Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El apagón de Internet en todo Irán entra en su tercer día, asegura NetBlocks

Durante las protestas de enero pasado, la interrupción duró varias semanas

2 de marzo de 2026 - 6:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personas observan mientras se levanta humo después de una explosión en Teherán, capital de Irán el pasado 28 de febrero de 2026. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El servicio de Internet en Irán continúa interrumpido, más de 48 horas después de que las autoridades lo cortaran, tras el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado por la mañana, según la organización Netblocks.

“El apagón de Internet en Irán ya ha superado las 48 horas, dejando a su población de 90 millones sin conexión mientras se extiende la guerra”, asegura esta organización con sede en Londres, que vigila el tráfico y la censura en la red.

Según un gráfico mostrado por NetBlocks, la conectividad es del 1% respecto a los niveles normales.

“Los cierres (de internet) son una táctica habitual del régimen; el anterior (corte), en enero, duró varias semanas y enmascaró graves violaciones de los derechos humanos”, agregó la organización.

Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania.Un manifestante sostiene un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta en Bagdad, Irak.Manifestantes también marcharon en apoyo del cambio de régimen en Irán durante una manifestación en Richmond Hill, Ontario.
1 / 13 | Reacción mundial a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania. - Markus Schreiber

NetBlocks se refería a la interrupción del servicio de Internet durante las protestas que comenzaron a finales de diciembre y que desembocaron en la masacre de los días 8 y 9 de enero, cuando miles de personas murieron por la represión del régimen.

Entonces, la interrupción total del servicio de Internet se prolongó más de dos semanas.

También en junio del año pasado, Irán suspendió el acceso a internet durante la guerra de los doce días lanzada por Israel.

El Gobierno iraní justificó entonces que los sistemas de internet ayudaban a la geolocalización de los drones lanzados contra su territorio y a las comunicaciones israelíes con agentes en el país.

Tags
IránBreaking NewsIsraelEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: