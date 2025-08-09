En condición crítica el senador colombiano Miguel Uribe tras hemorragia en el sistema nervioso
El precandidato presidencial, quien permanece hospitalizado tras ser baleado en junio, presentó un deterioro
9 de agosto de 2025 - 2:31 PM
La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó este sábado que Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, presentó un deterioro, pasando nuevamente a “condición crítica” debido a una hemorragia en el sistema nervioso central, en las últimas 48 horas.
Según el comunicado oficial, este episodio obligó a realizar procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia, que lograron estabilizarlo temporalmente.
La institución informó que, tras la intervención, “el señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución”.
Además, permanece bajo monitoreo hemodinámico y neurológico permanente.
El centro médico “reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado”. Como habían señalado anteriomente, las actualizaciones sobre su estado “se emitirán según la relevancia de la evolución”.
El senador fue sometido a nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia para estabilizarlo.
Uribe Turbay permanece hospitalizado desde el 7 de junio cuando recibió disparos en la cabeza y una pierna mientras daba un discurso en un parque del suroccidente de Bogotá, Colombia.
Estaba escoltado al momento del incidente. Tras el tiroteo, las autoridades capturaron a un menor de edad que habría disparado y a tres adultos señalados de participar en la logística y ejecución del ataque.
