bagram a la Casa Blanca.