Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Escuchó a su perra ladrar y cuando se acercó no podía creer lo que tenía colgado en el lomo

En Australia, Steve Lamplough se sorprendió al ver a Denni, su golden retriever de nueve años, traer a un nuevo amigo

7 de octubre de 2025 - 3:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al escuchar ladridos inusuales de su mascota, salió de su casa y lo que vio lo dejó atónito: la perra tenía aferrado en el lomo a un pequeño koala. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Steve Lamplough, un vecino de las afueras de Portland, Australia, se encontró con una escena que lo dejó “mudo”.

Acostumbrado a la vida silvestre en su terreno de dos hectáreas, donde su perra Denni, una golden retriever de nueve años, suele correr libremente, jamás pensó que podía ver algo similar.

Al escuchar ladridos inusuales de su mascota, salió de su casa y lo que vio lo dejó atónito: la perra tenía aferrado en el lomo a un pequeño koala.

“Al principio no podía creer lo que veía, y luego pensé: ‘¿Cómo demonios voy a sacarlo de ahí?’”, relató Lamplough al medio The Dodo, describiendo su asombro inicial. La imagen era tan peculiar como tierna. “Era muy gracioso verla correr, el koala parecía un pequeño jinete rebotando arriba y abajo”, bromeó el granjero.

La casa de Lamplough, ubicada en un entorno natural, es frecuentada por animales silvestres, especialmente koalas que se acercan a comer las hojas de un enorme árbol de eucalipto en su jardín. Si bien los perros suelen sentir curiosidad por estos marsupiales, siempre habían mantenido una distancia respetuosa. Esta interacción, sin embargo, fue completamente diferente.

Denni, la golden retriever, trajo consigo a un pequeño nuevo amigo: un bebé koala, aminal autóctono de Australia.
Denni, la golden retriever, trajo consigo a un pequeño nuevo amigo: un bebé koala, aminal autóctono de Australia. (La Nación Argentina / GDA)

Denni, a quien su dueño describe como “muy amigable” y “cariñosa”, posee un fuerte instinto maternal. Lamplough especuló que el bebé koala pudo haberse caído de su madre o haberse alejado explorando. En ese momento, Denni se habría acercado a investigar, y el pequeño, buscando calor y consuelo, probablemente la confundió con su progenitora.

La escena era de una calma sorprendente. “Tanto el bebé como Denni no parecían estresados, y en realidad daba la impresión de que disfrutaban de la compañía mutua”, aseguró Lamplough. La golden retriever, lejos de mostrar incomodidad, parecía orgullosa de su inusual carga que llevaba en la espalda. “Denni estaba muy emocionada de mostrármelo y tenía una expresión de orgullo en su rostro”, afirmó.

Los koalas bebés pasan sus primeros seis meses de vida dentro de la bolsa de su madre. Luego, comienzan a explorar el mundo montados en su espalda hasta cumplir aproximadamente un año. La temporada de apareamiento, que se extiende de agosto a febrero, es un período de mayor desplazamiento para estos animales, especialmente en la región de Portland, conocida por sus bosques y plantaciones de eucalipto azul.

Denni, la golden retriever, trajo consigo a un pequeño nuevo amigo: un bebé koala, aminal autóctono de Australia.
Denni, la golden retriever, trajo consigo a un pequeño nuevo amigo: un bebé koala, aminal autóctono de Australia. (La Nación Argentina / GDA)

Consciente de la necesidad de reunir al pequeño koala con su madre, Lamplough actuó con cautela para no estresar a ninguno de los dos. “Le dije a Denni que se sentara, caminé detrás de ellos, puse mis manos bajo las axilas del koala y empujé suavemente hacia afuera hasta que soltó las garras”, explicó sobre el delicado proceso de separación. Una vez liberado, llevó al koala a un árbol cercano, donde el marsupial comenzó a trepar instintivamente.

Quince minutos después, Lamplough regresó al lugar y encontró a la madre koala ya en el árbol junto a su cría, lo que le generó una gran satisfacción. La “niñera” canina había cumplido su rol a la perfección. El emotivo momento fue compartido en redes sociales, donde Lamplough recibió una cálida respuesta de usuarios de todo el mundo.

“Presenciar esta interacción fue una experiencia única, y ahora también fue apreciada por muchas personas en todo el mundo”, concluyó Lamplough sobre su peculiar historia.

Tags
Breaking NewsAustraliaPerrosMascotas
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: