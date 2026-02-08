Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El papa no viajará en el 2026 a Estados Unidos, su país natal

León XIV es el primer pontífice estadounidense de la historia

8 de febrero de 2026 - 11:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El pasado 31 de enero, el papa León XIV subrayó su relación con Perú al inaugurar un mosaico dedicado a la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV no viajará a Estados Unidos durante este año 2026, según ha avanzado este domingo la Santa Sede, rechazando así las informaciones que apuntaban a una posible visita del pontífice a su país natal.

“El papa no irá a Estados Unidos en 2026”, ha zanjado el portavoz vaticano Matteo Bruni.

Algunos medios habían especulado con la posibilidad de que el papa pudiera viajar a su país natal este año para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo septiembre.

León XIV, elegido papa en mayo del año pasado tras el fallecimiento de Francisco, es el primer pontífice estadounidense de la historia, aunque también cuenta con la nacionalidad peruana por sus muchos años como misionero y obispo en el país andino.

Por el momento, su primer y único viaje internacional ha sido a Turquía y Líbano, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre del 2025, un periplo planeado por su antecesor para, entre otras cosas, conmemorar el 1,700 aniversario del Concilio de Nicea.

En 2026 se está preparando un viaje del papa a España que tendrá como puntos “fundamentales” Madrid, Barcelona y las islas Canarias, según avanzó el pasado mes en Roma el cardenal español José Cobo, tras acudir al Vaticano para organizar la visita, aún sin confirmar.

A su vuelta de Líbano, en una rueda de prensa en el avión papal, León XIV confirmó que su próximo viaje internacional será en África y que entre los países que visitará estará Argelia, tierra de San Agustín, para tender puentes entre cristianos y musulmanes.

Sin embargo, también declaró su deseo de volver a América Latina.

El jueves el presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, Carlos García, afirmó que el papa está programando un viaje al país sudamericano a finales del 2026, aunque sin precisar si esta eventual visita incluiría a otros países.

Papa León XIVVaticanoEstados Unidos
