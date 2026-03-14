¿Quiénes eran los tripulantes del avión militar estadounidense que se estrelló en Irak?

Un piloto de Alabama acababa de ser ascendido a comandante en enero y llevaba menos de una semana desplegado cuando el avión de reabastecimiento a bordo del cual viajaba se estrelló en Irak esta semana, causándole la muerte a él y a otras cinco personas, según declaró su cuñado el sábado.

También viajaba a bordo un hombre de Ohio al que sus seres queridos recordaban por su sonrisa, dijeron sus padres.

El Pentágono aún no ha revelado las identidades de los seis fallecidos, pero las familias comenzaron a revelar quiénes habían muerto el sábado.

El avión se encontraba en espacio aéreo “amigo”, apoyando operaciones contra Irán, cuando se produjo un incidente no especificado en el que estaba implicado otro avión, según el Mando Central de Estados Unidos. El otro avión aterrizó de forma segura, dijeron funcionarios militares estadounidenses.

La 121ª Ala de Reabastecimiento Aéreo de la Guardia Nacional Aérea de Ohio dijo en un post de Facebook a última hora del viernes que tres de los fallecidos eran aviadores que servían en la unidad con sede en Columbus.

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“Compartimos el dolor de sus seres queridos, y no debemos olvidar las valiosas contribuciones que estos aviadores hicieron a su país y el impacto que han dejado en nuestra organización”, según el post del 121º Ala de Reabastecimiento Aéreo.

1 / 13 | Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano . Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 13 Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

Nuevo padre y nueva carrera

Alex Klinner, piloto de Birmingham (Alabama), acababa de ser ascendido a comandante en enero y llevaba menos de una semana desplegado cuando se produjo el fatal accidente, dijo el sábado su cuñado, James Harrill, al confirmar su muerte.

Klinner era padre de gemelos de siete meses y también tenía un hijo de dos años, dijo Harrill, de Atlanta, quien ayudó a crear un sitio GoFundMe para la familia de Klinner.

“Es desgarrador decirlo: Era un padre muy bueno y quería mucho a su familia”, dijo Harrill.

Aficionado a las actividades al aire libre y al senderismo, Klinner también estaba dispuesto a ayudar a los demás. Cuando Harrill lo vio por última vez en enero, Klinner había sacado de la nieve el vehículo de Harrill durante una boda familiar.

“Alex era uno de esos tipos que tenían un mando firme sobre él”, dijo Harrill. “Era literalmente una de las personas más amables y generosas”.

Una sonrisa de oreja a oreja

El sargento Tyler Simmons, de Columbus, Ohio, también se encontraba entre los seis miembros del servicio que murieron el jueves en el accidente de un KC-135 Stratotanker, confirmó el sábado su madre, Cheryl Simmons. Cheryl Simmons dijo que estaba haciendo planes para el funeral de su hijo.

En una declaración obtenida por WCMH-TV en Columbus, la familia de Tyler Simmons dijo que estaba entristecida sin medida al enterarse del accidente fatal.

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“La sonrisa de Tyler podía iluminar cualquier habitación, su fuerte presencia la llenaba. Sus padres, abuelos, familiares y amigos están desconsolados por la pérdida de su vida”, dijeron.

Pilar en el ejército estadounidense

El Mando Central de Estados Unidos, que supervisa Oriente Medio, ha declarado que el accidente se produjo en una misión de combate, pero sobre territorio “amigo” en el oeste de Irak. Funcionarios militares dijeron que se está investigando y que “no se debió a fuego hostil o amigo”.

El avión KC-135 reabastece a otros aviones en pleno vuelo, lo que les permite volar distancias más largas y mantener operaciones sin aterrizar. El avión también puede utilizarse para transportar personal herido y realizar misiones de vigilancia, según los expertos militares.