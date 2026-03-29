Irán advierte a Estados Unidos contra una invasión terrestre

ISLAMABAD, Pakistán - Un alto funcionario de Irán advirtió a Estados Unidos contra una invasión terrestre, diciendo que las tropas estadounidenses serían “incendiadas”, mientras los diplomáticos regionales se reunían en Pakistán el domingo en un esfuerzo por negociar el fin de la guerra de un mes de duración.

El portavoz del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, desestimó las conversaciones del fin de semana como una tapadera mientras Estados Unidos envía tropas adicionales a Oriente Próximo.

Bagher Qalibaf afirmó que Irán estaba preparado para enfrentarse a cualquier fuerza estadounidense en su suelo y que respondería con dureza tanto contra las tropas estadounidenses como contra los aliados regionales de Washington, según los medios de comunicación estatales iraníes.

Las declaraciones se produjeron mientras Pakistán afirmaba que los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto estaban manteniendo conversaciones en Islamabad sin participación estadounidense ni israelí. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, declaró anteriormente que él y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, habían mantenido “extensas conversaciones” sobre las hostilidades regionales.

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Sin embargo, hubo pocos signos de progreso, ya que Israel y Estados Unidos siguieron atacando a Irán, y Teherán respondió disparando misiles y aviones no tripulados por toda la región.

Más de 3,000 personas han muerto a lo largo de este mes de guerra que comenzó con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, desencadenando los ataques de Irán contra Israel y los vecinos Estados árabes del Golfo.

Israel anunció el domingo oleadas de ataques procedentes de Irán y se oyeron explosiones en todo Teherán.

Intentan salir del estancamiento en las conversaciones

El egipcio Badr Abdelatty, el turco Hakan Fidan y el príncipe saudí Faisal Bin Farhan estuvieron en Islamabad como parte de las conversaciones programadas días después de que Estados Unidos ofreciera a Irán una “lista de acción” de 15 puntos como marco para un posible acuerdo de paz.

Abdelatty declaró que las reuniones tenían por objeto abrir un “diálogo directo” entre Estados Unidos e Irán, que se han comunicado en gran medida a través de mediadores durante la guerra.

Sin embargo, durante las conversaciones, Irán ha suavizado algunas restricciones al paso de buques comerciales por el estrecho de Ormuz. A última hora del sábado, Irán accedió a autorizar el tránsito de otros 20 buques con bandera paquistaní por el crítico paso, según informaron funcionarios paquistaníes, que se suman a los pocos que ha dejado pasar mientras Irán trabaja para asfixiar el estrecho, pero no cortarlo por completo.

El fin de semana ofreció pocos indicios de que las conversaciones redujeran la desconexión entre Estados Unidos e Irán. Los funcionarios estadounidenses han insistido en que la guerra puede estar llegando a un punto de inflexión, pero los dirigentes iraníes siguen rechazando públicamente las negociaciones.

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Por el contrario, Estados Unidos ha enviado miles de marines y paracaidistas adicionales a la región. Y los Houthis apoyados por Irán, que gobiernan partes de Yemen, anunciaron su tan esperada entrada en la guerra, lanzando el sábado por primera vez misiles hacia lo que denominaron “emplazamientos militares israelíes sensibles”.

A pesar de los despliegues, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el viernes que Washington “puede lograr todos nuestros objetivos sin tropas terrestres”, mientras crece la oposición interna a ampliar la guerra a una posible invasión terrestre, incluso entre los republicanos.

Sin embargo, los funcionarios iraníes han rechazado el marco estadounidense y en público han descartado la idea de negociar bajo presión. Sin embargo, Press TV, la rama en lengua inglesa de la radiotelevisión estatal iraní, informó la semana pasada de que Teherán había redactado su propia propuesta de cinco puntos, citando a un funcionario anónimo. Al parecer, el plan exigía el cese de los asesinatos de funcionarios iraníes, garantías contra futuros ataques, reparaciones y el “ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz”.

Teherán amenaza con ataques de represalia contra universidades israelíes y estadounidenses

Irán advirtió el domingo de una nueva escalada después de que ataques aéreos israelíes alcanzaran varias universidades, entre ellas algunas que, según Israel, se utilizaban para la investigación y el desarrollo nucleares.

Los paramilitares de la Guardia Revolucionaria advirtieron en un comunicado de que Irán consideraría “objetivos legítimos” las universidades israelíes y las sucursales de universidades estadounidenses en la región, a menos que se ofrecieran garantías de seguridad para las universidades iraníes, informaron los medios estatales.

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Universidades estadounidenses como Georgetown, New York University y Northwestern tienen campus en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

“Si el gobierno estadounidense quiere que se salven sus universidades en la región, debe condenar el bombardeo de las universidades (iraníes) antes de las 12 horas del lunes 30 de marzo, en una declaración oficial”, dijo la Guardia.

También exigió a Estados Unidos que impidiera a Israel atacar universidades y centros de investigación iraníes. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, declaró el sábado que decenas de universidades y centros de investigación han sido golpeados, entre ellos la Universidad Iraní de Ciencia y Tecnología y la Universidad Tecnológica de Isfahan.

La participación de los hutíes despierta preocupación

El general de brigada Yahya Saree declaró el sábado en el canal de televisión por satélite de los rebeldes Al-Masirah que habían lanzado misiles contra “emplazamientos militares israelíes sensibles” en el sur del país.

El grupo, que controla parte de Yemen, lanzó repetidos ataques contra Israel y la navegación por el Mar Rojo durante el punto álgido de la guerra entre Israel y Hamás. Los ataques israelíes contra Yemen mataron el año pasado al primer ministro y al general de más alto rango del gobierno rebelde.

Si los hutíes volvieran a incrementar los ataques contra la navegación comercial, ello haría subir aún más los precios del petróleo y desestabilizaría “toda la seguridad marítima”, dijo Ahmed Nagi, analista principal de Yemen en el International Crisis Group. “El impacto no se limitaría al mercado energético”.

Bab el-Mandeb, en el extremo sur de la Península Arábiga, es crucial para los buques que se dirigen al Canal de Suez a través del Mar Rojo. Arabia Saudí ha estado enviando millones de barriles de crudo al día a través de él porque el Estrecho de Ormuz está efectivamente cerrado.

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Los rebeldes hutíes atacaron más de 100 buques mercantes con misiles y drones, hundiendo dos embarcaciones, entre noviembre de 2023 y enero de 2025. Mantienen la capital de Yemen, Saná, en su poder desde 2014. Arabia Saudí lanzó una guerra contra los houthis en nombre del gobierno en el exilio de Yemen en 2015. Ahora mantienen un incómodo alto el fuego.

Aumenta el número de muertos

Las autoridades iraníes afirman que más de 1,900 personas han muerto en la República Islámica, mientras que en Israel se han registrado 19 muertos.

En Líbano, donde Israel ha iniciado una invasión en el sur que tiene como objetivo al grupo militante Hezbolá, las autoridades declararon que más de 1,100 personas han muerto en el país desde el comienzo de la guerra.

En Irak, donde milicias apoyadas por Irán han entrado en el conflicto, han muerto 80 miembros de las fuerzas de seguridad.

En los Estados del Golfo han muerto 20 personas. Cuatro han muerto en la Cisjordania ocupada.

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