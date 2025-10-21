Donald Trump viaja a Asia: lo que sucederá después es incierto

Washington - El presidente Donald Trump tiene previsto partir hacia Asia a finales de esta semana, apostando a que una gira mundial le ayudará a resolver grandes problemas que no puede permitirse el lujo de equivocarse.

Está en juego nada menos que el futuro de la economía mundial, que podría depender de si es capaz de calmar las tensiones comerciales durante una reunión prevista con el líder chino Xi Jinping. Un paso en falso podría enviar ondas de choque a través de las industrias estadounidenses que ya han sido sacudidas por los aranceles agresivos de Trump, los despidos del gobierno y el riesgo político.

La estrategia de improvisación de Trump ha tenido tanto aciertos como errores desde que regresó a su cargo en enero. Hamas devolvió rehenes a Israel, pero el alto el fuego en Oriente Medio sigue siendo frágil; una guerra comercial con China ha tenido altibajos este año; y la invasión de Ucrania por parte de Rusia no se ha ralentizado a pesar de los esfuerzos de Trump para resolver el conflicto.

Ha habido cierto misterio en torno al viaje de Trump, sin anuncios oficiales de la Casa Blanca sobre gran parte de su itinerario. El presidente dijo el lunes que planea ir a Malasia, que acoge una cumbre regional, y luego a Japón, donde está tratando de concretar la inversión extranjera.

También visitará Corea del Sur, donde está trabajando en más cuestiones comerciales y espera reunirse con Xi. Pekín aún no ha confirmado que se reunirán, y los dos líderes han intercambiado recientemente amenazas de aranceles y restricciones a las exportaciones.

“Tengo una muy buena relación con el presidente Xi de China”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo. Se ofreció a bajar los aranceles, pero “ellos también tienen que darnos algunas cosas”, incluyendo la compra de soja estadounidense, la reducción del flujo de ingredientes de fentanilo y el fin de los límites a los minerales de tierras raras que son críticos para la fabricación de alta tecnología.

Trump expresó aún más confianza el lunes, diciendo: “Creo que vamos a terminar teniendo un trato fantástico con China” y “va a ser fantástico para todo el mundo”.

Este será el primer viaje de Trump a Asia en su segundo mandato

A pocos días de la partida de Trump, hay un nivel inusual de ambigüedad incluso para un presidente al que le encanta mantener a la gente adivinando su próximo movimiento.

“Todo el viaje ha parecido tan incierto desde el principio”, dijo Bonnie Glaser, directora gerente del German Marshall Fund, un grupo de expertos con sede en Washington.

Es el primer viaje de Trump a Asia desde que regresó a su cargo. Aunque ha recibido a líderes de la región en la Casa Blanca, no ha forjado el tipo de relaciones fundamentales que tiene en otros continentes.

Anna Kelly, portavoz del presidente, respondió a una lista de preguntas sobre los planes de Trump diciendo que “participará en reuniones y eventos en Asia que resultarán en muchos grandes acuerdos para nuestro país”. Y añadió: “¡Estén atentos!”

El enfoque de Trump hacia Asia se ha centrado en el uso de aranceles para realinear lo que describe como prácticas comerciales desleales, inquietando a los países que dependen de Estados Unidos como el mayor mercado mundial de exportaciones. También hay ansiedad por la reunión de Trump con Xi, y el potencial de que una disputa entre los dos líderes pueda enviar a la economía internacional a una espiral descendente.

“Habrá cierta apreciación por el hecho de que él esté allí, pero no creo que llegue lo suficientemente lejos como para calmar las dudas que son generalizadas en la región”, predijo Glaser.

El presidente republicano ha reducido su equipo de política exterior desde su primer mandato, evitando la típica serie de asesores en el Consejo de Seguridad Nacional en favor de un grupo central de leales.

“No hay mucho personal de la Casa Blanca para hacer este tipo de trabajo”, dijo Rush Doshi, que trabajó en la política de China bajo el presidente Joe Biden. “Todo esto nos pone en aguas desconocidas”.

Michael Green, que trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional del presidente George W. Bush y ahora dirige el United States Studies Centre en Sydney, Australia, dijo que no ha habido una estrategia clara de Trump para Asia.

“Todo el mundo está esperando a ver dónde va a caer en todo esto”, dijo.

Otros dicen que el enfoque de Trump está dando sus frutos. Anthony Kim, investigador en asuntos económicos internacionales de la Heritage Foundation, dijo que Japón y Corea del Sur están ansiosos por trabajar con la administración para solidificar las asociaciones.

El mensaje de ellos ha sido “sentémonos, hablemos de los detalles relevantes para hacer un trato”, dijo Kim.

Los planes de Trump siguen en flujo a medida que se acerca el viaje

Malasia acoge la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, una cumbre anual a la que Trump solo asistió una vez durante su primer mandato, incluso se la saltó cuando se celebró virtualmente durante la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, este año la cumbre ofrece la oportunidad de destacar los esfuerzos de pacificación de Trump, que ha hecho centrales en su agenda de política exterior.

Tailandia y Camboya se enfrentaron a lo largo de su frontera en disputa durante el verano, y Trump amenazó con retener los acuerdos comerciales con cada país si no dejaban de luchar.

“Estaban dispuestos a unirse y hablar para evitar más dolor económico”, dijo Ja Ian Chong, profesor de ciencias políticas en la Universidad Nacional de Singapur.

Malasia y Estados Unidos han estado trabajando para asegurar un alto el fuego ampliado. El ministro de Asuntos Exteriores de Malasia dijo que Trump “espera con interés” la firma de un acuerdo en la cumbre.

La siguiente parada de Trump es Japón. Washington y Tokio llegaron a un acuerdo comercial a principios de este año, que incluía la promesa de $550,000 millones de inversiones en proyectos estadounidenses.

Japón está en un momento de transición política, con Sanae Takaichi elegida el martes como la primera mujer primera ministra del país.

Takaichi es una protegida de Shinzo Abe, un ex primer ministro que fue asesinado después de dejar el cargo. Trump fue cercano a Abe durante su primer mandato, y Green dijo que Takaichi “tiene el potencial de jugar también ese papel”.

Trabajar con Trump y mantenerlo comprometido con las alianzas estadounidenses “requiere un nivel de interacción y confianza que ninguno de los líderes asiáticos tiene”, dijo Green.

Corea del Sur es la última parada de Trump en su viaje

El clímax del viaje del presidente probablemente será Corea del Sur, que acoge la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico de este año. Trump ha dicho que se sentará con Xi mientras esté allí.

Las tensiones han aumentado en las últimas semanas, particularmente con el anuncio de China de restricciones a las exportaciones de minerales de tierras raras. Trump amenazó con tomar represalias con aranceles tan altos que admite que serían insostenibles.

Doshi, el exasesor de Biden, dijo que hay tres resultados potenciales de la reunión de Trump con Xi: “acuerdo, no acuerdo o desastre”. Dijo que China se envalentona después de que Trump se echara atrás en un anuncio anterior de aranceles cuando Pekín restringió la exportación de imanes de tierras raras.

“Los chinos sienten que tienen el número del presidente Trump”, dijo Doshi. “Sienten que si presionan en esto, él se rendirá”.

Trump dijo el lunes que China “nos ha tratado con gran respeto” desde que está en el cargo. Dijo que “podría amenazarlos con muchas otras cosas”, pero “quiero ser bueno con China”.

Otra cuestión abierta serán las negociaciones comerciales de Trump con Corea del Sur, que se enfrenta a aranceles estadounidenses que podrían socavar su industria automotriz. Sin embargo, Seúl se ha resistido a la demanda de Trump de un fondo de inversión de $350,000 millones similar al de Japón.

“Hay cierto impulso en las conversaciones”, dijo Wendy Cutler, que pasó más de dos décadas como negociadora comercial estadounidense y ahora es vicepresidenta senior de la Asia Society. “Pero no quiero exagerar, porque hay algunas diferencias fundamentales sobre este fondo que deben resolverse”.