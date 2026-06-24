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En videos: así se sintió el terremoto registrado este miércoles en Venezuela

Impactantes imágenes compartidas en redes sociales revelan cómo se vivió el movimiento telúrico y su impacto

24 de junio de 2026 - 7:15 PM

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AME4032. BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/06/2026.- Imagen difundida en la cuenta en X @sgcol del Servicio Geológico Colombiano donde se ve el epicentro de un terremoto de magnitud 7,1 registrado este jueves en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela. EFE/ USGS /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) (@sgcol)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En la tarde de este miércoles, dos fuertes sismos sacudieron territorio venezolano y fueron sentidos en múltiples regiones de Colombia.

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Según información entregada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el primer movimiento telúrico, con una magnitud de 7, ocurrió a las 5:04 p. m., hora local.

Registros en redes sociales captan la intensidad del sismo en las estructuras

Tras el evento sísmico, la red se inundó con videos compartidos por ciudadanos que documentaron el impacto del fenómeno en tiempo real. En diversas plataformas digitales, los usuarios reportaron cómo se vivieron los segundos posteriores al inicio del temblor en viviendas, oficinas y edificios públicos.

Las grabaciones muestran oscilaciones prolongadas, especialmente evidentes en estructuras de varios pisos, donde los elementos colgantes y mobiliario fueron los primeros en evidenciar el movimiento. Este material visual se ha convertido en el testimonio directo de la intensidad del fenómeno, complementando los reportes técnicos emitidos por las entidades de vigilancia.

Percepción del movimiento telúrico en ciudades colombianas y venezolanas

La amplia extensión en la percepción del sismo quedó registrada en los reportes de los habitantes. Mientras que en Venezuela los puntos más cercanos al epicentro fueron Maracay, ubicada a 73 kilómetros; Isla Ratón, a 75 kilómetros; y Valencia, a 85 kilómetros, en Colombia la onda sísmica también fue protagonista.

Habitantes de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y otras poblaciones del país utilizaron las redes sociales para confirmar haber sentido el sismo.

Estos testimonios digitales permiten dimensionar el alcance del evento, proporcionando una visión más humana y cercana sobre cómo la ciudadanía enfrentó el sacudón en diferentes contextos geográficos.

Importancia de la información oficial y ciudadana ante eventos superficiales

El Servicio Geológico Colombiano destacó que la profundidad superficial del temblor, inferior a 30 kilómetros, fue determinante en la alta capacidad de percepción por parte de la población.

La combinación de estos datos científicos con los videos publicados por la comunidad resulta esencial para el monitoreo postsismo.

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