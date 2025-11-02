Opinión
2 de noviembre de 2025
82°ligeramente nublado
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Junto a la Iglesia católica: Estados Unidos anuncia ayuda de $3 millones para Cuba tras paso del huracán Melissa

El fenómeno dejó unos 60 muertos en el Caribe

2 de noviembre de 2025 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Melissa, que a principios de esta semana devastó regiones enteras de Jamaica, azotó el este de Cuba e inundó Haití, dejó cerca de 60 muertos en el Caribe. (Ramon Espinosa)
Por AFP
Agencia de noticias

Estados Unidos anunció el domingo una ayuda humanitaria de tres millones de dólares para los cubanos afectados por el huracán Melissa, que devastó varias provincias del este de la isla.

RELACIONADAS

“Estados Unidos está coordinando con la Iglesia católica la distribución de 3 millones de dólares en ayuda humanitaria directamente a las personas del este de Cuba más afectadas por la devastación del huracán Melissa”, anunció la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en X.

Melissa, que a principios de esta semana devastó regiones enteras de Jamaica, azotó el este de Cuba e inundó Haití, dejó cerca de 60 muertos en el Caribe.

Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana.Vehículos transitan por la avenida John F. Kennedy bajo la lluvia provocada por el huracán Melissa este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría Trabajadores removieron árboles caídos y escombros para abrir paso a un convoy que transporta ayuda hacia Black River, una zona afectada por el huracán Melissa, mientras avanza por Holland Bamboo, en Jamaica.
1 / 93 | Catastrófico: así fue el paso del huracán Melissa por el Caribe. Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana. - Ricardo Hernandez

En Cuba, el gobierno, que evacuó preventivamente a más de 700,000 personas, hasta el momento no ha reportado víctimas. Sin embargo, varias provincias del este sufrieron daños considerables, como derrumbes de casas, cortes de luz y devastación de cosechas.

El viernes, Estados Unidos, que mantiene un embargo económico sobre Cuba desde hace más de seis décadas, declaró que “apoya al valiente pueblo cubano”. El Departamento de Estado afirmó estar “listo para brindar ayuda humanitaria inmediata, tanto directamente como a través de socios locales”, sin la intermediación del gobierno.

“Si fuera sincera voluntad de ese gobierno (de EEUU) de apoyar a nuestro pueblo, habrían levantado sin condiciones el criminal bloqueo y eliminado de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, donde nunca debimos estar”, reaccionó Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba. Y agregó que el ofrecimiento estadounidense “indigna”.

Cuba sufrió “daños cuantiosos” por el paso del poderoso huracán Melissa, que atraviesa la isla tras haber tocado tierra en el sureste, indicó este miércoles el presidente Miguel Díaz-Canel.“Ha sido una madrugada muy compleja”, indicó el mandatario en su cuenta de X, sin precisar los daños provocados por MelissaEntre los municipios con áreas inundadas se encuentran algunas de las mayores ciudades del tercio oriental, como Santiago de Cuba, Bayamo, Baracoa y Holguín, y decenas de otras de menor tamaño.
1 / 24 | "Una madrugada compleja": imágenes del impacto de Melissa en Cuba. Cuba sufrió “daños cuantiosos” por el paso del poderoso huracán Melissa, que atraviesa la isla tras haber tocado tierra en el sureste, indicó este miércoles el presidente Miguel Díaz-Canel. - YAMIL LAGE

A fines de 2021, Washington volvió a incluir a Cuba en su lista de “patrocinadores del terrorismo”, lo que llevó a un endurecimiento del embargo. El expresidente Joe Biden la retiró una semana antes de dejar la Casa Blanca, pero su sucesor Donald Trump restauró rápidamente la medida.

En el pasado, la Iglesia católica actuó a menudo como mediadora entre los dos adversarios ideológicos.

En el resto del Caribe, Estados Unidos ha movilizado equipos de ayuda humanitaria en la República Dominicana, Jamaica, Bahamas y Haití.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el viernes que Cuba estaba incluida en la iniciativa estadounidense.

Venezuela y México ya han enviado ayuda a Cuba, además de las agencias de la ONU.

Cuba Huracán Melissa Estados Unidos
