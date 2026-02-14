Estados Unidos realiza serie de ataques aéreos contra supuestos objetivos del Estado Islámico en Siria
Las Fuerzas Armadas confirmaron 10 ataques eliminando a 50 miembros y destruyendo infraestructuras
14 de febrero de 2026 - 5:26 PM
Washington- El Ejército de Estados Unidos informó el sábado de una serie de ataques contra objetivos del grupo Estado Islámico en Siria en represalia por la emboscada de diciembre en la que murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete civil estadounidense.
El Mando Central de Estados Unidos informó en un comunicado de que la aviación estadounidense había llevado a cabo 10 ataques contra más de 30 objetivos del EI entre el 3 de febrero y el jueves, alcanzando instalaciones de almacenamiento de armas y otras infraestructuras.
Al menos 50 miembros del EI han muerto o han sido capturados, mientras que más de 100 objetivos del EI han sido atacados desde que Estados Unidos comenzó sus ataques tras la emboscada del 13 de diciembre, según el Mando Central. En ese ataque murieron el sargento Edgar Brian Torres-Tovar, el sargento William Nathaniel Howard y Ayad Mansoor Sakat, el intérprete civil.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa sirio dijo el jueves que las fuerzas gubernamentales tomaron el control de una base en el este del país que fue administrada durante años por tropas estadounidenses como parte de la lucha contra el IS. La base de Al-Tanf desempeñó un papel importante después de que el IS declarara un califato en amplias zonas de Siria e Irak en 2014.
