Vladimir Putin niega compartir inteligencia con Irán durante la guerra

El presidente ruso, Vladimir Putin, negó durante una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, haber compartido inteligencia con Irán sobre la guerra, aseguró este martes el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff.

“Ayer, en la llamada con el presidente, los rusos dijeron que no habían estado compartiendo información”, declaró Witkoff en una entrevista con la cadena CNBC, durante la que agregó: “Podemos confiar en su palabra”.

La conversación telefónica entre Trump y Putin se produjo después de que medios como ‘The Washington Post’ publicaran que Rusia estaría suministrando información para atacar a las bases estadounidenses en Medio Oriente.

Sobre esa llamada, Trump dijo que fue “muy buena” y que Putin “quiere ser útil en el tema de Irán”.

Según explicó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, Putin le planteó a Trump “varias propuestas para un rápido arreglo político del conflicto iraní”.

PUBLICIDAD

La conversación, la primera entre ambos líderes en 2026, duró cerca de una hora y fue “franca” y “constructiva”, según Ushakov.