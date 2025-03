El papa Francisco permanece estable mientras recibe fisioterapia respiratoria

“El estado clínico del Santo Padre se ha mantenido estable en el día de hoy. No presentó episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmos. Permaneció apirético, siempre alerta, cooperando con la terapia y orientado”, informó la Santa Sede en su actualización más reciente.

“Esta noche, como estaba previsto, se reanudará la ventilación mecánica no invasiva hasta mañana por la mañana. El pronóstico sigue siendo reservado”, agregó sobre la salud del líder religioso.

El Vaticano indicó que desde la mañana del martes, el pontífice, de 88 años, no necesitaba la máscara de ventilación mecánica que le cubría la nariz y la boca para bombear oxígeno a sus pulmones, y solo recibía oxígeno suplementario a través de un tubo nasal.

El papa, que padece una enfermedad pulmonar crónica y se le extirpó parte de un pulmón cuando era joven, se mantuvo alerta, orientado y cooperó con el personal sanitario, dijo el Vaticano. El pronóstico seguía siendo reservado, lo que significa que no está fuera de peligro. Los médicos no dijeron si se mantenía en condición estable, aunque se refirieron a las crisis en pasado.

El hecho de que el religioso ya no necesitase la mascarilla el martes por la mañana era una señal de que su estado se había estabilizado algo después de las crisis, pero aún dentro de lo que los doctores calificaron como un cuadro respiratorio complejo.

El Vaticano indicó que el moco que se había acumulado en los pulmones de Francisco era la reacción de su cuerpo a la neumonía original y no una nueva infección, dado que las pruebas de laboratorio no indicaban la presencia de ninguna nueva bacteria.

El doctor John Coleman, médico de cuidados intensivos pulmonares en el Northwestern Medicine en Chicago, dijo que los episodios del lunes eran más preocupantes que el que había sufrido el viernes, cuando un ataque de tos le hizo inhalar algo de vómito que tuvo ser extraído y se le colocó ventilación mecánica no invasiva durante un día.

Haber recurrido a las broncoscopias refleja un preocupante nivel de moco y flema en los pulmones, apuntó Coleman. “El hecho de que tuvieran que entrar y retirarlo manualmente es preocupante, porque significa que no está eliminando las secreciones por sí mismo”, añadió.

“Da pequeños pasos hacia adelante y luego retrocede”, señaló Coleman, que no está involucrado en la atención que recibe Francisco.

El papa, que no es físicamente activo, utiliza silla de ruedas y tiene sobrepeso, ha estado recibiendo fisioterapia respiratoria para intentar mejorar su función pulmonar. Pero la acumulación de secreciones en los pulmones era un signo de que no tiene el tono muscular suficiente para toser con la suficiente fuerza como para expulsar el líquido.

Los médicos suelen utilizar la ventilación no invasiva para evitar una intubación, o el uso de ventilación mecánica invasiva. El pontífice no ha estado intubado durante esta hospitalización. No está claro si ha dado instrucciones previas sobre la atención que quiere recibir en el caso de que decaiga o pierda la conciencia.