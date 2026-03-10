Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Vladimir Putin niega compartir inteligencia con Irán durante la guerra

Medios reportaron que Rusia estaría suministrando información para atacar a las bases estadounidenses en Medio Oriente

10 de marzo de 2026 - 3:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente ruso, Vladímir Putin (Pavel Bednyakov)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente ruso, Vladimir Putin, negó durante una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, haber compartido inteligencia con Irán sobre la guerra, aseguró este martes el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff.

“Ayer, en la llamada con el presidente, los rusos dijeron que no habían estado compartiendo información”, declaró Witkoff en una entrevista con la cadena CNBC, durante la que agregó: “Podemos confiar en su palabra”.

La conversación telefónica entre Trump y Putin se produjo después de que medios como ‘The Washington Post’ publicaran que Rusia estaría suministrando información para atacar a las bases estadounidenses en Medio Oriente.

Sobre esa llamada, Trump dijo que fue “muy buena” y que Putin “quiere ser útil en el tema de Irán”.

Según explicó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, Putin le planteó a Trump “varias propuestas para un rápido arreglo político del conflicto iraní”.

La conversación, la primera entre ambos líderes en 2026, duró cerca de una hora y fue “franca” y “constructiva”, según Ushakov.

Putin mostró este lunes su “inquebrantable apoyo” a la república islámica tras el nombramiento del nuevo ayatolá, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí, y este martes habló por teléfono con el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
