Escalofriante hallazgo: encuentran descuartizada en Lima a una tiktoker venezolana

La joven subió su último video a TikTok el 5 de junio y, dos días después, su prima reportó su desaparición. Luego de que su cuerpo apareció en partes en la planta de tratamiento de Sedapal el 9 de junio, las autoridades confirmaron su identidad gracias a sus tatuajes: una flor de loto entre el pecho y el abdomen; una mariposa; y una frase en inglés tatuada en el brazo: “Love me for who I am” (ámame como soy).