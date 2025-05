El papa León XIV: un pontífice americano arraigado con Perú

Bendiciones en las calles desiertas

Entre el SIS y la selección

Y de la mano de la nacionalidad peruana llegó una afiliación oficial al Seguro Integral de Salud (SIS), cuya imagen vuela hoy por las redes, y otra no oficial, la pasión por una selección peruana que ha dado algunos sinsabores al nuevo papa.

La lucha contra los abusos

Un papa en contra de la represión

“Las muertes en las protestas me causan mucha tristeza y mucho dolor (...) He pedido prolongar mi servicio en el Perú porque incluso le hice un pedido al Santo Padre, este no es el mejor momento para dejar el país. Yo quiero seguir acompañando al pueblo peruano”, dijo en 2023, antes de reclamar reconciliación y paz.