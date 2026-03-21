Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos dice que ha debilitado la amenaza de Irán en Ormuz tras atacar un arsenal costero

La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales

21 de marzo de 2026 - 2:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz. (Altaf Qadri)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este sábado que han debilitado la capacidad de Irán para “amenazar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa de la república islámica.

RELACIONADAS

La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un vídeo publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper.

El ataque, según Cooper, tuvo lugar a principios de semana y en el mismo se emplearon “varias bombas de 5000 libras”.

“El régimen iraní utilizaba esta instalación subterránea reforzada para almacenar discretamente misiles de crucero antibuque, lanzaderas de misiles móviles y otros equipos que representaban un grave riesgo para la navegación internacional”, detalló el militar.

Cooper aseguró que además de ese silo subterráneo se neutralizaron instalaciones “de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los buques”.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán

Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Como resultado, la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores se ha visto mermada”, añadió.

El estrecho de Ormuz es el único paso marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico y por el transita el 20 % de las exportaciones de crudo globales.

Desde el inicio de la guerra hace hoy tres semanas, los intentos de la Guardia Revolucionaria iraní por evitar el paso de buques cuyas cargas puedan beneficiar a Estados Unidos e Israel han disminuido enormemente el tráfico de cargueros en Ormuz, disparando los precios del petróleo.

El presidente Donald Trump ha instado a socios de la OTAN o aliados asiáticos como Corea del Sur o Japón, que dependen enormemente del crudo de la región, a prestar apoyo militar en el estrecho para asegurar la navegación por el mismo pero por el momento ninguno se ha comprometido a enviar activos a la zona.

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán

Es el primer ataque con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra.

Cooper aseguró que, desde el comienzo de la operación Furia Épica contra Irán, Estados Unidos, ha golpeado más de 8,000 objetivos militares, incluyendo 130 navíos iraníes, “lo que constituye la mayor eliminación de una Armada durante un periodo de tres semanas desde la II Guerra Mundial”, apuntó Cooper.

“Su Armada no está navegando, sus cazas tácticos no están volando y han perdido la capacidad de lanzar misiles y drones al ritmo elevado que se observaba al comienzo del conflicto”, afirmó el militar, que volvió a insistir en que Estados Unidos tiene completa superioridad aérea en los cielos de Irán, país que “ha perdido una capacidad de combate significativa en las últimas tres semanas”.

Tags
Breaking NewsIránEstados UnidosIsraelDonald TrumpOTAN
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 21 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: