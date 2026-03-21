Irán amenaza lugares turísticos mientras que Estados Unidos envía más tropas a Oriente Medio

Dubái, Emiratos Árabes Unidos- Tres semanas después de la escalada bélica en Oriente Medio, Irán amenazó el viernes con ampliar sus ataques de represalia a lugares turísticos y de recreo de todo el mundo, mientras Estados Unidos anunciaba el envío de más buques de guerra e infantes de marina a la región.

Horas más tarde, el presidente Donald Trump dijo en las redes sociales que su administración estaba considerando “reducir” las operaciones militares en la región. Su publicación se produjo después de que otra subida de los precios del petróleo provocara una fuerte caída de la bolsa estadounidense.

Los mensajes contradictorios se produjeron en un momento en que la guerra no da señales de remitir.

Mientras los ataques aéreos israelíes aterrizaban en Teherán, Irán lanzaba más ataques contra Israel y contra instalaciones energéticas de los vecinos Estados árabes del Golfo, y la región celebraba uno de los días más sagrados del calendario musulmán. Los iraníes celebraban también el Año Nuevo persa, conocido como Nowruz, una festividad normalmente festiva.

PUBLICIDAD

Con la escasa información procedente de Irán, no estaba claro cuánto daño habían sufrido sus instalaciones armamentísticas, nucleares o energéticas en los castigadores ataques estadounidenses e israelíes que comenzaron el 28 de febrero, ni siquiera quién estaba realmente al mando del país. Pero los ataques de Irán siguen ahogando el suministro de petróleo y afectando a la economía mundial, elevando los precios de los alimentos y el combustible más allá de Oriente Medio.

Estados Unidos e Israel han ofrecido razones cambiantes para la guerra, desde la esperanza de fomentar un levantamiento que derroque a los dirigentes de Irán hasta la eliminación de sus programas nucleares y de misiles. No ha habido señales públicas de tal levantamiento ni se vislumbra el final de la guerra.

1 / 9 | La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes. Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 9 La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

Estados Unidos cerca de cumplir sus objetivos

En su mensaje en las redes sociales, el presidente afirmó: “Nos estamos acercando mucho al cumplimiento de nuestros objetivos mientras nos planteamos dar por concluidos nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio”.

El puesto parecía en desacuerdo con la medida de su administración de reforzar su potencia de fuego en la región y solicitar otros $200,000 millones al Congreso para financiar la guerra.

Estados Unidos va a desplegar otros tres buques de asalto anfibio y unos 2,500 infantes de marina adicionales en Oriente Medio, según informó un funcionario estadounidense a The Associated Press. Otros dos funcionarios estadounidenses confirmaron el despliegue de los buques, pero no dijeron adónde se dirigían. Los tres hablaron bajo condición de anonimato para hablar de operaciones militares delicadas.

La noticia del despliegue se produce pocos días después de que Estados Unidos redirigiera otro grupo de buques de asalto anfibio que transportaba otros 2,500 marines del Pacífico a Oriente Medio. Los marines se unirán a los más de 50,000 soldados estadounidenses que ya se encuentran en la región.

PUBLICIDAD

Trump ha dicho que no tiene planes de enviar fuerzas terrestres a Irán, pero también ha afirmado que conserva todas las opciones.

Los dirigentes estadounidenses e israelíes afirman que las semanas de ataques han diezmado al ejército iraní. Además del líder supremo iraní, los ataques aéreos también han acabado con la vida del jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y de otros altos mandos militares y políticos.

El general Ali Mohammad Naeini, portavoz de la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní, fue citado por un periódico estatal el viernes diciendo que Irán sigue fabricando misiles a pesar de la afirmación de Israel de que había destruido la capacidad de producción iraní. La televisión estatal iraní dijo posteriormente que Naeini había muerto en un ataque aéreo.

Ataques más allá de Oriente Medio

El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, elogió la firmeza de los iraníes frente a la guerra en una declaración escrita leída en la televisión iraní con motivo del Nowruz. Afirmó que los ataques estadounidenses e israelíes se basaban en la ilusión de que matar a los principales dirigentes de Irán podría provocar el derrocamiento del gobierno.

Jamenei no ha sido visto en público desde que se convirtió en líder supremo tras el asesinato de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, en los ataques israelíes al comienzo de la guerra que, al parecer, también le hirieron a él.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El general Abolfazl Shekarchi, máximo portavoz militar iraní, advirtió el viernes de que “los parques, zonas recreativas y destinos turísticos” de todo el mundo no serán seguros para los enemigos del país. La amenaza renovó la preocupación de que Irán pueda volver a utilizar los atentados militantes más allá de Oriente Medio como táctica de presión.

PUBLICIDAD

Retira su misión de Irak

El máximo comandante de la OTAN, el general Alexus Grynkewich, confirmó el viernes que la alianza ha retirado a varios cientos de efectivos de Irak y los ha reubicado en Europa. Formaban parte de la misión de asesoramiento de seguridad de la OTAN establecida en 2018 para asesorar a los funcionarios iraquíes de defensa y seguridad.

La medida se adoptó tras una serie de ataques iraníes contra otras tropas en bases británicas, francesas e italianas en el país.

Irán ha intensificado sus ataques contra instalaciones energéticas en los Estados árabes del Golfo después de que Israel bombardeara a principios de semana el enorme yacimiento iraní de gas natural de South Pars.

Dos oleadas de drones iraníes atacaron a primera hora del viernes una refinería de petróleo kuwaití, provocando un incendio. La refinería Mina Al-Ahmadi, que puede procesar unos 730,000 barriles de petróleo al día, es una de las mayores de Oriente Medio.

Bahréin declaró que se había declarado un incendio después de que la metralla de un proyectil interceptado cayera sobre un almacén, y Arabia Saudí informó de que había derribado varios drones que tenían como objetivo su provincia oriental, rica en petróleo.

Los ataques de Irán a las infraestructuras energéticas del Golfo, junto con su control del transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz, una estratégica vía fluvial por la que se transporta una quinta parte del petróleo y otros productos esenciales del mundo, han hecho temer una crisis energética mundial.

El crudo Brent, el estándar internacional, se ha disparado durante los combates y rondaba los 108 dólares por barril el viernes, frente a los aproximadamente $70 por barril antes de que comenzara la guerra. Otra subida de los precios del petróleo sacudió los mercados bursátiles.

PUBLICIDAD

En su publicación en las redes sociales, Trump también dejó una imagen confusa sobre si Estados Unidos vigilaría el estrecho, diciendo que otras naciones que lo utilizan tendrían que hacerlo pero que no debería ser necesario una vez que la amenaza de Irán “esté erradicada”.

Trump ha tachado de “cobardes” a los socios de la OTAN por no sumarse directamente a las operaciones para asegurar la vía marítima.

Los ministros británicos dijeron el viernes que habían acordado permitir que Estados Unidos utilizara las bases del Reino Unido en las operaciones para impedir que Irán atacara a los barcos en el estrecho.

Celebran final del Ramadán

Fuertes explosiones sacudieron Dubái cuando las defensas aéreas interceptaron los disparos sobre la ciudad, donde muchos estaban celebrando el Eid al-Fitr, el fin del mes de ayuno musulmán del Ramadán.

Musulmanes indonesios rezan una oración vespertina llamada "tarawih". (Achmad Ibrahim)

También se oyeron fuertes explosiones en Jerusalén después de que el ejército israelí advirtiera de la llegada de misiles iraníes. El ejército israelí dijo que fragmentos de misiles alcanzaron el borde de la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde se encuentran lugares sagrados para judíos, cristianos y musulmanes.

Más de 1,300 personas han muerto en Irán durante la guerra. Los ataques israelíes contra militantes de Hezbolá en Líbano han desplazado a más de un millón de personas, según el gobierno libanés, que afirma que han muerto más de 1,000 personas. En Israel, 15 personas han muerto por misiles iraníes y otras cuatro en Cisjordania ocupada. Al menos 13 militares estadounidenses han muerto.