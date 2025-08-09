Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
9 de agosto de 2025
84°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

En condición crítica el senador colombiano Miguel Uribe tras hemorragia en el sistema nervioso

El precandidato presidencial, quien permanece hospitalizado tras ser baleado en junio, presentó un deterioro

9 de agosto de 2025 - 2:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El senador colombiano Miguel Uribe. (Tomada de El Tiempo GDA/Prensa Senado Colombiano)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó este sábado que Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, presentó un deterioro, pasando nuevamente a “condición crítica” debido a una hemorragia en el sistema nervioso central, en las últimas 48 horas.

RELACIONADAS

Según el comunicado oficial, este episodio obligó a realizar procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia, que lograron estabilizarlo temporalmente.

La institución informó que, tras la intervención, “el señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución”.

Además, permanece bajo monitoreo hemodinámico y neurológico permanente.

El candidato presidencial Miguel Uribe Turbay ofrecia, el 7 de junio de 2025, una charla sobre la tenencia de armas, en un evento de campaña en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, cuando una persona le disparó en múltiples ocasiones. "...Vamos a ser muy estrictos con los salvoconductos, pero sí creo que el colombiano de bien que quiera portar un arma, podría hacerlo", dijo ante varias decenas de personas reunidas en el parque de la carrera 82 con calle 22 bis, minutos antes de recibir los balazos. Los investigadores inspeccionan la escena donde el senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue baleado durante un mitin de campaña en Bogotá, Colombia, el sábado.
1 / 15 | Tensión en Colombia: atacan a tiros al senador y candidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay. El candidato presidencial Miguel Uribe Turbay ofrecia, el 7 de junio de 2025, una charla sobre la tenencia de armas, en un evento de campaña en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, cuando una persona le disparó en múltiples ocasiones. - The Associated Press

El centro médico “reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado”. Como habían señalado anteriomente, las actualizaciones sobre su estado “se emitirán según la relevancia de la evolución”.

El senador fue sometido a nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia para estabilizarlo.

Uribe Turbay permanece hospitalizado desde el 7 de junio cuando recibió disparos en la cabeza y una pierna mientras daba un discurso en un parque del suroccidente de Bogotá, Colombia.

Estaba escoltado al momento del incidente. Tras el tiroteo, las autoridades capturaron a un menor de edad que habría disparado y a tres adultos señalados de participar en la logística y ejecución del ataque.

Tags
Breaking NewsColombia
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 9 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: