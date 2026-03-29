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Estados Unidos pide que sus ciudadanos abandonen Irak “de inmediato” ante riesgo de ataques iraníes

“Aquellos que decidan permanecer lo hacen bajo un riesgo significativo”, advirtió el comunicado diplomático

29 de marzo de 2026 - 6:37 PM

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La embajada reiteró su recomendación de nivel máximo de “no viajar” y urgió a los estadounidenses presentes en Irak a salir del país lo antes posible. (Hadi Mizban)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bagdad - La embajada de Estados Unidos en Irak instó este domingo a sus ciudadanos a abandonar el país “de inmediato” ante la amenaza creciente de ataques por parte de Irán y milicias afines, que podrían dirigirse contra objetivos vinculados a Washington.

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“Los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irak de inmediato”, instó en una alerta de seguridad la legación diplomática, que advirtió de que Irán ha amenazado específicamente a instituciones estadounidenses en Oriente Medio, incluidas universidades en ciudades como Bagdad, Suleimaniya y Dohuk, además de otros centros percibidos como asociados con Estados Unidos.

El comunicado señala que tanto Irán como las milicias alineadas con Teherán “representan una amenaza creciente para la seguridad pública” y han llevado a cabo ataques generalizados contra ciudadanos estadounidenses, infraestructuras y objetivos relacionados con EE.UU. en todo Irak, incluida la región del Kurdistán iraquí.

El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán.Tres horas después, dio la orden de lanzar la operación "Furia Épica", que eliminaría a muchos de los principales líderes del país, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y varios mandos militares. Trabajadores de emergencia de la Media Luna Roja iraní utilizando una excavadora para retirar los escombros de un edificio residencial que fue alcanzado en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán.
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Asimismo, alertó de que estos grupos han atacado aeropuertos comerciales, hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones civiles, y podrían intentar nuevos atentados o incluso secuestros de ciudadanos estadounidenses. También subrayó que persiste un “riesgo elevado” por el uso de misiles, drones y cohetes en el espacio aéreo iraquí.

Ante este escenario, la embajada reiteró su recomendación de nivel máximo de “no viajar” y urgió a los estadounidenses presentes en Irak a salir del país lo antes posible.

“Aquellos que decidan permanecer lo hacen bajo un riesgo significativo”, advirtió el comunicado, que criticó que “el Gobierno iraquí no ha impedido los ataques terroristas contra Estados Unidos y países de la región desde territorio iraquí”.

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Aunque la misión diplomática continúa operativa para asistir a sus ciudadanos, indicó que no deben acudir a la embajada en Bagdad ni al consulado en Erbil debido a los riesgos de seguridad.

El comunicado también destacó que el espacio aéreo iraquí permanece cerrado y no hay vuelos comerciales, por lo que recomendó utilizar rutas terrestres hacia países vecinos como Jordania, Kuwait, Arabia Saudí o Turquía, pese a posibles retrasos y restricciones.

Igualmente, la embajada instó a los ciudadanos estadounidenses a mantenerse informados, evitar concentraciones y lugares sensibles y contar con suministros básicos ante la posibilidad de un deterioro adicional de la situación de seguridad en el país.

Esta advertencia llega después de que fuerzas estadounidenses y algunas milicias integradas de facto en el aparato de seguridad estatal de Irak intercambiaran este fin de semana una serie de ataques en el norte del país árabe y en la capital, Bagdad, según informaron este domingo fuentes oficiales y de seguridad consultadas por EFE.

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