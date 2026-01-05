Donald Trump afirma que Ucrania no atacó residencia de Vladímir Putin con drones

A bordo del Air Force One - El presidente Donald Trump dijo a los periodistas el domingo que las autoridades estadounidenses han determinado que Ucrania no atacó una residencia perteneciente al presidente ruso Vladímir Putin con drones la semana pasada, disputando las afirmaciones del Kremlin que Trump recibió inicialmente con profunda preocupación.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo la semana pasada que Ucrania lanzó una oleada de drones contra la residencia estatal de Putin en la región noroeste de Novgorod, que los sistemas de defensa rusos pudieron derrotar. Lavrov también criticó a Kiev por lanzar el ataque en un momento de intensas negociaciones para poner fin a la guerra.

La acusación surgió justo un día después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajara a Florida para conversaciones con Trump sobre el plan de 20 puntos de la administración estadounidense destinado a poner fin a la guerra y que aún está en desarrollo. Zelensky negó rápidamente la acusación del Kremlin.

Trump dijo que “algo sucedió cerca” de la residencia de Putin, pero que los funcionarios estadounidenses no encontraron que la residencia del presidente ruso fuera el objetivo.

“No creo que ese ataque haya ocurrido”, dijo Trump a los periodistas mientras regresaba a Washington el domingo después de pasar dos semanas en su casa en Florida. “No creemos que eso haya sucedido, ahora que hemos podido verificarlo”.

Trump abordó el asunto después de que funcionarios europeos argumentaron que la afirmación rusa no era más que un esfuerzo de Moscú por socavar el esfuerzo de paz.

Pero Trump, al menos inicialmente, pareció tomar las acusaciones rusas al pie de la letra. Dijo a los periodistas el lunes pasado que Putin también había planteado el asunto durante una llamada telefónica que tuvieron ambos ese mismo día. Y Trump aseguró que estaba “muy enojado” por la acusación.

Para el miércoles, Trump parecía estar minimizando la afirmación rusa. Publicó un enlace a un editorial del New York Post en su plataforma de redes sociales que planteaba dudas sobre la acusación rusa. El editorial criticaba a Putin por elegir “mentiras, odio y muerte” en un momento que Trump afirma estar “más cerca que nunca” de llevar a las dos partes a un acuerdo para poner fin a la guerra.

El presidente de Estados Unidos ha tenido dificultades para cumplir su promesa de poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania y ha mostrado irritación tanto con Zelensky como con Putin mientras intenta mediar para poner fin a un conflicto que presumió en campaña electoral que podría terminar en un día.

Tanto Trump como Zelensky dijeron la semana pasada que hicieron progresos en sus conversaciones en el resort Mar-a-Lago de Trump.

Pero Putin ha mostrado poco interés en poner fin a la guerra hasta que se cumplan todos los objetivos de Rusia, incluyendo ganar el control de todo el territorio ucraniano en la región industrial clave de Donbás e imponer severas restricciones al tamaño del ejército ucraniano después de la guerra y al tipo de armamento que puede poseer.

