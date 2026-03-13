Estados Unidos confirma la muerte de los 6 tripulantes de avión cisterna que se estrelló en Irak

Redacción Internacional - Estados Unidos confirmó este viernes la muerte de “todos” los seis soldados tripulantes del avión cisterna KC-135 que se estrelló el jueves en el oeste de Irak, en medio de la guerra contra Irán, tras haber reportado de forma inicial solo el deceso de cuatro de ellos.

“Aproximadamente a las 2 pm. del 12 de marzo, un avión cisterna estadounidense KC-135 se estrelló en el oeste de Irak”, informó más temprano el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

El Centcom aseguró que se están investigando “las circunstancias del incidente”, aunque insistió en que la caída del avión “no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo”.

Una milicia proiraní, la Resistencia Islámica en Irak, había reivindicado el derribo del avión, asegurando que sus combatientes atacaron la aeronave con sistemas de defensa aérea, lo que provocó que se estrellara.

La organización también afirmó en mensajes posteriores que una segunda aeronave estadounidense fue atacada en el oeste de Irak, y que el aparato realizó un aterrizaje de emergencia en “uno de los aeropuertos del enemigo”, mientras que su tripulación logró ponerse a salvo.

Sin embargo, el Centcom no respalda esta tesis y no ha informado sobre ningún ataque a una segunda aeronave.

Por su parte, Irán sostuvo que el avión cisterna fue alcanzado por un misil disparado por grupos armados iraquíes.

Un portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya afirmó, en declaraciones recogidas por las agencias iraníes Tasnim y Fars, que la nave estadounidense fue “alcanzada por un misil de los grupos de resistencia en el oeste de Irak”, lo que provocó su caída.

Posteriormente, la Guardia Revolucionaria iraní indicó que en el ataque murieron seis personas, la tripulación completa del avión, que según su versión se encontraba abasteciendo a un avión de combate “enemigo” en el momento del impacto.

La Resistencia Islámica en Irak agrupa a varias milicias vinculadas a las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición formada en 2014 para combatir al grupo yihadista Estado Islámico y que desde 2016 está integrada formalmente en las Fuerzas Armadas iraquíes.