13 de agosto de 2025
83°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos le ha confiscado a Nicolás Maduro más de $700 millones en activos

La administración de Donald Trump asegura que el presidente venezolano lidera el Cartel de los Soles

13 de agosto de 2025 - 6:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estados Unidos reconoce como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD). (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Gobierno de Estados Unidos confiscó más de $700 millones en activos al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, a quien ha acusado de liderar el Cartel de los Soles, que la administración de Donald Trump declaró el pasado julio como una organización terrorista.

RELACIONADAS

La fiscal general Pam Bondi destacó este miércoles en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de millones de dólares en bienes a Maduro.

“Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los $700 millones que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa”, afirmó Bondi, que el 7 de agosto anunció el aumento de $25 a $50 millones de la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.

Maduro fue acusado por Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, en 2020, de narcotráfico y terrorismo. En concreto, Washington asegura que este grupo está liderado por Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump confiscó un segundo avión perteneciente al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro que actualmente se encuentra en República Dominicana.La ejecución de la incautación requirió que Rubio firmara una exención a una congelación que impuso el presidente Trump a la ayuda al extranjero para pagar más de $230,000 en cuotas de almacenamiento y mantenimiento.Según Estados Unidos, Maduro es culpable de conspirar con acciones terroristas, comercialización de narcóticos, entre otros hechos.
1 / 8 | Así luce el segundo avión de Nicolás Maduro confiscado por Estados Unidos. La administración del presidente estadounidense Donald Trump confiscó un segundo avión perteneciente al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro que actualmente se encuentra en República Dominicana. - Mark Schiefelbein

Bondi explicó en la entrevista que los activos confiscados al venezolano incluyen dos lujosos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo.

Pero insistió en que esta organización de crimen organizado “sigue funcionando”.

La acusación que vinculaba a Maduro con el narcotráfico fue rechazada por el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguró que el Cartel de los Soles es un “invento” de Estados Unidos.

Cabello y otros funcionarios cercanos a Maduro han sido acusados por Estados Unidos de distintos delitos.

Hoy, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió la unión de los países latinoamericanos ante lo que consideró como “amenazas directas de intervención militar” por parte de Estados Unidos, después de que el presidente Trump defendiera enviar tropas contra los carteles de drogas de la región con el objetivo de proteger a su nación.

Estados Unidos reconoce como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD).

Un presunto decomiso se dio después de que Estados Unidos determinara que la adquisición de la aeronave “violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales”.El Dassault Falcon 900, equivalente al Air Force One venezolano, fue trasladado por la nación norteamericana al estado de Florida.El anuncio de la incautación se produce poco más de un mes después de que las elecciones presidenciales en las que las autoridades electorales declararon vencedor a Maduro sin mostrar ningún resultado detallado que respalde su afirmación.
1 / 9 | Así luce el avión oficial de Nicolás Maduro que fue confiscado por Estados Unidos . Un presunto decomiso se dio después de que Estados Unidos determinara que la adquisición de la aeronave “violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales”. - Agencia EFE

Breaking NewsVenezuelaNicolás MaduroDonald TrumpEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
