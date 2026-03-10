Estados Unidos e Irán se atrincheran intensificando amenazas en una guerra sin final a la vista

Dubái, Emiratos Árabes Unidos- Los ataques de Irán contra la infraestructura petrolera y sus promesas de cortar una vía fluvial vital dejaron a los mercados en vilo el martes, mientras Estados Unidos prometía nuevos ataques contundentes. La guerra entró en su undécimo día sin final a la vista, mientras sus efectos se extendían por Oriente Medio y más allá.

Ambas partes agudizaron su retórica mientras se atrincheraban, con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, prometiendo de nuevo los ataques más intensos hasta la fecha, mientras que los líderes de Irán descartaron las conversaciones y amenazaron al presidente estadounidense, Donald Trump.

Irán lanzó nuevos ataques contra Israel y los países árabes del Golfo, mientras que Israel llevó a cabo ataques aéreos contra Irán y Líbano, donde lucha contra militantes de Hezbollah.

Los residentes de Teherán dijeron que habían sufrido algunos de los ataques más duros de la guerra, con cortes de electricidad en los barrios. Una mujer dijo que vio cómo alcanzaban un edificio residencial. Ella y otras personas contactadas por The Associated Press hablaron bajo condición de anonimato para evitar represalias. Decenas de miles de iraníes han buscado refugio en el campo.

Aumenta número de muertos

Emiratos Árabes Unidos informó de dos muertes más por el impacto de nueve drones en el país y la interceptación de casi tres docenas de otros drones y misiles. Los bomberos lucharon contra un incendio provocado por un ataque de un avión no tripulado iraní en la ciudad industrial de Ruwais, donde hay plantas petroquímicas, según informaron las autoridades. No se registraron heridos.

Los ataques iraníes contra el rico país del Golfo -donde se encuentra Dubái, centro neurálgico de negocios y viajes- han causado seis muertos y 122 heridos desde que comenzó el bombardeo por sorpresa de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano. Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026.

En Bahréin, según las autoridades, un ataque iraní alcanzó un edificio residencial de la capital, Manama, matando a una mujer de 29 años e hiriendo a ocho personas. El Ministerio de Defensa de Bahréin afirma que ha interceptado más de 100 misiles balísticos y 175 drones desde que comenzó la guerra.

También sonaron sirenas en Jerusalén y se oyeron explosiones en Tel Aviv, mientras las defensas aéreas de Israel se esforzaban por interceptar las andanadas de Irán. Hezbollah, que empezó a disparar contra Israel tras el inicio de la guerra, lanzó misiles contra Israel.

Intercambian amenazas

En el Pentágono, Hegseth advirtió que el martes “volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: El mayor número de cazas, el mayor número de bombarderos, el mayor número de ataques, la inteligencia más refinada y mejor que nunca”. Dijo que en las últimas 24 horas se había registrado el menor número de misiles iraníes disparados en la guerra.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, afirmó que las fuerzas estadounidenses alcanzaron más de 5.000 objetivos.

El Pentágono informó por separado el martes de que unos 140 militares estadounidenses habían resultado heridos en la guerra, y que la “gran mayoría” de las lesiones eran leves, con 108 militares ya reincorporados al servicio. Ocho militares estadounidenses sufrieron heridas graves y siete murieron.

En Irán han muerto al menos 1,230 personas, mientras que el número de víctimas mortales es de al menos 397 en Líbano y 12 en Israel, según las autoridades.

Los dirigentes iraníes se han mantenido desafiantes tras varios días de duros ataques contra los dirigentes, el ejército, los misiles balísticos y el controvertido programa nuclear del país. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo en X que Irán “definitivamente no busca un alto el fuego”.

Terribles imágenes: así quedó la escuela primaria de niñas bombardeada en Teherán. En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab.

“Creemos que hay que dar un puñetazo en la boca al agresor para que aprenda la lección y no se le vuelva a ocurrir atacar a nuestro querido Irán”, declaró.

Un alto funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, publicó una advertencia a Trump, escribiendo en X que “Ni siquiera los más grandes que tú podrían eliminar a Irán. Ten cuidado de que no te eliminen a ti”. Irán ha sido acusado de tramar intentos de asesinar a Trump en el pasado.

Ataques al petróleo

Irán ha atacado repetidamente infraestructuras energéticas con ataques que parecen dirigidos a generar suficiente dolor económico mundial como para presionar a Estados Unidos e Israel para que pongan fin a sus ataques. También ha disparado contra Israel y bases militares estadounidenses en la región.

El crudo Brent, el estándar internacional, subió a casi 120 dólares el lunes antes de retroceder, pero el martes seguía en torno a los 90 dólares el barril, casi un 24% más que cuando empezó la guerra. El Promedio Industrial Dow Jones bajó inicialmente el martes, pero se tornó positivo al hundirse los precios del petróleo y aumentar las esperanzas de que los países industrializados ricos puedan recurrir a las reservas estratégicas.

Irán ha impedido que los petroleros utilicen el estrecho de Ormuz, por el que se transporta el 20% del petróleo mundial.

La Guardia Revolucionaria paramilitar iraní afirmó que “no permitirá la exportación de ni un solo litro de petróleo de la región al bando hostil y a sus socios hasta nuevo aviso.”

Amin Nasser, presidente y consejero delegado del gigante petrolero saudí Aramco, declaró que los petroleros estaban siendo desviados para evitar el estrecho, y que su oleoducto este-oeste alcanzaría esta semana su plena capacidad de 7 millones de barriles diarios que se llevan al puerto de Yanbu, en el Mar Rojo.

“La situación en el estrecho de Ormuz está bloqueando volúmenes considerables de petróleo de toda la región”, afirmó. “Si esto se prolonga, tendrá graves repercusiones en la economía mundial”.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Cientos de miles desplazados

La agencia de la ONU para los refugiados dijo el martes que más de 667,000 personas en Líbano se habían registrado como desplazadas -un aumento de más de 100,000 desde un día antes- y más de 85.000 personas procedentes de Líbano, en su mayoría sirios, habían entrado en la vecina Siria.

El gobierno británico declaró que el número de vuelos comerciales desde los EAU al Reino Unido está volviendo a niveles normales, con 32 vuelos operados desde Dubai a Gran Bretaña el lunes y otros 36 programados para el martes. British Airways, sin embargo, dijo que suspendía los vuelos desde y hacia Jordania, Bahréin, Qatar, Dubai y Tel Aviv hasta finales de este mes.