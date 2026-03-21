Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Líderes internacionales condenan ataques en Ormuz y piden a Irán una desescalada

Los países llaman a evitar acciones que puedan poner en riesgo la navegación internacional

21 de marzo de 2026 - 1:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un buque de la marina de Emiratos Árabes Unidos patrulla junto a barcos de carga y petroleros en el Estrecho de Ormuz. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Líderes internacionales de países como Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia o Alemania, condenaron este sábado, en una declaración conjunta, la situación en el estrecho de Ormuz y pidieron a Irán una desescalada en el conflicto.

RELACIONADAS

“Condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas navales iraníes”, señala el documento, suscrito también por Japón, Países Bajos e Italia, entre otros.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por el agravamiento del conflicto. Hacemos un llamado a Irán para que cese de inmediato sus amenazas, la colocación de minas, los ataques con drones y misiles, así como otros intentos de bloquear el Estrecho al transporte marítimo comercial, y para que cumpla con la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU”, continúa el documento.

Los países llaman a reducir la escalada del conflicto y a evitar acciones que puedan poner en riesgo la navegación internacional, a respetar el derecho internacional y los principios de la libertad de tránsito marítimo.

Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)Un miembro del brazo armado del grupo de oposición kurdo-iraní Organización de Lucha del Kurdistán Iraní, conocido como Khabat, frente a una pared agujereada por la metralla que supuestamente fue dañada en un ataque de las milicias apoyadas por Irán en Irak la semana pasada en una base militar en las afueras de Irbil, Irak, lunes 16 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa)Soldados israelíes operan junto a su unidad de artillería móvil en la frontera con Líbano, en el norte de Israel, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Photo/Ariel Schalit)
1 / 9 | La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes. Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi

Moratoria de ataques a petróleo y gas

Tras recordar que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional, el documento subraya que los “efectos de las acciones de Irán serán sufridos por personas en todas partes del mundo, especialmente por las más vulnerables”.

Los firmantes piden “una moratoria inmediata e integral de los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de petróleo y gas”.

Además, expresan su disposición a contribuir a los esfuerzos para garantizar el paso seguro por Ormuz y celebran la decisión de la Agencia Internacional de Energía de autorizar una liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo.

“También tomaremos otras medidas para estabilizar los mercados energéticos, incluido el trabajo con ciertos países productores para aumentar la producción”, afirman.

El documento, suscrito en total por más de una veintena de países, se divulga en mismo día en que las Fuerzas Armadas estadounidenses han anunciado que han debilitado la capacidad de Irán para “amenazar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa de la república islámica.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó también este sábado que la condición para poner fin a la guerra en Oriente Medio pasa por el “cese inmediato de las agresiones” de Estados Unidos y de Israel, así como por garantías de que esos ataques no se repetirán en el futuro.

Tags
Breaking NewsCanadáReino UnidoFranciaAlemaniaEstados UnidosIrán
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 21 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: