El hombre que quiso imitar a “Tarzán” y logró vivir cinco años en la selva

La historia de Mika Etowski parece sacada de una película de aventuras; lo cierto es que el alemán de 26 años lleva viviendo cinco años en la selva. El experto en vida silvestre se estableció en Kumana, Sri Lanka, en búsqueda de rastrear el elefante pigmeo, una especie en peligro de extinción.

Conocido como el “cazador de cocodrilos”, fue invitado a una peligrosa expedición a las remotas selvas tropicales del noreste de Borneo junto a Paddy Hackett, biólogo y cineasta de 21 años.

Su principal misión era encontrar al elefante pigmeo, del cual, según los expertos, hay menos de 1500 ejemplares en libertad. Este viaje fue documentado por Hackett en “El río de la vida y la muerte”, donde se muestra la importancia de proteger el medio ambiente.

La historia de Mika ha llamado la atención del mundo entero, ya que es considerado el verdadero “Tarzán de la vida real”, pues vive en una cabaña sin electricidad y sus pies ya se han acostumbrado a la selva.

PUBLICIDAD

“Me gusta por la densidad de animales. Al poco tiempo, te conviertes en un animal más de la selva”, comentó Etowski.

Mika Etowski lleva cinco años viviendo en la selva

Para Etowski, su vida en la selva cambió por completo. Aunque muchos podrían pensar que extraña la ciudad, lo cierto es que disfruta vivir con los animales salvajes y su cuerpo se ha adaptado a la perfección.

“A la jungla no le importa quién eres ni de dónde vienes; te desnuda como al bebé que eres. Te estresas mucho menos con ruidos como los de los vehículos, y solo si pasas unos días allí, te darás cuenta de cuánto estrés le producen a tu cuerpo todos esos ruidos de la ciudad”, afirmó Etowski.

Paddy Hackett, que se ha convertido en su compañero de aventura en estos últimos meses, y ha quedado sorprendido al ver lo fácil que se adaptó a su nueva vida y lo mucho que conoce la selva.

“Es un Tarzán de verdad. Mika no necesita zapatos, porque sus pies son como los de un perro. Están callosos tras tantos años de vagar por la selva. Quería que me acompañara en esta expedición, ya que vivía en la selva con elefantes, cocodrilos y leopardos. Sabía que si alguien podía rastrear a los raros elefantes pigmeos, ese sería él”, agregó Hackett.

En entrevista con medios internacionales, Paddy comentó que conoció a ‘Tarzán’ hace varios años en Sri Lanka, antes de que él decidiera irse a vivir a la selva.

Mika Etowski nació en Estrasburgo, Alemania, en septiembre de 1998. Se mudó a Sri Lanka, pero fue hasta los 22 años que abandonó la vida convencional, luego de haber ahorrado dinero para perseguir su pasión por la vida salvaje.

PUBLICIDAD

“No tiene trabajo en el sentido habitual. Ahorró dinero en la preparatoria y empezó a vivir en la selva”, comentó Paddy.

Desde que Hackett conoció a Mika, sabía que su gran sueño era encontrar a los elefantes pigmeos; por eso no le extraña que lleve tanto tiempo en la selva y duda de que vuelva a la civilización hasta hallarlos.