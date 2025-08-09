En condición crítica el senador colombiano Miguel Uribe tras hemorragia en el sistema nervioso

1 / 15 | Tensión en Colombia: atacan a tiros al senador y candidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay. El candidato presidencial Miguel Uribe Turbay ofrecia, el 7 de junio de 2025, una charla sobre la tenencia de armas, en un evento de campaña en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, cuando una persona le disparó en múltiples ocasiones. - The Associated Press