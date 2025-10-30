Opinión
30 de octubre de 2025
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“La devastación es enorme”: Haití, Jamaica y Cuba se recuperan tras la destrucción de Melissa

Las autoridades evalúan los daños y trabajan para restablecer los servicios básicos en las zonas afectadas

30 de octubre de 2025 - 6:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Huracán Melissa: así se vieron y escucharon las terribles ráfagas en Jamaica

Huracán Melissa: así se vieron y escucharon las terribles ráfagas en Jamaica

Captan en video la destrucción en el país jamaiquino, donde el ciclón categoría 5 tocó tierra con vientos de 185 millas por hora.

Por The Associated Press
Agencia de noticias

Santiago de Cuba - Los habitantes del norte del Caribe se encontraban el jueves recuperándose de la destrucción causada por el huracán Melissa, mientras aumentaba el número de muertes causadas por la catastrófica tormenta.

RELACIONADAS

El estruendo de la maquinaria pesada, el sonido de las motosierras y el golpe de los machetes resonaban en todo el sureste de Jamaica mientras los trabajadores del gobierno y los residentes comenzaban a despejar las carreteras en un esfuerzo por llegar a las comunidades aisladas que sufrieron el impacto directo de una de las tormentas atlánticas más poderosas de las que se tiene registro.

Residentes atónitos deambulaban, algunos mirando sus casas sin techo y sus pertenencias empapadas esparcidas a su alrededor.

“Ahora no tengo casa”, dijo un angustiado Sylvester Guthrie, residente de Lacovia, en la parroquia sureña de St. Elizabeth, mientras se aferraba a su bicicleta, la única posesión de valor que le quedaba después de la tormenta.

“Tengo terrenos en otro lugar donde puedo reconstruir, pero voy a necesitar ayuda”, suplicó el trabajador de saneamiento.

Los vuelos de ayuda de emergencia comenzaron a aterrizar en el principal aeropuerto internacional de Jamaica, que reabrió a última hora del miércoles, mientras las tripulaciones distribuían agua, alimentos y otros suministros básicos.

“La devastación es enorme”, dijo el ministro de Transporte jamaicano, Daryl Vaz.

Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana.Vehículos transitan por la avenida John F. Kennedy bajo la lluvia provocada por el huracán Melissa este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría También se han reportado importantes inundaciones y fuertes afectaciones en Bayamo, Baracoa y Contramaestre, entre otras localidades de la región más afectada, con calles convertidas en ríos de color marrón.
1 / 78 | Catastrófico: así fue el paso del huracán Melissa por el Caribe. Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana. - Ricardo Hernandez

Algunos jamaicanos se preguntaban dónde vivirían.

“Ahora estoy sin hogar, pero tengo que tener esperanza porque tengo vida”, dijo Sheryl Smith, quien perdió el techo de su casa.

Las autoridades dijeron que han encontrado al menos cuatro cadáveres en el suroeste de Jamaica.

El primer ministro Andrew Holness dijo que hasta el 90% de los techos en la comunidad costera del suroeste de Black River fueron destruidos.

“Black River es lo que se describiría como zona cero”, dijo. “La gente todavía se está haciendo a la idea de la destrucción”.

Más de 25,000 personas permanecían hacinadas en refugios en la mitad occidental de Jamaica, con el 77% de la isla sin electricidad.

Muerte e inundaciones en Haití

Melissa también desató inundaciones catastróficas en Haití, donde se informó de al menos 25 personas muertas y otras 18 desaparecidas, principalmente en la región sur del país.

Steven Guadard, que vive en Petit-Goâve, dijo que Melissa mató a toda su familia.

“Tenía cuatro hijos en casa: un bebé de 1 mes, uno de 7 años, uno de 8 años y otro que estaba a punto de cumplir 4”, dijo.

La Agencia de Protección Civil de Haití dijo que el huracán Melissa mató al menos a 20 personas en Petit-Goâve, entre ellas 10 niños. También dañó más de 160 viviendas y destruyó otras 80.

Los funcionarios advirtieron que 152 personas discapacitadas en la región sur de Haití necesitaban asistencia alimentaria de emergencia. Más de 11,600 personas permanecían refugiadas en Haití debido a la tormenta.

Lenta recuperación en Cuba

Mientras tanto, en Cuba, la gente comenzó a despejar carreteras y autopistas bloqueadas con equipo pesado e incluso reclutó la ayuda de los militares, que rescataron a personas atrapadas en comunidades aisladas y en riesgo de deslizamientos de tierra.

No se reportaron muertes después de que la Defensa Civil evacuara a más de 735,000 personas en el este de Cuba. Poco a poco estaban empezando a volver a casa.

“Estamos limpiando las calles, despejando el camino”, dijo Yaima Almenares, profesora de educación física de la ciudad de Santiago, mientras ella y otros vecinos barrían ramas y escombros de las aceras y avenidas, cortando troncos de árboles caídos y retirando la basura acumulada.

En las zonas más rurales fuera de la ciudad de Santiago de Cuba, el agua permaneció acumulada en viviendas vulnerables el miércoles por la noche, mientras los residentes regresaban de sus refugios para salvar camas, colchones, sillas, mesas y ventiladores que habían elevado antes de la tormenta.

En 1963, el huracán Flora pasó más de 100 horas en el oriente del territorio cubano, desplazándose de forma errática, dibujando un "lazo", y dejando una estela de destrucción a su paso. Provocó inundaciones masivas y unas 1,750 muertes.El huracán Kate, de 1985, con categoría 2, perjudicó a siete provincias en el occidente y centro del país, afectando principalmente a la agricultura y las viviendas.Varias personas recuperan pertenencias de su casa, destruida por el huracán Rafael, en Alquizar, Cuba, el jueves 7 de noviembre de 2024. Al día siguiente, 8 de noviembre de 2024, las autoridades informaron que se logró reconectar parte de su sistema energético desde la capital hasta el extremo oriente cubano, aunque muchas localidades todavía permanecen a oscuras en el occidente.
1 / 26 | En imágenes: trece huracanes que azotaron a Cuba en el último siglo . En 1963, el huracán Flora pasó más de 100 horas en el oriente del territorio cubano, desplazándose de forma errática, dibujando un "lazo", y dejando una estela de destrucción a su paso. Provocó inundaciones masivas y unas 1,750 muertes. - Suministrada/Atlantic Oceanographic & Meteorological Laboratory

Una reunión televisada de la Defensa Civil presidida por el presidente Miguel Díaz-Canel no proporcionó una estimación oficial de los daños. Sin embargo, funcionarios de las provincias afectadas —Santiago, Granma, Holguín, Guantánamo y Las Tunas— informaron de pérdidas de techos, líneas eléctricas, cables de telecomunicaciones de fibra óptica, carreteras cortadas, comunidades aisladas y pérdidas de plantaciones de plátano, yuca y café.

Los funcionarios dijeron que las lluvias fueron beneficiosas para los embalses y para aliviar una severa sequía en el este de Cuba.

Muchas comunidades aún carecían de electricidad, internet y servicio telefónico debido a la caída de transformadores y líneas eléctricas.

Una tormenta histórica

Cuando Melissa tocó tierra en Jamaica como huracán de categoría 5 con vientos máximos de 185 millas por hora (mph) el martes, empató los récords de fuerza de los huracanes atlánticos al tocar tierra, tanto en velocidad del viento como en presión barométrica. Seguía siendo un huracán de categoría 3 cuando tocó tierra de nuevo en el este de Cuba a primera hora del miércoles.

El jueves seguía vigente una advertencia de huracán para las Bermudas. Se levantó una advertencia anterior para el centro y el sureste de las Bahamas, pero la agencia meteorológica de Estados Unidos advirtió de lluvias adicionales de hasta 254 milímetros.

Se esperaba que las condiciones de huracán continuaran durante la mañana en el sureste de las Bahamas, donde decenas de personas fueron evacuadas.

Melissa fue la decimotercera tormenta tropical nombrada en la temporada de huracanes del Atlántico 2025.Melissa se formó el 21 de octubre de 2025 en el Mar Caribe.A primera hora del miércoles, Melissa tenía vientos máximos sostenidos de 115 mph y se movía en dirección noreste a 12 mph sobre el este de Cuba.
1 / 36 | Desde el espacio: las increíbles imágenes satelitales que muestran la trayectoria y fuerza del huracán Melissa. Melissa fue la decimotercera tormenta tropical nombrada en la temporada de huracanes del Atlántico 2025. - NHC/NOAA

Melissa era un huracán de categoría 2 con vientos máximos sostenidos cercanos a los 105 mph la mañana del jueves y se desplazaba hacia el nor-noreste a 21 mph, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

El centro del huracán se ubicaba a unas 215 millas al noreste del centro de las Bahamas y a unas 685 millas al suroeste de las Bermudas.

Se pronosticó que Melissa pasaría cerca o al oeste de las Bermudas a última hora del jueves y que podría fortalecerse aún más antes de debilitarse el viernes.

¿Quiénes somos?

