El volcán indonesio Lewotobi Laki-Laki erupciona dos veces

El volcán Lewotobi Laki-Laki de Indonesia, ubicado en la oriental isla de Flores, erupcionó en dos ocasiones este miércoles y arrojó ceniza a 10 kilómetros sobre su cráter, lo que llevó a las autoridades a decretar el máximo nivel de alerta.

El Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG) de Indonesia informó en un comunicado que la primera erupción tuvo lugar a la 1:35 hora local (17:35 GMT del martes) y la segunda a las 9:21 (1:21 GMT), con respectivas duraciones de nueve y tres minutos, acompañadas de fuertes estruendos.

Las autoridades han alertado de potenciales inundaciones de lava en los ríos que nacen en la cima del volcán en caso de lluvia y han recomendado a los habitantes y visitantes de zonas próximas cubrirse la nariz y la boca para evitar respirar ceniza, así como mantenerse alejados en un radio de unos siete kilómetros.

La víspera, las autoridades ya alertaron de posibles erupciones, tras detectar un aumento de los “terremotos volcánicos profundos”.

El Lewotobi Laki-Laki registró el pasado 7 de julio su mayor erupción desde 2023, con una densa columna de ceniza que se alzó unos 18 kilómetros sobre su pico, confirmó entonces el director de la agencia de vulcanología indonesia, Hadi Wijaya.

Este volcán, en el sureste de Flores, lleva meses de frecuente actividad. En junio, una erupción obligó a cancelar más de 30 vuelos desde y hacia la turística isla de Bali, mientras que en noviembre pasado una serie de erupciones dejaron nueve muertos.

Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los cuales al menos 129 se mantienen activos y 65 están calificados de peligrosos.

El vasto archipiélago vivió en diciembre de 2023 la trágica erupción del volcán Merapi en la isla de Sumatra (al oeste de Java), que se cobró la vida de 23 personas.