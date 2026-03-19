Donald Trump se enfrenta a su decisión más difícil sobre la guerra de Irán: ¿desplegará tropas estadounidenses para confiscar uranio?

Washington - El presidente Donald Trump se enfrenta quizás a la pregunta más desalentadora de la guerra con Irán, una que podría definir su tiempo en el cargo: ¿pondrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán para asegurar unas 970 libras de uranio enriquecido que Teherán podría usar potencialmente para construir armas nucleares?

Trump ha ofrecido razones cambiantes para lanzar la guerra, pero ha sido consistente en articular que un objetivo primordial al unirse a Israel en la acción militar es asegurar que Irán “nunca tendrá un arma nuclear.”

El presidente se ha mostrado más circunspecto sobre hasta dónde está dispuesto a llegar para cumplir su promesa de destruir de una vez por todas el programa armamentístico iraní, incluida la incautación o destrucción del material nuclear casi apto para bombas que posee Irán.

Se cree que gran parte de ella está enterrada bajo los escombros de una instalación de montaña bombardeada en los bombardeos estadounidenses que Trump ordenó en junio pasado y que, según él, “borraron” el programa nuclear de Teherán.

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Se trata de un proyecto arriesgado y complicado que, según muchos expertos nucleares, no puede llevarse a cabo sin un despliegue considerable de tropas estadounidenses en Irán, una operación peligrosa y políticamente tensa para el presidente republicano, que ha prometido no enredar a Estados Unidos en el tipo de conflictos prolongados y sangrientos de Medio Oriente que aún se ciernen sobre la psique estadounidense.

1 / 33 | En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. - ABEDIN TAHERKENAREH 1 / 33 En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. ABEDIN TAHERKENAREH Compartir

Al mismo tiempo, a los legisladores y expertos les sigue preocupando que, si los partidarios de la línea dura de Irán salen de la contienda, estarán más motivados que nunca para fabricar armas nucleares, ya que pretenden disuadir a Estados Unidos e Israel de futuras acciones militares, una dinámica que hace aún más crítico hacerse con el control del uranio enriquecido de Irán. Esas reservas podrían permitir a Irán construir hasta 10 bombas nucleares, en caso de que decidiera militarizar su programa.

Algunos legisladores, como el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, dicen que siguen profundamente temerosos de que el presidente haya puesto a la nación en un camino que requerirá poner tropas dentro de Irán para lo que llamó los objetivos confusos y caóticos de Trump.

“Algunos de los objetivos que sigue propugnando simplemente no pueden alcanzarse sin una presencia física allí: asegurar el uranio no puede hacerse sin una presencia física”, dijo Blumenthal, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado.

Mientras tanto, los aliados republicanos de Trump subrayan que hay planes en marcha para ocuparse del uranio enriquecido. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, James Risch, republicano por Idaho, citó el miércoles “una serie de planes que se han puesto sobre la mesa”. No quiso dar más detalles.

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Otros reconocieron las complicaciones de desplegar tropas en Irán.

“Nadie me ha informado de cómo se podría hacer sin tener que actuar sobre el terreno”, dijo el senador Rick Scott, republicano de Florida y miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado. “Eso no significa que no se pueda. Pero nadie me ha informado al respecto”.

Scott añadió que no es sostenible permitir que permanezcan las reservas: “Creo que sería útil deshacerse de él”.

Trump y sus asesores son rígidamente obtusos

Casi tres semanas en un conflicto que ha dejado cientos de muertos, puesto a prueba alianzas de larga data y traído dolor a la economía mundial, Trump y sus principales asesores han sido rígidamente obtusos acerca de sus deliberaciones sobre las reservas de uranio de Irán.

“No voy a hablar de eso”, dijo Trump la semana pasada cuando le preguntaron por el uranio enriquecido. “Pero les hemos golpeado más fuerte de lo que se ha golpeado prácticamente a ningún país en la historia, y aún no hemos terminado”.

Ese mismo día, durante una comparecencia en Kentucky, Trump pareció afirmar que los ataques ya habían neutralizado la amenaza. “No tienen potencial nuclear”, dijo.

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Mientras tanto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró a los periodistas a principios de esta semana que la administración no ve ningún sentido en telegrafiar “lo que estamos dispuestos a hacer o hasta dónde estamos dispuestos a llegar”, al tiempo que afirmaba que “tenemos opciones, seguro”.

Los expertos dicen que es factible pero no será fácil

Richard Goldberg, quien se desempeñó como director para contrarrestar las armas iraníes de destrucción masiva para el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, dijo que incautar o destruir el uranio enriquecido es ciertamente factible, si el presidente decide seguir ese camino.

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Las fuerzas estadounidenses e israelíes han estado avanzando en la creación de las condiciones -a saber, el establecimiento de una superioridad aérea total- que permitirían a los operadores de las fuerzas de operaciones especiales, entrenados en la voladura de centrifugadoras y en el manejo de material nuclear, llevar a cabo una operación de este tipo si el presidente decide seguir ese camino.

Sin duda, una operación de tropas sobre el terreno será mucho más complicada que otras operaciones recientes de inserción de alto perfil, como la captura en enero del presidente venezolano Nicolás Maduro o el asesinato de Osama bin Laden en mayo de 2011, dijo Goldberg. Y la probable necesidad de remover escombros para llegar a los botes de uranio enriquecido añade otra capa de complejidad, ya que requeriría equipos de construcción pesados.

“Pero si realmente se posee el espacio aéreo y se puede tener apoyo aéreo cercano y aviones no tripulados y todo lo demás en el cielo para un perímetro bastante amplio, es de suponer que se podría hacer mucho”, dijo Goldberg, que ahora es asesor principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de expertos de línea dura de Washington.

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, declaró a la prensa en Washington esta semana que se supone que gran parte del uranio enriquecido permanece en el trío de instalaciones nucleares iraníes bombardeadas el año pasado por Estados Unidos.

“La impresión que tenemos es que no se ha movido”, dijo Grossi, añadiendo que la mayor parte del material se encuentra bajo los escombros de las instalaciones iraníes de Isfahan, mientras que cantidades menores se encuentran en las instalaciones de Natanz y Fordow que fueron destruidas en los ataques estadounidenses del año pasado.

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En su comparecencia del miércoles ante una comisión del Senado, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, afirmó que los ataques estadounidenses contra Irán habían “borrado” el programa de enriquecimiento nuclear iraní y enterrado las instalaciones subterráneas.

Gabbard dijo que Estados Unidos ha estado vigilando si los líderes de Irán intentarán reiniciar su programa nuclear, pero afirmó que no han intentado reconstruir su capacidad de enriquecimiento nuclear. Añadió que la autoridad clerical que supervisa el gobierno iraní se ha visto degradada por los ataques de Israel contra sus dirigentes, pero sigue intacta.

Brandan Buck, experto en política exterior del Instituto Cato, afirmó que para extraer o diluir el material enriquecido se necesitarían probablemente más de 1,000 soldados en cada emplazamiento iraní y se tardaría tiempo en completarlo.

Por otro lado, no actuar para asegurar el uranio enriquecido también conlleva riesgos. Si los partidarios de la línea dura de Irán siguen en el poder, y con material enriquecido, ahora tendrán una mayor motivación para construir un arma nuclear.

“Trump se ha puesto entre la espada y la pared”, dijo Buck. “En todo esto, ha tenido objetivos maximalistas, pero ha querido mantener un esfuerzo mínimo para mantener los costes bajos”.

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