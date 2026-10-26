El Vaticano confirma el viaje del papa a Uruguay, Argentina y Perú tras su operación
Según la Santa Sede la situación clínica actual del pontífice no le impiden emprender el viaje en noviembre
26 de octubre de 2026 - 12:10 PM
26 de octubre de 2026 - 12:10 PM
Ciudad del Vaticano - El Vaticano confirmó este lunes que León XIV viajará como estaba previsto a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, tras haber sido operado de un cáncer de pulmón y de que se le extirpara el lóbulo inferior de su pulmón derecho.
“El Santo Padre espera con gran alegría y entusiasmo este viaje, que ofrecerá oportunidades para fortalecer los vínculos de comunión con las Iglesias locales, alentar a los fieles en su misión y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a los pueblos de las naciones de Uruguay, Argentina y Perú, encontrando con su fe y compartiendo la esperanza y la paz que Cristo trae a nuestro mundo”, indica el comunicado de la Santa Sede.
La situación clínica actual del pontífice, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados confirman que “no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”.
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