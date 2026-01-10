Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Presidenta hondureña retira suspensión de Tratado de Extradición con Estados Unidos ordenado en 2024

La primera ejecutiva expresó que esto muestra el “compromiso” de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico

10 de enero de 2026 - 2:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en Tegucigalpa (Honduras). (STR)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este sábado que retira la suspensión del Tratado de Extradición con Estados Unidos, que había ordenado el 28 de agosto de 2024, mostrando así el “compromiso” de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

RELACIONADAS

“El compromiso de mi gobierno en la lucha contra el narcotráfico está demostrado con hechos, cifras y resultados, de manera firme, valiente y frontal, con más de 52 personas extraditadas. La determinación que hoy anuncio de retirar la denuncia del Tratado de Extradición constituye una prueba clara de esa voluntad política”, indicó Castro en un mensaje en la red social X.

Al tiempo que hizo el anuncio, señaló, “con absoluta responsabilidad, que resulta una grave contradicción que los Estados Unidos de América indulten a quien fue condenado por tráfico de drogas, como ocurrió recientemente con (el expresidente) Juan Orlando Hernández, ya que ello debilita y pone en riesgo los esfuerzos conjuntos para enfrentar este flagelo que destruye tanto a la sociedad norteamericana como a nuestros pueblos”.

Hernández, extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, fue condenado en junio de 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, pero el pasado 1 de diciembre fue indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El anuncio de hoy de Castro lo hizo cuando faltan 17 días para concluir su mandato de cuatro años como presidenta de Honduras y en un contexto de presiones de Trump en la región por la lucha contra el narcotráfico.

La decisión se produce después de que el 28 de agosto de 2024, Castro decidiera “denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos”, que data de 1912.

Señaló además entonces que “la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable”.

Castro realizó la declaración unilateral para retirarse del Tratado de Extradición después de que la entonces embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresó la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

El 18 de febrero de 2025, después de muchas críticas que recibió por haber denunciado el Tratado de Extradición con Washington, la mandataria hondureña informó que había “llegado a un acuerdo con la nueva administración de los Estados Unidos para que el Tratado de Extradición -que expiraría el 28 de febrero de ese año- continúe con las salvaguardas necesarias para el Estado de Honduras, garantizando su aplicación objetiva”.

Ese mismo día el entonces canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, indicó que habían llegado “a un acuerdo importante” que implicaba la continuidad del tratado de extradición hasta el 27 de enero de 2026.

Se esperaba que el tema del Tratado de Extradición fuera retomado a partir de esa fecha, cuando concluirá el mandato de Castro, si las elecciones generales del pasado 30 de noviembre las hubiera ganado la candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien quedó relegada en el tercer lugar en los comicios, según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las elecciones las ganó el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, apoyado públicamente por Trump, quien este domingo viajará a Estados Unidos en su condición de mandatario electo.

