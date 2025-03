El papa Francisco descansa tras pasar la noche con mascarilla de oxígeno

En su último reporte, el Vaticano informó que el papa descansó bien durante la noche y se despertó poco después de las ocho de la mañana. El papa Francisco se mantenía estable y con pronóstico reservado, lo que significa que no estaba fuera de peligro.

Miércoles de Ceniza

El Vaticano se prepara para la Cuaresma sin Francisco

Francisco, que no tiene una gran actividad física, utiliza una silla de ruedas y tiene sobrepeso, estaba recibiendo fisioterapia respiratoria para tratar de mejorar el funcionamiento de sus pulmones. La acumulación de secreciones en sus pulmones era un signo de que no tiene el tono muscular para toser con suficiente fuerza para expulsar el líquido.

Los médicos a menudo utilizan ventilación no invasiva para evitar la intubación o el uso de ventilación mecánica más invasiva. Francisco no ha sido intubado durante esta hospitalización. No está claro si ha proporcionado alguna instrucción sobre los límites de su tratamiento si su salud se deteriora gravemente o pierde el conocimiento.