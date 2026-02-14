Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos realiza serie de ataques aéreos contra supuestos objetivos del Estado Islámico en Siria

Las Fuerzas Armadas confirmaron 10 ataques eliminando a 50 miembros y destruyendo infraestructuras

14 de febrero de 2026 - 5:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - El puesto militar de al-Tanf, en el sur de Siria, es visto el 22 de octubre de 2018. (AP Photo/Lolita Baldor, Archivo) (Lolita Baldor)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- El Ejército de Estados Unidos informó el sábado de una serie de ataques contra objetivos del grupo Estado Islámico en Siria en represalia por la emboscada de diciembre en la que murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete civil estadounidense.

El Mando Central de Estados Unidos informó en un comunicado de que la aviación estadounidense había llevado a cabo 10 ataques contra más de 30 objetivos del EI entre el 3 de febrero y el jueves, alcanzando instalaciones de almacenamiento de armas y otras infraestructuras.

Al menos 50 miembros del EI han muerto o han sido capturados, mientras que más de 100 objetivos del EI han sido atacados desde que Estados Unidos comenzó sus ataques tras la emboscada del 13 de diciembre, según el Mando Central. En ese ataque murieron el sargento Edgar Brian Torres-Tovar, el sargento William Nathaniel Howard y Ayad Mansoor Sakat, el intérprete civil.

Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.Algunas de las imágenes captadas desde el aire muestran a helicópteros AH-1Z Viper y UH-1Y Venom sobrevolando regiones del sur de Puerto Rico.The New York Times reportó que 10,000 tropas se encuentran en la región del Caribe, "la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico", mientras que en el Caribe navegan ocho buques de guerra y un submarino de la Marina.
1 / 25 | Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. - DVIDS

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa sirio dijo el jueves que las fuerzas gubernamentales tomaron el control de una base en el este del país que fue administrada durante años por tropas estadounidenses como parte de la lucha contra el IS. La base de Al-Tanf desempeñó un papel importante después de que el IS declarara un califato en amplias zonas de Siria e Irak en 2014.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
