Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de septiembre de 2025
79°nubes rotas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Será subastada la tarjeta de reclutamiento sin firmar de Muhammad Ali

El documento de la época de la guerra de Vietnam podría alcanzar entre $3 millones y $5 millones, según la casa de subastas Christie's

18 de septiembre de 2025 - 4:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Centro Ali cuenta con exposiciones que rinden homenaje a las inmensas habilidades boxísticas de Ali.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La negativa de Muhammad Ali a firmar su tarjeta de reclutamiento militar de la época de la guerra de Vietnam trastornó la vida del campeón de boxeo y añadió una poderosa voz al movimiento contra la guerra. Ahora, ese pedazo de historia saldrá a la venta.

RELACIONADAS

Hay una línea en blanco en la tarjeta donde Ali debía firmar en 1967, pero se negó a hacerlo, un acto de desafío polarizador mientras la guerra de Vietnam continuaba. Esto desencadenó una cadena de acontecimientos que interrumpieron su histórica carrera en el boxeo, pero lo inmortalizaron fuera del ring como un campeón de la paz y la justicia social.

“Que me recuerden el mensaje de valentía y convicción de mi padre es más importante ahora que nunca, y la venta de su tarjeta de reclutamiento en Christie’s es una forma poderosa de compartir ese legado con el mundo”, dijo el jueves Rasheda Ali Walsh, hija de Ali, en un comunicado emitido por la casa de subastas.

La casa de subastas dijo que realizará la venta en línea del 10 al 28 de octubre, y añadió que la tarjeta llegó a ella a través de los descendientes de **Ali**. Una exhibición pública de la tarjeta comenzó el jueves en el Rockefeller Center en Nueva York y continuará hasta el 21 de octubre. El documento podría alcanzar entre $3 millones y $5 millones, estimó Christie’s.

“Este es un objeto singular asociado con un importante acontecimiento histórico que ocupa un lugar destacado en nuestra cultura popular compartida”, dijo Peter Klarnet, especialista senior de Christie’s.

Ali, el tres veces campeón de los pesos pesados, murió en 2016 a los 74 años tras una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson. Se calcula que 100,000 personas coreando “¡Ali! ¡Ali!” se alinearon en las calles de su ciudad natal, Louisville, Kentucky, mientras un coche fúnebre llevaba su ataúd a un cementerio local. Su servicio conmemorativo estuvo repleto de celebridades, atletas y políticos.

La tarjeta de reclutamiento, escrita a máquina en algunas partes, evoca recuerdos de cuando Ali no era universalmente amado, sino que se erigía como una figura polarizadora, venerada por millones de personas en todo el mundo y denostada por muchos.

Por negarse a ingresar en el ejército de Estados Unidos, Ali fue declarado culpable de evasión del servicio militar, despojado de su título de boxeo y se le prohibió boxear. Ali apeló la condena alegando que era un ministro musulmán. Proclamó su famosa frase: “No tengo ninguna disputa con los vietcong”.

Durante su destierro, Ali habló en universidades y apareció brevemente en un musical de Broadway. Se le permitió reanudar el boxeo tres años después.

Todavía se enfrentaba a una posible pena de prisión cuando en 1971 peleó contra Joe Frazier, su archirrival, por primera vez en lo que se denominó “La pelea del siglo”. Unos meses después, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó la condena con una votación de 8-0.

La tarjeta de reclutamiento se expidió el día en que la junta de reclutamiento de Louisville ordenó a Ali que se presentara para la incorporación, dijo Christie’s el jueves en un comunicado de prensa. La tarjeta fue firmada por el presidente de la junta de reclutamiento local, pero no por Ali.

La tarjeta lo identificaba por su nombre de nacimiento, Cassius Marcellus Clay Jr., pero deletreaba mal su segundo nombre. Tras su conversión al Islam, se le dio un nombre que reflejaba su fe, dice el Centro Muhammad Ali en Louisville en su sitio web. Mientras tanto, en la parte superior de la tarjeta de reclutamiento se lee: “(AKA) Muhammad Ali”.

El Centro Ali cuenta con exposiciones que rinden homenaje a las inmensas habilidades boxísticas de Ali. Pero su principal misión, dice, es preservar su legado humanitario y promover sus seis principios básicos: espiritualidad, generosidad, convicción, confianza, respeto y dedicación.

Ahora, un artefacto que refleja cómo Ali personificó algunos de esos principios saldrá a subasta.

“Esta es la primera vez que los coleccionistas podrán adquirir un documento vital e íntimo conectado a una de las figuras más importantes del siglo pasado”, dijo Klarnet el jueves.

Tags
Breaking NewsMuhammad AliVietnam
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 18 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: