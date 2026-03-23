Estados Unidos aplaza 5 días los ataques a plantas eléctricas de Irán

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió el lunes el plazo para que Irán reabra el crucial estrecho de Ormuz al transporte marítimo internacional y dijo que su país aplazaría durante cinco días los ataques contra plantas eléctricas iraníes.

Poco después de que Trump hiciera el anuncio en su sitio Truth Social, la televisora estatal iraní mostró un gráfico que decía: “El presidente de Estados Unidos da marcha atrás tras la firme advertencia de Irán”. La prórroga se produjo horas antes de que llegara su plazo autoimpuesto más tarde en el día.

Escribiendo en letras mayúsculas, dijo que Estados Unidos e Irán han tenido “muy buenas y productivas conversaciones” que podrían dar lugar a “una resolución completa y total” en la guerra. Las conversaciones continuarían “durante toda la semana”, dijo.

Trump añadió que la suspensión de su amenaza de atacar plantas eléctricas estaba “sujeta al éxito de las reuniones y discusiones en curso”.

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Trump no dio más detalles sobre las negociaciones que habían tenido lugar. Irán no reconoció de inmediato ninguna conversación entre los países, y el periódico estatal IRAN dijo que el Ministerio de Exteriores de Irán negó que se hubieran producido negociaciones con Estados Unidos.

Más temprano, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, sí dijo que habló por teléfono con su homólogo turco, Hakan Fidan. Turquía ha sido intermediario antes en negociaciones entre Teherán y Washington.

El anuncio de Trump se produjo mientras Emiratos Árabes Unidos informó que su defensa aérea intentaba interceptar nuevo fuego iraní entrante el lunes por la tarde.

Más temprano el lunes, Irán advirtió que atacará plantas eléctricas en todo Oriente Medio si el presidente de Estados Unidos cumple su amenaza de bombardear centrales eléctricas en la República Islámica, y amenazó con minar las aguas de “todo el golfo Pérsico” si es invadido.

La guerra, ahora en su cuarta semana, ya ha tenido varios puntos de inflexión dramáticos, como la muerte del líder supremo de Irán, el bombardeo de un importante yacimiento de gas iraní, y ataques dirigidos contra instalaciones de petróleo y gas y otra infraestructura civil en naciones árabes del Golfo. El conflicto ha matado a más de 2,000 personas, ha remecido la economía mundial, ha hecho que los precios del petróleo se disparen y ha puesto en peligro algunos de los corredores aéreos más transitados del mundo.

El ultimátum de Trump y la promesa de represalia de Irán ahora amenazan con elevar aún más las apuestas, con repercusiones potencialmente catastróficas para los civiles en toda la región.

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1 / 9 | La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes. Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 9 La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

Si se llevan a cabo, los ataques podrían cortar la electricidad a un gran número de personas en Irán y el Golfo y dejar fuera de servicio plantas desalinizadoras que proporcionan agua potable a muchas naciones desérticas. También crecen las preocupaciones sobre las consecuencias de cualquier ataque contra instalaciones nucleares.

El tono febril de la retórica muestra cómo la guerra se ha descontrolado hasta un punto inimaginable al inicio del conflicto el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán.

Teherán dice que minará el golfo Pérsico si es invadido

A medida que crecen las preocupaciones en Teherán por la posible llegada de marines estadounidenses a la región, el Consejo de Defensa de Irán hizo una advertencia para disuadir de una invasión.

“Cualquier intento del enemigo de atacar las costas o islas de Irán conducirá, naturalmente y de acuerdo con la práctica militar establecida, al minado de todas las rutas de acceso (...) en el golfo Pérsico y a lo largo de las costas”, dijo en un comunicado.

Estados Unidos ha estado tratando de reabrir el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico, para los envíos de energía. Irán ha cerrado el estrecho, por el que se transporta una quinta parte del petróleo mundial junto con otras mercancías importantes, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Un goteo de barcos ha logrado pasar por el estrecho e Irán insiste en que sigue abierto, sólo que no para Estados Unidos, Israel o sus aliados.

Los marines podrían desembarcar para apoderarse de islas o territorio en Irán para apoyar esa misión. Israel también ha sugerido que sus fuerzas terrestres podrían participar en la guerra.

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Cruce de amenazas entre Trump y Teherán

El mensaje de Teherán forma parte de un intercambio de amenazas que se intensificó este fin de semana cuando Trump dijo en una publicación en redes sociales que si Teherán no abría la estratégica vía navegable a todos los barcos, Estados Unidos “aniquilaría” las plantas eléctricas de Irán. Dio a Teherán un plazo de 48 horas que expira a última hora del lunes, hora de Washington, lo que eleva aún más lo que está en juego en la guerra en curso con Irán que ya ha interrumpido los suministros energéticos mundiales, haciendo que los precios del gas natural y la gasolina se disparen.

El comunicado de la Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar iraní, dijo el lunes que si Estados Unidos hacía eso, Irán respondería atacando centrales eléctricas en todas las zonas que suministran electricidad a bases estadounidenses, “así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participaciones”.

“No duden de que lo haremos”, dijo la Guardia en un comunicado leído en la televisión estatal iraní.

La agencia Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria, publicó una lista de esos sitios en lo que parecía ser una amenaza indirecta, incluidas plantas desalinizadoras así como la central nuclear de Barakah en Emiratos Árabes Unidos, que tiene cuatro reactores en los desiertos occidentales del país cerca de su frontera con Arabia Saudí. La agencia judicial Mizan también publicó la lista.

El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, también dijo que Irán consideraría infraestructura vital en toda la región como objetivos legítimos, incluidas instalaciones de energía y de desalinización críticas para el agua potable en las naciones del Golfo.

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Los precios del crudo suben más de un 50% desde el inicio de la guerra

Los precios del petróleo se mantuvieron obstinadamente altos en las primeras operaciones de la jornada, con el precio del crudo Brent, el estándar internacional, en torno a 112 dólares por barril, casi un 55% más desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero al atacar a Irán.

“Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa en esta dirección”, dijo Fatih Birol, el jefe de la Agencia Internacional de la Energía, con sede en París.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

La crisis en Oriente Medio ha tenido un impacto mayor en los mercados energéticos que los dos shocks petroleros de la década de 1970 y la guerra entre Rusia y Ucrania combinados, indicó el lunes al Club Nacional de Prensa de Australia en Canberra.

Jorge Moreira da Silva, un alto funcionario de Naciones Unidas, dijo que el mundo ya ha visto un efecto dominó, incluidas “subidas exponenciales de precios del petróleo, el combustible y el gas”, con un impacto de gran alcance en millones, principalmente en países en desarrollo de Asia y África.

“No hay una solución militar”, dijo.

La guerra también ha provocado fuertes fluctuaciones en los mercados bursátiles mundiales a medida que los operadores se muestran cada vez más preocupados por una crisis energética mundial y otros asuntos.

Comandante Estados Unidos advierte a civiles iraníes

El jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, afirmó en una entrevista que Irán estaba lanzando misiles y drones desde zonas pobladas, y sugirió que esas zonas serían atacadas.

“Necesitan quedarse adentro por ahora”, dijo Cooper a los civiles iraníes en la entrevista con la cadena satelital en farsi Iran International emitida a primera hora del lunes.

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“Habrá una señal clara en algún momento, como ha indicado el presidente, para que puedan salir”.

En su primera entrevista individual desde que comenzó la guerra, el almirante Cooper dijo que la campaña contra Irán marcha “adelantada o según lo previsto” y que Estados Unidos e Israel estaban atacando infraestructura e instalaciones de fabricación para destruir las capacidades de Irán de reconstruir su ejército.

“No se trata solo de la amenaza de hoy”, dijo. “Estamos eliminando la amenaza del futuro, tanto en términos de los drones, los misiles, así como la marina”.

Sugirió que Irán podría poner un rápido fin a la guerra si dejaba de responder con fuego, aunque no dijo si eso haría que Israel y Estados Unidos aflojaran antes de que todos los objetivos de infraestructura hayan sido destruidos.

El número de muertos de Irán en la guerra ha superado los 1,500, dijo su Ministerio de Salud. En Israel, 15 personas han muerto por ataques iraníes. Más de una docena de civiles en la Cisjordania ocupada y en estados árabes del Golfo han muerto en ataques.

En Líbano, las autoridades dicen que los ataques israelíes dirigidos contra la milicia vinculada a Irán Hezbollah han matado a más de 1,000 personas y desplazado a más de 1 millón. Mientras tanto, Hezbollah ha disparado cientos de cohetes contra Israel.

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