El Tratado de Alta Mar entra en vigor: claves que debes conocer

El primer acuerdo legalmente vinculante del mundo para proteger la vida marina en aguas internacionales entró en vigor el sábado, un momento histórico para la conservación oceánica después de casi dos décadas de negociaciones.

El Tratado de Alta Mar regulará casi la mitad de la superficie del planeta: las vastas zonas oceánicas que están fuera del control de cualquier país. Estas aguas enfrentan amenazas cada vez mayores debido a las prácticas pesqueras destructivas, el transporte marítimo, la contaminación por plásticos, la sobrepesca y la posible minería en aguas profundas, todo ello agravado por el cambio climático. El océano absorbe dióxido de carbono y produce oxígeno, por lo que su salud es crucial para abordar la crisis climática.

El tratado entró en vigor 120 días después de alcanzar el umbral de ratificación por parte de 60 países en septiembre. Hasta el viernes, había sido ratificado por 83 países, incluyendo la reciente incorporación de grandes potencias marítimas como China y Japón.

Crea el primer marco para establecer Áreas Marinas Protegidas en alta mar, que constituyen aproximadamente dos tercios de los océanos del mundo. Actualmente, solo alrededor del 1% de estas aguas internacionales están protegidas.

Obligaciones inmediatas para los firmantes

Desde el sábado, los países que ratificaron el tratado deben comenzar a colaborar en materia de ciencia y tecnología oceánica, así como ayudar a las naciones en desarrollo a generar la capacidad para participar en la gobernanza oceánica. Las empresas que planifiquen actividades que puedan dañar la vida marina deben realizar evaluaciones de impacto ambiental que cumplan con los estándares del tratado. Además, quienes lleven a cabo investigaciones sobre organismos oceánicos que puedan utilizarse comercialmente, como para nuevos medicamentos, deben notificarlo a las otras naciones y compartir sus hallazgos.

Quizás lo más significativo es que los países deberán promover los objetivos de conservación del tratado cuando participen en otros organismos internacionales que regulan actividades oceánicas, como las entidades regionales de pesca, la Organización Marítima Internacional y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

Aunque hay elementos clave como la secretaría del tratado y su cuerpo científico que siguen en desarrollo, los firmantes pueden comenzar a preparar ya propuestas de áreas marinas protegidas. Entre los posibles emplazamientos están los montes submarinos Emperador en el Pacífico Norte, el mar de los Sargazos en el Atlántico y las cordilleras submarinas Salas y Gómez y Nazca frente a Sudamérica.

Presión para actuar rápido

Los conservacionistas advierten que los gobiernos deben actuar con rapidez para lograr el objetivo global de proteger el 30% de los océanos del mundo para 2030, una meta que los científicos consideran crítica para su salud. Dado que las aguas internacionales constituyen una parte tan vasta de los océanos, su protección es clave para alcanzar ese objetivo.

“Las áreas marinas protegidas por el tratado serán tan fuertes como los gobiernos las hagan”, dijo Megan Randles, responsable de política global de la Campaña Oceánica de Greenpeace. “No podemos confiar en que los grandes actores de la industria pesquera simplemente dejen de pescar en estos ecosistemas críticos. Necesitamos que los gobiernos usen el tratado para obligarlos a hacerlo”.

Todavía está por decidir aún la forma en la que se monitorearán y harán cumplir las normas en esas zonas protegidas. Se están explorando varias opciones, desde la tecnología satelital hasta la coordinación de patrullas de varias naciones y el uso de agencias de Naciones Unidas para colaborar en la supervisión, apuntó Rebecca Hubbard, directora de la Alianza de Alta Mar. Esos detalles se resolverán a medida que se declaren las primeras áreas protegidas.

En el plazo de un año se celebrará la primera Conferencia de las Partes del tratado, o COP, para decidir detalles operativos clave, desde los presupuestos hasta la composición de varios comités. Los países están trabajando en muchos de esos asuntos en reuniones preparatorias, y hay una última sesión prevista para finales de marzo. La primera vez que podría aprobarse una Área Marina Protegida sería en la segunda COP, ya que el cuerpo científico que revisará las propuestas aún no se ha establecido.

Destacada ausencia de EEUU

Estados Unidos firmó el tratado pero no lo ha ratificado, lo que significa que puede participar como observador, pero no podrá votar. Según el derecho internacional, se espera que los signatarios cumplan con los objetivos del tratado incluso antes de su ratificación.

“El Tratado de Alta Mar tiene un apoyo político increíblemente amplio y fuerte de todas las regiones del mundo”, dijo Hubbard. “Aunque es decepcionante que Estados Unidos aún no lo haya ratificado, no socava su impulso y el apoyo que ya tiene”.

Los defensores de la iniciativa insisten en que ese amplio apoyo debe convertirse ahora en una rápida puesta en marcha.