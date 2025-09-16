Opinión
16 de septiembre de 2025
El Vaticano prepara un viaje del papa a Turquía y Líbano

El último pontífice que visitó Líbano fue Benedicto XVI, en septiembre de 2012

16 de septiembre de 2025 - 1:27 PM

Por AFP
Agencia de noticias

El Vaticano prepara un viaje del papa León XIV a Turquía y Líbano, que sería el primero al extranjero de su pontificado, informaron a AFP fuentes de la Santa Sede.

Según el proyecto, estudiado desde hace varias semanas, el pontífice viajaría primero a Turquía con motivo del 1.700º aniversario del Concilio de Nicea, un acontecimiento fundamental en la historia del cristianismo, y posteriormente a Líbano.

El viaje, que se extendería poco menos de una semana entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, aún no ha sido oficializado. Sin embargo, León XIV confirmó en julio su intención de visitar Turquía.

Contactado por AFP, un portavoz del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla indicó que el patriarca Bartolomé I había invitado al papa a la fiesta del trono del patriarcado, el 29 de noviembre en Estambul, y a acompañarlo al día siguiente a Iznik para la conmemoración del primer concilio de Nicea.

Nicea, hoy la ciudad de Iznik, ubicada a unos 100 kilómetros al sureste de Estambul, acogió en el año 325 el primer concilio ecuménico de la historia del cristianismo, convocado por el emperador Constantino I.

Aquella asamblea de unos 300 obispos del Imperio romano estableció las bases doctrinales que todavía hoy reconocen numerosas confesiones cristianas.

Este viaje estaba inicialmente previsto para mayo y debía realizarlo el papa Francisco, fallecido en abril a los 88 años.

Por otro lado, el patriarca libanés Bechara Rai, jefe de la Iglesia maronita, anunció en agosto en una entrevista televisiva que León XIV viajaría al Líbano “en diciembre”, una información que la Santa Sede no comentó.

De concretarse, este sería el primer viaje al extranjero del nuevo jefe de la Iglesia católica desde su elección, el 8 de mayo.

El predecesor de León XIV, el papa Francisco, visitó Turquía en 2014, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan, en una visita centrada en el diálogo ecuménico y el tema migratorio.

El último papa que visitó Líbano fue Benedicto XVI, en septiembre de 2012.

León XIV recibió en junio en el Vaticano al presidente de Líbano, Joseph Aoun, cristiano maronita, quien le entregó una invitación para visitar este país multiconfesional.

ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
