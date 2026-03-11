Opinión
Irán lanza nueva oleada de bombardeos contra Israel y bases estadounidenses en Irak

En un comunicado difundido por la agencia iraní Fars, el cuerpo de élite aseguró que sus misiles golpearon “el corazón de Tel Aviv”

11 de marzo de 2026 - 9:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agencia de noticias iraní, Fars, informó en la madrugada del martes que Teherán emvió otra oleada de misiles a Tel Aviv y en bases estadounidenses en Irak. (Leo Correa)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de este miércoles una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.

En un comunicado difundido por la agencia iraní Fars, el cuerpo de élite aseguró que sus misiles golpearon “el corazón de Tel Aviv”, en Israel, además de las “bases enemigas americanas-sionistas en Erbil”, la principal ciudad del Kurdistán iraquí, y la Quinta Flota naval estadounidense, desplegada en Oriente Medio.

Según otro mensaje de la Guardia Revolucionaria difundido por la agencia Tasnim, vinculada con este organismo, esta ola es la “más devastadora y la más dura” desde el inicio del conflicto y se llevó a cabo durante más de tres horas de ofensiva.

El cuerpo armado iraní afirmó haber alcanzado un centro de comunicaciones israelí en el sur de Tel Aviv, además de centros militares en Jerusalén y Haifa.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron haber identificado misiles lanzados desde Irán y aseguraron haber trabajado para “interceptar la amenaza”.

Según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) no se registraron víctimas, aunque desplazaron a médicos y paramédicos para atender a personas que sufrieron caídas mientras iban a los refugios y personas con ansiedad.

Desde que empezó la escalada de tensiones en la región por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, Irán ha bombardeado regularmente el Estado israelí, provocando hasta la fecha diez víctimas mortales.

Los ataques que han involucrado a Irak han aumentado recientemente: Irán ya anunció otra agresión contra una base estadounidense en la región de Erbil en la mañana del martes, mientras que horas antes, las autoridades iraquíes informaron sobre otro bombardeo en la provincia de Kirkuk, también en el Kurdistán, que mató a cinco miembros de las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular, integrado en las Fuerzas Armadas iraquíes.

De acuerdo con la información facilitada por Bagdad, los aviones que realizaron el ataque eran “probablemente de Israel o Estados Unidos”

En los once días de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, varios emplazamientos de estas milicias en territorio iraquí fueron alcanzados por misiles y bombas de origen desconocido.

El presidente iraquí, Abdelatif Rashed, y el primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, mantienen el apoyo a Irán y felicitaron al hijo del fallecido Ali Jameneí, Mojtaba, por su nombramiento como líder supremo de Irán, expresando su apoyo a los esfuerzos para detener los “conflictos” en Oriente Medio.

Además, Al Sudani pidió al secretario de Estado, Marco Rubio, que el territorio de su país “no se use para ninguna acción contra Estados vecinos o de la región”, al tiempo que rechazó las violaciones de su espacio aéreo “por cualquier parte”.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: