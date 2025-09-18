Será subastada la tarjeta de reclutamiento sin firmar de Muhammad Ali

La negativa de Muhammad Ali a firmar su tarjeta de reclutamiento militar de la época de la guerra de Vietnam trastornó la vida del campeón de boxeo y añadió una poderosa voz al movimiento contra la guerra. Ahora, ese pedazo de historia saldrá a la venta.

Hay una línea en blanco en la tarjeta donde Ali debía firmar en 1967, pero se negó a hacerlo, un acto de desafío polarizador mientras la guerra de Vietnam continuaba. Esto desencadenó una cadena de acontecimientos que interrumpieron su histórica carrera en el boxeo, pero lo inmortalizaron fuera del ring como un campeón de la paz y la justicia social.

“Que me recuerden el mensaje de valentía y convicción de mi padre es más importante ahora que nunca, y la venta de su tarjeta de reclutamiento en Christie’s es una forma poderosa de compartir ese legado con el mundo”, dijo el jueves Rasheda Ali Walsh, hija de Ali, en un comunicado emitido por la casa de subastas.

La casa de subastas dijo que realizará la venta en línea del 10 al 28 de octubre, y añadió que la tarjeta llegó a ella a través de los descendientes de **Ali**. Una exhibición pública de la tarjeta comenzó el jueves en el Rockefeller Center en Nueva York y continuará hasta el 21 de octubre. El documento podría alcanzar entre $3 millones y $5 millones, estimó Christie’s.

“Este es un objeto singular asociado con un importante acontecimiento histórico que ocupa un lugar destacado en nuestra cultura popular compartida”, dijo Peter Klarnet, especialista senior de Christie’s.

Ali, el tres veces campeón de los pesos pesados, murió en 2016 a los 74 años tras una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson. Se calcula que 100,000 personas coreando “¡Ali! ¡Ali!” se alinearon en las calles de su ciudad natal, Louisville, Kentucky, mientras un coche fúnebre llevaba su ataúd a un cementerio local. Su servicio conmemorativo estuvo repleto de celebridades, atletas y políticos.

La tarjeta de reclutamiento, escrita a máquina en algunas partes, evoca recuerdos de cuando Ali no era universalmente amado, sino que se erigía como una figura polarizadora, venerada por millones de personas en todo el mundo y denostada por muchos.

Por negarse a ingresar en el ejército de Estados Unidos, Ali fue declarado culpable de evasión del servicio militar, despojado de su título de boxeo y se le prohibió boxear. Ali apeló la condena alegando que era un ministro musulmán. Proclamó su famosa frase: “No tengo ninguna disputa con los vietcong”.

Durante su destierro, Ali habló en universidades y apareció brevemente en un musical de Broadway. Se le permitió reanudar el boxeo tres años después.

Todavía se enfrentaba a una posible pena de prisión cuando en 1971 peleó contra Joe Frazier, su archirrival, por primera vez en lo que se denominó “La pelea del siglo”. Unos meses después, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó la condena con una votación de 8-0.

La tarjeta de reclutamiento se expidió el día en que la junta de reclutamiento de Louisville ordenó a Ali que se presentara para la incorporación, dijo Christie’s el jueves en un comunicado de prensa. La tarjeta fue firmada por el presidente de la junta de reclutamiento local, pero no por Ali.

La tarjeta lo identificaba por su nombre de nacimiento, Cassius Marcellus Clay Jr., pero deletreaba mal su segundo nombre. Tras su conversión al Islam, se le dio un nombre que reflejaba su fe, dice el Centro Muhammad Ali en Louisville en su sitio web. Mientras tanto, en la parte superior de la tarjeta de reclutamiento se lee: “(AKA) Muhammad Ali”.

El Centro Ali cuenta con exposiciones que rinden homenaje a las inmensas habilidades boxísticas de Ali. Pero su principal misión, dice, es preservar su legado humanitario y promover sus seis principios básicos: espiritualidad, generosidad, convicción, confianza, respeto y dedicación.

Ahora, un artefacto que refleja cómo Ali personificó algunos de esos principios saldrá a subasta.