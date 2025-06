Pero en las afueras de Madrid , lejos de las tiendas de recuerdos y los sitios turísticos, una taberna rústica llamada Casa Pedro hace una audaz afirmación. Sus dueños afirman que el establecimiento perduró no solo la Guerra Civil Española en la década de 1930 y la invasión napoleónica a principios de 1800, sino incluso la Guerra de Sucesión Española a principios del siglo XVIII , un linaje que haría a Casa Pedro más antiguo que Botín y un fuerte contendiente por el título.

“Es realmente frustrante cuando dices, ‘Sí, hemos existido desde 1702’, pero... no puedes probarlo” , dijo la gerente y propietaria de octava generación, Irene Guiñales. “Si miras el logo del restaurante, dice ‘Casa Pedro, desde 1702’, así que dijimos, ‘Maldita sea, intentemos probarlo’” . Guiñales, de 51 años, recuerda a su abuelo jurando por la edad de Casa Pedro, pero era consciente de que los rumores de décadas de un viejo orgulloso no serían suficientes para probarlo. Su familia contrató a un historiador y hasta ahora ha encontrado documentos que datan las operaciones del restaurante al menos hasta 1750 . Eso los pone a una distancia sorprendente del récord de Botín.

El célebre pasado de Botín incluye una lista de clientes literarios como Truman Capote, F. Scott Fitzgerald y Graham Greene. En su libro “The Sun Also Rises”, Ernest Hemingway lo describió como “uno de los mejores restaurantes del mundo”. Si bien Casa Pedro puede no haber contado con el mismo pedigrí artístico, cuenta con sus propios VIP. Sus paredes están adornadas con fotografías de décadas de antigüedad del ex rey de España, Juan Carlos I, cenando en una de sus muchas habitaciones. El actual monarca español, el rey Felipe VI, también cena allí, aunque de forma más discreta que su padre.