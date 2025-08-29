Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
29 de agosto de 2025
81°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Envían a la cárcel a exfiscal dominicano y a 8 personas más por ayudar a borrar antecedentes penales

Entre las personas que beneficiaron incluían violadores convictos y sicarios

29 de agosto de 2025 - 9:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miembros de la Policía dominicana vigilan los barrios de Capotillo y Cristo Rey, en Santo Domingo. (EFE)
El exfiscal Luis Peña Cedeño, quien estaba entre los nueve sentenciados en el caso, también recibió 10 años de prisión.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un tribunal en la República Dominicana sentenció el jueves a nueve personas a penas de entre seis y 10 años de prisión por ayudar a borrar los antecedentes penales de miles de personas, incluidos violadores convictos y sicarios.

RELACIONADAS

Las personas en el grupo, entre ellas un exfiscal, se habían declarado culpables. Contaron con la ayuda de empleados gubernamentales para borrar los antecedentes penales, según informaron autoridades. Se desestimaron los cargos contra otros tres sospechosos.

La jueza Keyla Pérez Santana dijo que los inculpados cambiaban ciertos números en las identificaciones de las personas para evitar que su historial delictivo apareciera en las búsquedas.

“Con esa alteración, sencillamente ya no figuraba en el sistema”, expresó durante la audiencia de sentencia.

El plan delictivo comenzó en 2017 e involucró al exfiscal, exagentes de policía, empleados del Ministerio de Seguridad Pública y familiares suyos. Los acusados se apoyaron en una empresa de tecnología para recibir consultas, publicar precios y pagarle a personas, según las autoridades.

En total, los inculpados borraron más de 8,000 registros penales de personas acusadas de delitos graves, incluidos asesinato y tráfico de drogas, según los fiscales. Algunas de las personas cuyos antecedentes fueron borrados estaban en la cárcel aguardando su sentencia, mientras que otras no habían sido acusadas.

En la República Dominicana, las personas con antecedentes penales tienen dificultades para viajar, encontrar trabajo y obtener préstamos bancarios, entre otras cosas. Los antecedentes penales también se utilizan para determinar las sentencias.

El plan delictivo fue desmantelado en agosto de 2023, parte de una investigación denominada “Operación Gavilán”.

Doce sospechosos en total fueron acusados de delitos que incluían soborno, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y violaciones de leyes relacionadas con armas y municiones. Los fiscales pidieron penas severas y una sentencia de 10 años de cárcel para cada uno.

El exfiscal Luis Peña Cedeño, quien estaba entre los nueve sentenciados en el caso, también recibió 10 años de prisión. Los abogados defensores no hablaron con los periodistas el jueves y salieron del tribunal después de que se emitió la sentencia.

Tags
Breaking NewsRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: