Escuchó a su perra ladrar y cuando se acercó no podía creer lo que tenía colgado en el lomo

Steve Lamplough, un vecino de las afueras de Portland, Australia, se encontró con una escena que lo dejó “mudo”.

Acostumbrado a la vida silvestre en su terreno de dos hectáreas, donde su perra Denni, una golden retriever de nueve años, suele correr libremente, jamás pensó que podía ver algo similar.

Al escuchar ladridos inusuales de su mascota, salió de su casa y lo que vio lo dejó atónito: la perra tenía aferrado en el lomo a un pequeño koala.

“Al principio no podía creer lo que veía, y luego pensé: ‘¿Cómo demonios voy a sacarlo de ahí?’”, relató Lamplough al medio The Dodo, describiendo su asombro inicial. La imagen era tan peculiar como tierna. “Era muy gracioso verla correr, el koala parecía un pequeño jinete rebotando arriba y abajo”, bromeó el granjero.

La casa de Lamplough, ubicada en un entorno natural, es frecuentada por animales silvestres, especialmente koalas que se acercan a comer las hojas de un enorme árbol de eucalipto en su jardín. Si bien los perros suelen sentir curiosidad por estos marsupiales, siempre habían mantenido una distancia respetuosa. Esta interacción, sin embargo, fue completamente diferente.

Denni, la golden retriever, trajo consigo a un pequeño nuevo amigo: un bebé koala, aminal autóctono de Australia. (La Nación Argentina / GDA)

Denni, a quien su dueño describe como “muy amigable” y “cariñosa”, posee un fuerte instinto maternal. Lamplough especuló que el bebé koala pudo haberse caído de su madre o haberse alejado explorando. En ese momento, Denni se habría acercado a investigar, y el pequeño, buscando calor y consuelo, probablemente la confundió con su progenitora.

La escena era de una calma sorprendente. “Tanto el bebé como Denni no parecían estresados, y en realidad daba la impresión de que disfrutaban de la compañía mutua”, aseguró Lamplough. La golden retriever, lejos de mostrar incomodidad, parecía orgullosa de su inusual carga que llevaba en la espalda. “Denni estaba muy emocionada de mostrármelo y tenía una expresión de orgullo en su rostro”, afirmó.

Los koalas bebés pasan sus primeros seis meses de vida dentro de la bolsa de su madre. Luego, comienzan a explorar el mundo montados en su espalda hasta cumplir aproximadamente un año. La temporada de apareamiento, que se extiende de agosto a febrero, es un período de mayor desplazamiento para estos animales, especialmente en la región de Portland, conocida por sus bosques y plantaciones de eucalipto azul.

Consciente de la necesidad de reunir al pequeño koala con su madre, Lamplough actuó con cautela para no estresar a ninguno de los dos. “Le dije a Denni que se sentara, caminé detrás de ellos, puse mis manos bajo las axilas del koala y empujé suavemente hacia afuera hasta que soltó las garras”, explicó sobre el delicado proceso de separación. Una vez liberado, llevó al koala a un árbol cercano, donde el marsupial comenzó a trepar instintivamente.

Quince minutos después, Lamplough regresó al lugar y encontró a la madre koala ya en el árbol junto a su cría, lo que le generó una gran satisfacción. La “niñera” canina había cumplido su rol a la perfección. El emotivo momento fue compartido en redes sociales, donde Lamplough recibió una cálida respuesta de usuarios de todo el mundo.